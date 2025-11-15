ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤Î¤°¤º¤°¤ºÀëÅÁ¤ËÀÐÅÄÁ°¥³¡¼¥Á¤¿¤¸¤À¤¸¡Ö»þº¹¤Ü¤±¤¹¤®¤Æ¤Ê¡¼¡¼¡¼¤ËÃý¤Ã¤Æ¤ë¤«¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤«¤é¤ó¡×¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ìÃç¤ÎÎÉ¤µÅÁ¤ï¤ë
Âîµå¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¤¬14Æü¡¢Á°¥³¡¼¥Á¤Ç¤¢¤ëÀÐÅÄÂçÊå¤µ¤ó¤È¤Î·Ú²÷¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÅÄÁ°¥³¡¼¥Á¤¬¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëMr.¥Ô¥ó¥Ý¥ó¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦¸Ä¿Í¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÎÀëÅÁ¤Î¤¿¤áInstagram¤ËÁáÅÄÁª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡£
ÁáÅÄÁª¼ê¤ÈÀÐÅÄÁ°¥³¡¼¥Á¤Ï10Ç¯´ÖÆó¿Í»°µÓ¤ÇÂîµå¤ÎÏÓ¤òËá¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿24Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡£ÁáÅÄÁª¼ê¤ÏÏÓ¤ÎÄË¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¬¤é½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÀÐÅÄÁ°¥³¡¼¥Á¤È¶¦¤ËÎÞ¤òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Êµ¤¿´ÃÎ¤ì¤ëÀÐÅÄÁ°¥³¡¼¥Á¤Î¤¿¤á¡¢ÁáÅÄÁª¼ê¤Ï¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÀëÅÁ¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç²¿ÅÙ¤âÀÐÅÄÁ°¥³¡¼¥Á¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡Ö»þº¹¤Ü¤±¤¹¤®¤Æ¤Ê¡¼¡¼¡¼¤ËÃý¤Ã¤Æ¤ë¤«¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤«¤é¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤°¤À¤°¤À¤Ç¤·¤¿¤¬Ãç¤Î¤¤¤¤2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÁáÅÄÁª¼ê¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¤½¤ÎÆ°²è¤ò°úÍÑ¡£¡ÖÂîµå¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ª¤Ã¤ÆÊý¤Ç¤âÂçÊåÀèÀ¸¤ÈÂîµå¤ò¤·¤¿¤éÂîµå¤ÎÌÌÇò¤µ¤ä³Ú¤·¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤ÎÂîµå´ÑÀï¤Î³µÇ°¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹ µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÀ§ÈóMr.¥Ô¥ó¥Ý¥ó¥Þ¥óÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£