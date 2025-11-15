「絆が尊い…」TXT、ヨンジュンのソロデビューを応援！メンバー愛あふれる写真が話題に【PHOTO】

TOMORROW X TOGETHER（TXT）のメンバー愛あふれるショットが話題を呼んでいる。

TXTのヨンジュンは最近、自身のインスタグラムに数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ヨンジュンの1stソロアルバムのプレリスニングパーティーに訪れたメンバーたちの姿が収められており、グループの絆を感じさせる温かな雰囲気がファンの注目を集めた。

（写真＝ヨンジュンInstagram）

また、TXTのメンバー・テヒョンのアカウントにも会場を訪れた際の写真が投稿されており、ヨンジュンのソロデビューを全力で応援する様子が伝わってくる。

（写真＝テヒョンInstagram）

このイベントは、ヨンジュンの1stソロアルバム『NO LABELS: PART 01』のリリースに先駆けて、11月5日・6日に韓国・ソウルで開催されたもの。

投稿を見たファンからは、「メンバー愛感じる」「絆が尊い…」「みんなかっこいい！」などのコメントが寄せられている。

なお、TXTは11月15日・16日の埼玉公演を皮切りに、日本5大ドームツアーの幕を開ける。