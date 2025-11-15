重盛さと美「東京来て焼鳥食べたら鳥でショックでした」地元は“焼鳥と言えば豚バラ”

タレントの重盛さと美（37歳）が、11月14日に放送されたバラエティ番組「ザキ山小屋」（朝日放送）に出演。地元・博多は“焼鳥と言えば豚バラ”のため、「東京来て焼鳥食べ行ったら、鳥でショックでした」と語った。



番組は今回“博多グルメ”を特集し、青春時代まで博多で過ごしていた重盛さと美と、重盛の地元の先輩で、博多で売れっ子の芸人として活躍しているマサルが出演。



重盛オススメの“博多グルメ”のひとつとして焼鳥を紹介、「博多は焼鳥と言えば豚バラなんですよね」と話し、「（焼鳥に）鳥のイメージがなくて、博多人は」と言い切る。



これにアンタッチャブル・山崎弘也は「焼鳥って言ってるのに、豚じゃないか、っていう疑問はないんだ？」と素朴な疑問をぶつけると、重盛は「ないです」ときっぱり。そして「逆に、東京来て焼鳥食べ行ったら、鳥でショックでした」と語り、ドランクドラゴン・塚地武雅は「ほんとに！？」と驚いた。