¡¡2021Ç¯¤Î¡Ö¥æ¡¼¥¥ã¥ó¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¥È¥Ã¥×10¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¡È¿Æ¥¬¥Á¥ã¡É¡£¡Ö¿Æ¼¡Âè¤Ç¿ÍÀ¸¤¬·è¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤ËÄêÃå¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¿Æ¥¬¥Á¥ã¤Ï¸½Âå¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸½¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ë¤â¤½¤Î±Æ¤Ï¿§Ç»¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡1800Ç¯Âå¸åÈ¾¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÌÀ¼£¤È¤¤¤¦»þÂå¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¿Æ¤ä½Ð¼«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¡¢ÌÜ¤òÇØ¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤¬Â³¤¯¡£»×¤ï¤º¡È¿Æ¥¬¥Á¥ã¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÏ¢ÁÛ¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¢¡º¹ÊÌ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë»Å»ö¤Ë¤µ¤¨½¢¤±¤Ê¤¤
¡¡11·î4ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè27ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ³Ø¹»¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î½÷Ãæ¤È¤·¤Æ¡¢Í·½÷¤Î¤Ê¤ß¡Ê¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡Ë¤¬Î©¸õÊä¡£¼êºî¤êÊÛÅö¤ò»ý»²¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¸«¤»¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î°ßÂÞ¤â¿´¤âÏÉÄÏ¤ß¤¹¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡Ö¼Â¤Ï»ä¡¢É´À«¤ÎÌ¼¤Ç8¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÄ¹½÷¤Ç¤·¤Æ¡Ä¡ÄÁÝ½ü¤âÀöÂõ¤â¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ó¡£¤â¤¦¡¢À÷¤ß¤Ä¤¤¤Á¤ç¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤Ê¤ß¤Ë¹¥°ÕÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤ÏµÞÊÑ¡£¤Ê¤ß¤Î¼ê¤ò°®¤ê¡¢¡Ö¤ª¤Ê¤ß¤µ¤ó¡¢ÎÉ¤¤¡Ä¡ÄÍ§Ã£¡Ä¡Ä¤Ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÃú½Å¤ËÃÇ¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤¬»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤ò½÷Ãæ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢½Ð¼«¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ß¤¬ÃÇ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡³°¹ñ¿Í¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ëÍ·½÷¤Ï¡ÈÍå¼ÓÌË¡Ê¥é¥·¥ã¥á¥ó¡Ë¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¼þ°Ï¤«¤éº¹ÊÌÅª¤Ê»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤Ê¤ß¤â¤½¤Î¤³¤È¤ÏÉ´¤â¾µÃÎ¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉÏº¤¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤¿¤á¡¢É¬»à¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Êº¹ÊÌ¤¬¤Ä¤¤¤Æ²ó¤ë»Å»ö¤Ç¤µ¤¨¡¢½Ð¼«¤òÍýÍ³¤ËÃÇ¤é¤ì¤¿¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ß¤Î¿´¾ð¤ò»×¤¦¤È¶»¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ß¤¬Í·½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï½Ð¼«¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÈÉáÄÌ¤Î»Å»ö¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢·É±ó¤µ¤ì¤ë»Å»ö¤Ç¤µ¤¨¤â½Ð¼«¤ËÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¿¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ë°µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢Í¾·×¤Ë¤ä¤ë¤»¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢¡ÍµÊ¡¤Ê¡È¿Æ¥¬¥Á¥ãÀ®¸ùÀª¡É¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡¡Èá·à¤òÃ©¤ë¤Î¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤½Ð¼«¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¸µ¾¾¹¾ÈÍ¤Î¾åµéÉð»Î¤Ç¡¢¿¥Êª²°¤òµ¯¶È¤·¤¿±«À¶¿åÑ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤Î»°ÃË¡¦»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ê¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¿Æ¥¬¥Á¥ãÀ®¸ùÀª¤À¡£»þÂå¤¬»þÂå¤Ê¤é¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÊª¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤òInstagram¤Ë°µ¤¤Ê¤¯¥Ð¥ó¥Ð¥óÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê±«À¶¿å²È¤Ï¡¢Ñ£¤¬ÉÂµ¤¤Ë¤«¤«¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÑ£¤Î´üÂÔ¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤º¡¢Ä¹ÃË¡¦»á¾¾¡Ê°ÂÅÄ·¼¿Í¡Ë¤¬¼ºí©¡¢·Ð±Ä¤Ï¥¬¥¯¥Ã¤È·¹¤¯¡£¤½¤³¤Ç»°Ç·¾ç¤Ï¡È¶ÛµÞÅÐÈÄ¡É¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢»°ÃË¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êÑ£¤«¤é¤Ï´üÂÔ¤µ¤ì¤º¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë¤ò²¿°ì¤Ä»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ï¤ª¤é¤º¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¹¤¹¤Ù¤â¤Ê¤¯¿¥Êª²°¤ÏÇÑ¶È¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»°Ç·¾ç¤ÎÉÔ¹¬¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£¿¥Êª²°¤ÎÇÑ¶È¤«¤é¿ôÇ¯¸å¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ÎÉã¿Æ¡¦»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤¬Æ¯¤¯µíÆý²°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿»°Ç·¾ç¤ò¸«¤«¤±¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¡¢µíÆý²°¤Î¼ÒÄ¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¼ÒÄ¹¤È¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤³Ê¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢½¾¶È°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î½¢¿¦¤ò´õË¾¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Á°±ÒÅª¤Ê¡È½¢³è¡É¤òÈäÏª¡£ÅöÁ³¡¢µÑ²¼¤µ¤ì¡Öµ¢¤ì¡×¤È·ãÅÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÀ¤´ÖÃÎ¤é¤º¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡×¤ÈÍîÃÀ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¸å¡¹¥È¥¤È¤Î²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡¢»°Ç·¾ç¤ÎÊì¿Æ¡¦¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤Î±Æ¶Á¤Ç¡Ö±«À¶¿å²È¤Î¿Í´Ö¤Ï¡È¿Í¤ò»È¤¦Î©¾ì¡É¤Ç¤·¤«Æ¯¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£
¡¡¥¿¥¨¤Ï¿ôÇ¯Á°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡È°¦¾ð¿¼¤¯¡¢³Ê¼°¤Î¤¢¤ëÊì¿Æ¡É¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢±«À¶¿å²È¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Îµ±¤¤ò¼º¤Ã¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÆÇ¿Æ¡É¤È¤µ¤¨Âª¤¨¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¢¡¡Ö¼Â²È¤¬ÂÀ¤¤¡áÎÉ¤¤¤³¤È¡×¤Ê¤Î¤«¡©
¡ÈÉÏº¤¤ÎÏ¢º¿¡É¤Ïº£¤Î»þÂå¤Ç¤â·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ß¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Æ¥¬¥Á¥ã¤Ï¸½ºß¤Ë¤âÄÌ¤º¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢Æ¯¤¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉîÊÎÅª¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤ë³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡È¥é¥·¥ã¥á¥ó¡É¤Ë¤µ¤¨¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»þÂå¤Î¿Æ¥¬¥Á¥ã¤ÎÊ£»¨¤µ¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
