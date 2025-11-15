金谷拓実ら3人が暫定9位で決勝へ 大西魁斗はカットライン上でホールアウト
＜バターフィールド・バミューダ選手権 2日目◇14日◇ポートロイヤルGC（バミューダ諸島）◇6,828ヤード・パー71＞米国男子ツアーの第2ラウンドは、日没により順延となった。
金谷拓実、星野陸也、久常涼がそれぞれトータル6アンダー・暫定9位タイで決勝進出を決めた。首位と1打差の2位からスタートした金谷は、2バーディ・1ボギーの「70」でラウンド。フェデックスカップランキング120位の金谷にとって、同ランキング100位までに与えられるシード権獲得は正念場。順位は後退したものの、好位置で週末を迎える。同ランキング190位の星野は、1イーグル・4バーディ・1ボギー・1ダブルボギーと、第1ラウンドに続き「68」をマーク。ランキング92位の久常は、4バーディ・2ボギーの「69」のラウンドとなった。同ランキング200位の大西魁斗は、トータルイーブンパー・暫定61位タイ。予選カットライン上で競技を終えている。首位はアダム・ハドウィン（カナダ）がトータル11アンダーでキープしている。
