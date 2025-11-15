ロサンゼルス・ドジャースの専属カメラマン、ジョン・スーフーさんが2025年11月14日、自身のインスタグラムを更新。大谷選手が3年連続4度目のMVPに輝いたことを祝福するとともに、ロサンゼルスで行われた優勝パレード中の、大谷選手と妻・真美子さん、スーフーさんの貴重なスリーショットを公開した。

「CONGRATULATIONS SHOHEI！」

スーフーさんは、「The SooHoo Scrapbook 『MVP in the Middle！』CONGRATULATIONS SHOHEI！」と、大谷選手が3年連続4度目のMVPに輝いたことを祝福した。

インスタグラムに投稿された写真は、優勝記念のキャップをおなじみの逆かぶりした大谷選手、ドジャースのスタジャンと優勝記念Tシャツコーデの妻・真美子さん、優勝記念のTシャツ姿のスーフーさんのスリーショットだ。大谷選手、真美子さんともにくつろいだ笑顔をカメラに向けていた。

この投稿には、「素敵な写真ありがとうございます」「最高の写真」「仲良く笑顔のショットが撮れましたね」「最高の『笑顔のMVP』ショット」と日本語でもコメントが寄せられていた。