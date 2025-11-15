タミヤは「タミヤフェア 2025」で「1/48 ドイツ連邦軍主力戦車 レオパルト2 A7V」を発表した。本商品の発売は2026年1月、価格は3,630円。

タミヤフェアではタミヤの新製品が数多く出展されている。「1/48 ドイツ連邦軍主力戦車 レオパルト2 A7V」は会場発表となる新商品だ

レオパルト2 A7Vはドイツ連邦軍が2017年5月に主力戦車として採用した最新車両。タミヤは2024年6月に「/35 ドイツ連邦軍主力戦車 レオパルト2 A7V」を発売しているが、今回1/48での製品化となる。「1/48 ドイツ連邦軍主力戦車 レオパルト2 A7V」の大きな特徴が"省パーツ化"。徹底してパーツ数を減らす工夫をしているという。

1/35ではパーツ分割されていた足回りを一体化し、それでいながらディテール表現もこだわり、作りやすさと緻密な情報量を実現している。戦車にくくりつけられているスコップなどもディテールで表現。1/35に比べ作りやすく、それでいながらこまかいディテール表現もしっかり楽しめる。初心者にもオススメの製品だ。

【1/48 ドイツ連邦軍主力戦車 レオパルト2 A7V】

徹底した省パーツ化と、緻密なディテール表現を両立している

パッケージ

