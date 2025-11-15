「デフリンピック東京大会」が１５日に開幕する。

東京・代々木の国立オリンピック記念青少年総合センターには交流拠点「デフリンピックスクエア」が設けられ、会期中はさまざまなイベントや展示を無料で見ることができる。スクエア内にある最新のコミュニケーション機器を紹介する展示会「みるＴｅｃｈ」を一足先に体験してきた。（デジタル編集部・反保真優）

手話通訳士が眼鏡に「補聴グラス」

まず目に入ったのは、サイナーズ（東京都港区）が開発する「補聴グラス」だ。専用のメガネをかけると、なんと、人間の手話通訳士が表れた。手話通訳士と遠隔でつなぎ、ＡＲ（拡張現実）を使って、眼鏡のレンズに手話通訳を表示させる仕組みだ。透明なレンズの上に手話が映し出されるので、周りの状況を見ながらあわせて見ることができる。メガネなしで、スマホ端末などでも利用できるという。手話には方言も多いため、使う人の方言の動きにあった手話通訳士をマッチングしてくれる。来春の実用化を目指しているという。

聴き取りやすい音のスピーカー

日伸（東京都墨田区）が開発するスピーカー「エリッセ」は、難聴者のレベルに合わせて聴き取りやすい音を届ける。母音のみを大きくして、レベルを選択することで、その人に合った音でテレビや音楽が楽しめるという。実際に音楽を聞いてみると、加齢で特に聞こえにくくなるという「サ」や「タ」行の音などがはっきり聞こえて、難聴ではない私にとっても聞こえやすい気がした。

ブルートゥースで接続できるため、様々なデバイスで利用できる。担当者は「大きな音だと騒音と感じてしまうことも多い。聞こえに違いがある家族がいても、同じ空間でだんらんしながら過ごせるのが良いところ」と教えてくれた。

「聞こえない」を疑似体験

聞こえない体験もできる。シー・エヌ・エス（東京都目黒区）が開発する「ＤｅｆＶＲ」は、ＶＲ（仮想現実）を使い、「聞こえる」「聞こえにくい」「聞こえない」の３段階を疑似体験できる。

専用ゴーグルをかけて、教室編を体験してみた。聞こえない編では、風景は見えるが、教師が何を話しているのかわからない。不安だ。聞こえにくい編も、音が鳴っているのがわかるレベルで、何を話しているかはわからない。最後に聞こえる編を聞くと、教師の声やほかの学生の笑い声が聞こえて安心した。「聞こえない」をリアルタイムで体験する機会はあまりない。「聴覚障害者」と一言で言っても、「少しだけ聞こえる」「特定の周波だけ聞こえる」など、「聞こえ方」は様々ということに気づいてもらう狙いもあるという。「音の違い」だけで、同じシーンでも全く違う風景になったのが印象的だった。

視覚障害者向けの音声ナビゲーション

リンクス（東京都港区）が開発する「ｓｈｉｋＡＩ」は、視覚障害者向けに駅構内などでの移動を支援する音声ナビゲーションを提供する。スマホなどでアプリを立ちあげ、点字ブロック上の２次元コードをスキャンして目的地を選択すると、「６０ｍ直進です」などと声で教えてくれる。すでに東京の大手町駅や大阪駅でも実用化されていると聞いて、驚いた。今まで気づけなかったが、通勤路で探してみようと思う。

この他、ＶＲで都庁からのバンジージャンプを疑似体験する取り組みや、センサー技術とプロジェクションマッピング技術を使ってホッケーやブロック崩しを楽しめるブースなど、子どもも大人も体を使って新しい感覚が味わえる。

楽しみながら、驚きながら、それぞれ聞こえること、聞こえないことを想像し、お互いを理解する学ぶきっかけが生まれたらうれしい。