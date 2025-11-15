男性が「年上の彼女」に期待していること９パターン
恋愛における男女の年齢差は、二人の付き合い方に少なからず影響を与えます。なかでも年上の女性と付き合う男性は、年上女性ならではの特徴に期待をもっているケースもあるようです。そこで今回は、『スゴレン』男性読者への調査結果をもとに、「男性が『年上の彼女』に期待していること９パターン」をご紹介します。
【１】実は彼氏を頼りにしてくれている「可愛らしさ」
「年上に頼られる喜びはハンパじゃない」（２０代男性）など、年上の女性から頼られることに激しい使命感を燃やすタイプの男性もいるようです。日頃はお姉さんらしく振る舞いつつも、大事な部分では頼っていることをアピールするとよさそうです。
【２】安心して深い話や相談ができる「人生経験の豊富さ」
「自分より多くの経験をしているから、知識や判断を信頼できる」（３０代男性）など、経験値の高い年上女性に「人生の先輩兼パートナー」の役割を期待する男性もいるようです。仕事の悩みなど、深刻な相談にものってあげられると信頼関係が深まりそうです。
【３】二人でいる時は激しく甘えてくる「ギャップ」
「年上然としている彼女が、二人になるとデレデレ甘えてくるのが最高」（２０代男性）など、年上女性に甘えられることのギャップに喜びを感じる男性もいるようです。二つの顔を使い分ける二面性が、男性のハートをくすぐるのかもしれません。
【４】多少のわがままを許してくれる「おおらかさ」
「自分勝手な性格をある程度理解してほしい」（２０代男性）など、マイペース志向の男性のなかには、多少のわがままに目をつぶってくれる年上女性を求める傾向もあるようです。ただし、相手の要求を受け入れてばかりだと、男性が調子にのってしまうので注意が必要でしょう。
【５】主導権をもって恋愛をリードしてくれる「積極性」
「自分が奥手だから、年上の女性に引っ張ってほしい」（１０代男性）など、恋愛に自信のないシャイな男性は、年上女性のリードに期待している部分もあるようです。デートの予定を率先して決めるなど、グイッと引っ張ってあげると関係が進展しそうです。
【６】ダメなものはダメと叱ってくれる「面倒見のよさ」
「間違ったときには厳しく叱ってほしい」（１０代男性）など、恋愛を通じて成長したい男性のなかには、彼女に年長者としてのアドバイスを期待しているタイプもいるようです。彼氏の成長を願って、お姉さん気分で色々教えてあげるのがいいかもしれません。
【７】デート代を順番に払うなどの「金銭的平等」
「いつも全額男持ちは正直ストレス。交互におごりあうほうが贅沢もできる」（２０代男性）など、デート代の負担を重たく感じる男性は、年上女性の経済的余裕に安心感を覚えるようです。年下の彼氏の懐具合に配慮する余裕をもてるとよいでしょう。
【８】男性を上手に甘えさせてくれる「包容力」
「どちらかと言うと甘えたいタイプなので、年上の方が安心できる」（２０代男性）など、年上女性に包容力を求めている男性も少なくないようです。大人の余裕を見せながら、男性をあやしてあげる懐の深さが魅力なのかもしれません。
【９】男性を手のひらの上でコントロールできる「男性への理解度」
「よい意味で自分のことを操ってくれそう」（２０代男性）など、豊富な恋愛経験を通じて、男性心理に精通していることに期待しているタイプは意外と多いようです。ときに暴走しがちな男性の感情を上手にコントロールできるとよさそうです。
ほかにも、「男性が『年上の彼女』に期待していること」があれば、ぜひ教えてください。ご意見をお待ちしております。（呉琢磨）
