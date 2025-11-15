

恵まれた環境でのん気に過ごしているように見える徹さんだが、実際には親族との確執で苦しんでいた（イラスト：堀江篤史）

自分より5歳以上は年下の可愛い女性と結婚して子どもを作り、地元からは離れずに家庭を築きたい――。本音ながらもちょっと時代錯誤な目標を掲げ、10年間の婚活の末に17歳年下の女性との結婚を果たした男性が沖縄にいる。祖父から相続したアパート経営で生計を立てている比嘉徹さん（仮名、54歳）だ。現在は妻の由里さん（仮名）との間に3歳になる娘がおり、由里さんのお腹の中には新たな命が宿っている。一度は流産している妻を気遣って、家事と育児は全面的に徹さんが担っているようだ。

若い頃は結婚にいいイメージが持てなかった

「掃除と洗濯は得意ですが、料理は苦手です。でも、娘の前では『できるできない』という問題じゃありません。バナナを切ってヨーグルトに混ぜてあげるだけでもいいので、何かを食べさせなくちゃいけないんです。食べることが大好きな娘はお風呂が嫌い。暴れて抱きついてきたりして大変なんです〜」

嬉しそうに悲鳴を上げる徹さん。恰幅が良くて童顔なのに年相応という謎の風貌で家庭的な印象を周囲に与えるが、若い頃は結婚にいいイメージが持てなかったと明かす。

「両親は早くに離婚しています。父の再婚相手と暮らしていたこともありますが、その後は父の実家で育ててもらいました。1階は祖父母、2階は僕という同居生活が気楽で、女性と付き合ったりしたことはほとんどありません」

高校を卒業してからは米軍関連の仕事をしていた徹さん。30代半ばからは祖父母から「結婚しなさい」と強く言われるようになり、ネットを活用して5歳下の研修医と出会うことができた。40歳のときだった。

「県外から来た方ですが、可愛くて品もあるので好きになりました。でも、彼女にとっての私は、沖縄で研修する2年間の性的な相手にすぎなかったようです。デートは毎回ラブホテル。結婚前提でないのならばそういうことはしない、と伝えたら音信不通になってしまいました」

えげつない悪口を言うクマのプーさん

その後、徹さんは長い婚活低迷期に入る。「お酒が飲めない人は嫌」などという条件でフラれることも多かったというが、筆者は別の問題があると感じる。徹さんには悪い意味でのギャップがあるのだ。当時40代半ばの大人で、財産もあり、いかにもいい人キャラなのに、「自分の子どもが欲しいので相手の女性が同い年とかでは困る。若くもない女性に譲歩する必要がない」などと憎たらしい発言をするのだ。クマのプーさんにえげつない悪口を言われたような気分になる。数多くのお見合い相手を戸惑わせてきたに違いない。

しかし、徹さんには不屈の行動力と財力があった。沖縄県内で相手を探すことをあきらめ、東京にある結婚相談所に入会。カウンセラーの指導を仰ぎつつ、全国各地から結婚相手を探すことにしたのだ。結婚の条件はやはり“5歳以上年下で沖縄に来てくれること”だ。

「東京で家業を手伝っている女性と真剣交際したこともあります。テキパキした雰囲気が好きになって5回ほど東京まで会いに行きました。沖縄にも一度だけ来てくれましたが、僕が熱を入れすぎたのが良くなかったみたいでフラれてしまったんですね」

婚約指輪まで渡したのにダメになってしまったこともある。やはり東京在住の女性で、精神的に不安定な人だったらしい。

「結婚はいつにしようかという話をしたら、『沖縄に引っ越すのは2年待って』と言われたので理由を聞きました。そうしたらキレられてしまったんです。『誰がそんな遠いところに行くか。バーカ！』などと罵詈雑言で……」

散々な目に遭っている徹さんだが、諦めることはしない。福岡県の女性に会いに行った帰り道に足を延ばして出雲大社を参拝。縁結びのご祈祷をしてもらったという。福岡の女性とは真剣交際前の仮交際だったので、お互いにほかの人とお見合いをしても構わない。出雲大社の境内で結婚相談所のサイトを見ていたら、由里さんのプロフィールを見つけたんです、と徹さんは思い出し笑いをする。

「以前に妻とオンラインでお見合いをして断られたことがあります。ほかの男性と結ばれて一度は成婚退会をしたそうです。でも、その男性は結婚する気がなかったようで、妻はもう一度婚活をし直していました」

お互いが入会していた結婚相談所の相性が悪かった

前回、徹さんと仮交際にすら進まなかったことには理由がある、と由里さんは弁解してくれた。それはお互いが入会している結婚相談所の相性が悪かったことだ。多くの結婚相談所は「連盟」と業界で呼ばれる会員データ共有システムに加入しているため、会員同士のお見合いや交際の連絡はそれぞれの担当カウンセラー（たいていは結婚相談所の一人所長）を介することになる。その連携がうまくいかないと、本人たちの意向は二の次になってしまいがちだ。

「妻が最初に入会していた結婚相談所のカウンセラーは、同じ日に同じ喫茶店でのお見合いを1時間おきに入れるような人だったそうです。話が少しでも長引いたら、次のお見合い相手と居合わせてしまいます。配慮がなさすぎるので、僕のカウンセラーが抗議をしました。そのことを根に持った妻のカウンセラーが僕との連絡を勝手に断わってしまったそうです」

改めて対面でお見合いした二人はお互いに好印象を持ったようだ。徹さんは由里さんを「おとなしくて控えめで可愛い人」と絶賛。一方の由里さんは「暴言を吐かなくて優しい人ならば50歳までOK」と幅を広げて婚活をしていた。

由里さんは当時32歳。職業は公務員。そこまで条件を緩めなくてもいいのでは、と思うが、やむにやまれぬ事情もあったようだ。

「父親の存在です。とても口が悪い人で、離婚した後は誰も寄りついていませんでした。妻には姉や弟がいますが、全員が父親と縁を切っています。優しい妻だけは仕方なく面倒を見ていたようですが、言うことをまったく聞かないので困り果てていました」

いわゆる毒親である。2年前に脳梗塞で倒れた義父を徹さんが説得して施設に入居させた。今では義父が離島に保有するサトウキビ畑の管理まで引き受けている。娘である由里さんだけでなく施設の職員にまで暴言を吐いている義父も、徹さんに対してだけはおとなしい。

「僕にまで見放されたら終わりだとわかっている、と職員の方々には言ってもらっています。畑の面倒まで見るのは確かに大変です。年の差があるのに結婚してくれて子どもも産んでくれた妻への恩返しだと思っています」

徹さんのほうには毒親どころか毒叔母たちまでいる。祖父と養子縁組をした徹さんはその財産であるアパートを相続。父親と2人の叔母は現金を取ったが、それを使い果たした彼らがお金の無心をするようになっていたのだ。

由里さんは父親譲りの毒舌

「身内とのお金の揉め事は精神的なダメージも大きいです。僕一人だったら面倒臭くなり、言われるままにお金を渡してしまっていたかもしれません。でも、妻がおばさんたちを怒鳴りつけて追い払い、父には『あんたは一人息子を放り出したくせに今さらそんなことを言ってきて、本当にろくでなしだな！』と啖呵を切ってくれました」



父親譲りの毒舌である。おとなしくて控えめで可愛い人、という徹さんの印象とはかなり異なる。母は強し、なのだろう。

「父や叔母たちとの争いは現在進行形です。キツイですけれど、子どもにご飯を食べさせていると励まされます。やっぱり自分の家族が最優先です。がんばらないといけません」

恵まれた環境でのん気に過ごしているように見える徹さんだが、実際には親族との確執で苦しんでいる。祖父母はそれを予見して、最大の味方としての配偶者を見つけることを強く勧めていたのかもしれない。いま、徹さんは守るべき存在も一緒に戦ってくれる味方のどちらも手にしている。

（大宮 冬洋 ： ライター）