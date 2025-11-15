2年連続で“逃走”を図ったデコピンを…

夫婦の“共同作業”が垣間見えた。ドジャース・大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、今年の最優秀選手（MVP）として3年連続4度目、満票での受賞を果たした。米番組「MLBネットワーク」の会見には真美子夫人、愛犬デコピンとともに登場。番組中、大谷＆真美子夫人の目が合った瞬間にファンも注目。「阿吽の呼吸すぎる」と話題を呼んでいる。

MVPが発表された瞬間、大谷と真美子夫人、デコピンはソファに座って結果を待っていた。受賞が決まると、大谷は夫婦の間に座っていたデコピンにキスし、歓喜の瞬間を味わった。その後は米司会者からの約4分間の質疑応答に臨んだ。

会見の最中、デコピンはどこか落ち着かない様子。大谷の左腕の中に収まってはいたものの、周囲をキョロキョロ。昨年の受賞会見では“逃走”が話題を呼んだが、この日は真美子夫人も前足を押さえて阻止していた。それでも会見の終盤に飛び出そうとすると、大谷が慌ててガード。その時だった。

大谷と真美子夫人がお互いを見つめ合い、ニヤリとした。「この夫婦最強のバディすぎる笑」「アイコンタクト！」「なんだよこれ美し過ぎだろ」「目と目で通じ合う」「ずるいくらい可愛い」とファンも注目。もっとも、最後の最後でデコピンはまたも逃げ出し、大谷夫婦も苦笑いを浮かべていた。（Full-Count編集部）