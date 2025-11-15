¡¡¾ã³²¼Ô»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÊ¡²¬¸©¾®·´»Ô¤ÎNPOË¡¿Í¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤¤¼Ô¤È¶¦¤ËÀ¸¤­¤ë¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¤«¤¨¤ë¥é¥ó¥É¡Ù¡×¡ÊÌîÅÄÍøÏºÍý»öÄ¹¡Ë¤ÎÀßÎ©40¼þÇ¯µ­Ç°¹Ô»ö¤¬16Æü¡¢»ÔÁí¹çÊÝ·òÊ¡»ã¥»¥ó¥¿¡¼¤¢¤¹¤Æ¤é¤¹¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¡£

¡¡Âè1Éô¡Ê¸áÁ°10»þ¡Ë¤Ï¡¢¾ã³²¼Ô»Ù±çÃÄÂÎ´Ø·¸¼Ô¤ä¼Ö¤¤¤¹¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÂçÌ¶ÅÄ»ÔµÄ¤Î¸Å¾±ÏÂ½¨¤µ¤ó¤é¤Ë¤è¤ë¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤¤¼Ô¤Î¿ÆË´¤­¸å¤Î»Ù±ç¡Ý¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¿Æ¤¬¤Ç¤­¤ë¤³¤È¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥Ñ¥Í¥ëÆ¤ÏÀ¤Ê¤É¡£Âè2Éô¡Ê¸á¸å1»þ10Ê¬¡Ë¤Ï¡¢²»³ÚÎÅË¡»Î¤Î¶áÆ£ÈþÏÂ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡Ö²»³ÚÍ·¤Ó¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£

¡¡Ë¡¿Í¤Ï¡¢¸òÎ®¤òÄÌ¤·¤Æ¾ã³²¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¤¤¤¸¤á¤äº¹ÊÌ¤ò¤Ê¤¯¤½¤¦¤È1984Ç¯¡¢¾ã³²»ù¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤äÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤Î¶µ°÷¤é¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¡Ö¾®·´ÃÏ¶è¡Ø¾ã³²¡Ù»ù¡Ê¼Ô¡Ë¶µ°é¤ò¹Í¤¨¤ë²ñ¡×¤¬Á°¿È¡£2016Ç¯¤ËË¡¿Í²½¤·¡¢¥­¥ã¥ó¥×¤ä¥¤¥Á¥´¼í¤ê¡¢³Ø½¬²ñ¡¢¶µ°é¡¦½¢³ØÁêÃÌ¡¢¥ê¥æ¡¼¥¹ÉÊÈÎÇä¤Ê¤É¡¢Éý¹­¤¤³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£ÌîÅÄÍý»öÄ¹¤Ï¡Öµ­Ç°¹Ô»ö¤ò¤µ¤é¤Ê¤ëÍý²òÂ¥¿Ê¤Î¾ì¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Æ±Ë¡¿Í¡á0942¡Ê75¡Ë8018¡£

¡¡¡Ê¿ùÌîÅÍ»ÖÉ§¡Ë