森崎ウィン＆Snow Man向井康二、息ぴったりツッコミ見せる 運命の再会・胸キュンシーン…副音声入り本編映像解禁【（LOVE SONG）】
【モデルプレス＝2025/11/15】俳優の森崎ウィンとSnow Manの向井康二がW主演を務める映画「（LOVE SONG）」（10月31日公開）より、コメンタリー上映の副音声の一部が本編映像とともに解禁された。
【写真】向井康二＆森崎ウィン、劇中の“キスシーン”を再現
今回、物語の中でも特に印象的な3つのシーンが解禁。1つ目は、ソウタ（森崎）とカイ（向井）がバンコクで“運命の再会”を果たすシーン。ソウタがバンコクの街角で強面の男性に絡まれる場面では、森崎と向井が「実際こんなことがあったら怖いよね！」と笑いながらコメント。続く、転倒したソウタをカイが助け起こす印象的なシーンでは、向井が「来ました！スローモーション！」とテンション高く反応し、森崎も「結構なスローだよね（笑）」とツッコミを入れるなど、本作ならではのスローモーション演出を振り返る2人の掛け合いを見せている。
2つ目は、ソウタと一緒にバンコクに赴任してきた先輩社員のジン（及川光博）が、通訳のルーク（逢見亮太）を介してバンコクのオフィスで挨拶を交わすシーン。ジンが女性社員たちを前に「僕、ちゃんとカッコよく見えてる？」と気にする場面では、森崎と向井が「どこ気にしてんすか！？」「急に気にし始めるっていう（笑）」とツッコミ。2人でワチャワチャと楽しそうに映像を観ていたところ、向井がある“意外なポイント”に気づき、2人そろって爆笑している。
3つ目は、カイのライブ後、酔っぱらったソウタがカイの家を訪れるシーン。夜の街をフラフラと歩きながら、ソウタが電話越しに「どこ！ここ〜」と呼びかける場面では、向井が思わず「かわいい！今のかわいい！」とソウタにメロメロに。さらに、ソウタがカイに支えられながら家に入っていくシーンでは「甘々やん！」「なるよ！そんなチャンスないから！」と盛り上がる森崎と向井。酔いに任せて甘えるソウタと、そんな彼を優しく受け止めるカイ。「アドリブだったね。ずっと」としみじみと振り返る2人の姿からは、互いの信頼関係と自然体の演技が生み出したリアルな空気感が伝わってくる。
本作は、世界的な人気を誇るヒットBLドラマ「2gether」を手掛けたタイのチャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督がメガホンをとり、日本とタイを代表するスタッフ・キャストが集結した日タイ共同制作作品。東京とバンコクを舞台に、未完成のラブソングが2人の運命を繋ぐ“ピュアラブストーリー”である。（modelpress編集部）
◆森崎ウィン＆向井康二「（LOVE SONG）」副音声入り本編映像解禁
◆森崎ウィン＆向井康二主演「（LOVE SONG）」
