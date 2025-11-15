森崎ウィンと向井康二の息のあった掛け合いに爆笑！映画『（LOVE SONG）』副音声入り本編映像解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

森崎ウィンと向井康二（Snow Man）がW主演を務める映画『（LOVE SONG）』より、森崎と向井が本編を一緒に観ながら撮り下ろしたコメンタリー上映の副音声の一部が本編映像とともに公開された。

■物語の中でも特に印象的な3つのシーンの副音声を解禁

本作は、東京とバンコクを舞台に、未完成のラブソングがふたりの運命を繋ぐ“ピュアラブストーリー”。、“両片想い”の主人公たちを、森崎ウィンと向井康二（Snow Man）が演じる。

11月7日からコメンタリー上映がスタートすると、SNSには「爆笑ツッコミコメンタリー面白すぎて苦しかった」「ふたりが面白すぎてうるさすぎて最高すぎた」「終始うるさいけど耳が幸せです」「コメンタリー楽しすぎて何度もおかわりしちゃう」など、ふたりの仲の良さと息の合った掛け合いに絶賛コメントが続出。

映画公開当初は、ソウタとカイのすれ違う両片想いに、「切なすぎる！」といった声が溢れていたが、その雰囲気とは真逆のようなテンションで展開される森崎と向井の副音声が、作品の違った楽しみ方を提供しており、コメンタリー上映を鑑賞した人たちのなかで大きな話題となっている。

その反響を受け、コメンタリー上映の副音声の一部が本編映像とともに公開された。今回解禁されたのは、物語のなかでも特に印象的な3つのシーン。

ひとつ目は、ソウタ（森崎ウィン）とカイ（向井康二）がバンコクで“運命の再会”を果たすシーン。ソウタがバンコクの街角で強面の男性に絡まれる場面では、森崎と向井が「実際こんなことがあったら怖いよね！」と笑いながらコメント。

続く、転倒したソウタをカイが助け起こす印象的なシーンでは、向井が「来ました！ スローモーション！」とテンション高く反応し、森崎も「結構なスローだよね（笑）」とツッコミを入れるなど、本作ならではのスローモーション演出を振り返るふたりの掛け合いが印象的だ。

ふたつ目は、ソウタと一緒にバンコクに赴任してきた先輩社員のジン（及川光博）が、通訳のルーク（逢見亮太）を介してバンコクのオフィスで挨拶を交わすシーン。

ジンが女性社員たちを前に「僕、ちゃんとカッコよく見えてる？」と気にする場面では、森崎と向井が「どこ気にしてんすか!?」「急に気にし始めるっていう（笑）」とツッコミ。ふたりでワチャワチャと楽しそうに映像を観ていたところ、向井がある“意外なポイント”に気づき、ふたりそろって大爆笑。どこにツッコミを入れているのかは、映像でぜひ確かめよう。

3つ目は、カイのライブ後、酔っぱらったソウタがカイの家を訪れるシーン。夜の街をフラフラと歩きながら、ソウタが電話越しに「どこ！ ここ～」と呼びかける場面では、向井が思わず「かわいい！ 今のかわいい！」と、ソウタにメロメロに。

さらに、ソウタがカイに支えられながら家に入っていくシーンでは、「甘々やん！」「なるよ！ そんなチャンスないから！」と、盛り上がる森崎と向井。酔いに任せて甘えるソウタと、そんな彼を優しく受け止めるカイ。「アドリブだったね。ずっと」としみじみと振り返るふたりの姿からは、互いの信頼関係と自然体の演技が生み出したリアルな空気感が伝わってくる。

ソウタとカイが紡ぐ“未完成のLOVE SONG”の世界を、違った形で楽しむことができるコメンタリー上映。映画本編をすでに観た方も、まだ観ていない方も、ぜひ劇場でふたりの声とともに鑑賞してみよう。映画『（LOVE SONG）』は、全国にて絶賛上映中。

■映画情報

『（LOVE SONG）』

絶賛上映中

出演：森崎ウィン 向井康二（Snow Man）

ミーン・ピーラウィット・アッタチットサターポーン 藤原大祐 齊藤京子

ファースト・チャローンラット・ノープサムローン ミュージック・プレーワー・スタムポン 逢見亮太

夏目透羽 水橋研二 宮本裕子 ／ 筒井真理子 ／ 及川光博

監督・脚本：チャンプ・ウィーラチット・トンジラー

脚本：吉野主 阿久根知昭

主題歌：Omoinotake「Gravity」

制作幹事・配給：KADOKAWA

(C)2025『（LOVE SONG）』製作委員会

■関連リンク

映画『（LOVE SONG）』作品サイト

https://movie-lovesong.jp/

■【画像】『（LOVE SONG）』の場面写真