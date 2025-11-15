MBS清水麻椰アナ、ハローキティと満面の笑み2ショット「映えています」「めっちゃ可愛すぎる」
MBSの清水麻椰アナウンサーが15日まで自身のインスタグラムを更新。サンリオのハローキティとの2ショットをアップした。
【写真】「か、か、かわいい〜〜!!」ハローキティと2ショットを公開した清水麻椰アナ
13日放送のMBS／TBS系『プレバト!!』では、「消しゴムはんこ」でハローキティをはじめとするサンリオキャラクターたちとのコラボ作品を生み出すコンクール＜サンリオ杯＞を開催。スタジオにハローキティが登場した。
清水アナは「プレバトのスタジオにキティちゃんが遊びにきてくれました」と伝え、「か、か、かわいい〜〜〜〜〜〜!!!!!!!!みんなメロメロで、私も満面の笑みでツーショットいただきました…！」と興奮気味につづった。
この投稿に「可愛いツーショットだね」「映えています」「麻耶さんの笑顔はズルいです」「麻椰ちゃんめっちゃ可愛すぎる」といったコメントが寄せられた。
