タミヤ、プラモデル新商品「1/48 ドイツ連邦軍主力戦車 レオパルト2 A7V」を発表！徹底したパーツ数の削減とディテール表現の充実を両立
【タミヤフェア 2025】 開催日程：11月15日9時～17時・11月16日9時～16時 会場：ツインメッセ静岡（北館・南館）静岡市駿河区曲金3丁目1-10 入場料：無料
タミヤは「タミヤフェア 2025」で「1/48 ドイツ連邦軍主力戦車 レオパルト2 A7V」を発表した。本商品の発売は2026年1月、価格は3,630円。
タミヤフェアではタミヤの新製品が数多く出展されている。「1/48 ドイツ連邦軍主力戦車 レオパルト2 A7V」は会場発表となる新商品だ
レオパルト2 A7Vはドイツ連邦軍が2017年5月に主力戦車として採用した最新車両。タミヤは2024年6月に「/35 ドイツ連邦軍主力戦車 レオパルト2 A7V」を発売しているが、今回1/48での製品化となる。「1/48 ドイツ連邦軍主力戦車 レオパルト2 A7V」の大きな特徴が"省パーツ化"。徹底してパーツ数を減らす工夫をしているという。
1/35ではパーツ分割されていた足回りを一体化し、それでいながらディテール表現もこだわり、作りやすさと緻密な情報量を実現している。戦車にくくりつけられているスコップなどもディテールで表現。1/35に比べ作りやすく、それでいながらこまかいディテール表現もしっかり楽しめる。初心者にもオススメの製品だ。【1/48 ドイツ連邦軍主力戦車 レオパルト2 A7V】
徹底した省パーツ化と、緻密なディテール表現を両立している
パッケージ
