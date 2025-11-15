Image: Shutterstock

そういえば、いいねボタンの元祖ってFacebookでしたっけ…？

Facebook以外のサイトにある｢いいね｣ボタンをクリックして、それをだれかのFacebookのアクティビティに流し込んだり、Facebook以外のコンテンツでコメント機能を利用したりしたのは、いつが最後だったか覚えていますか？ 最後に見かけたのがいつかすら覚えてないぞ…。

懐かしい昔ながらの外部ボタン終了へ

どうやら、いまもFacebook以外のどこかで使われ続けられているらしき｢いいね｣と｢コメント｣ボタンですが、Metaが来年の2月10日をもって廃止すると発表しましたよ。ひっそりこっそりなくしても気づかなかった自信ある。

まあでも、インターネットがまだピュアだった時代の遺物ともいえる機能をMetaが記憶の奥底に眠らせるのは、たぶん賢明な判断だと思います。

個人情報を抜くためのOpen Graph誕生

前年に｢いいね｣ボタンが大成功したことを受けて、2010年にFacebookは開発者向けに一連のサービスのひとつになる｢Open Graph｣なるものを導入。外部サイトはアクセス増、ユーザはだれかとつながれる、Facebookは個人情報を抜けるという三者間の共生関係みたいなものでした（Facebookは寄生しているような気がする…）。

TimeのDan Fletcher氏がOpen Graphについて書いた当時の記事を読むと、薄気味悪さを感じます。

まず、記事の冒頭は｢Facebookはウェブをよりソーシャルなものにし、その過程でユーザーが共有する情報も増やしたいと考えています｣とまあこんな感じ。

そして、ここからさらに不気味さが増していきます。

あなたが「いいね」をクリックするたびに、その情報はFacebookと、閲覧中のウェブサイトに送信されます。たとえば、Facebookでつながっている友人の多くがクチコミサイトで同じレストランに「いいね」すると、あなたがクチコミサイトとFacebookにアクセスしたときにそのレストランが表示されます。この記事が気に入りましたか？ 「いいね」ボタンをクリックすると、あなたの友人がTIME.comを訪問したときにおすすめで表示されるかもしれませんよ。

世界最大級の個人情報流出スキャンダル、ケンブリッジ・アナリティカ問題をへたいま、私たちは、自分の好みや感情がテック企業によって24時間年中無休でデータとして吸い上げられ続ける状況を許したのは、どう考えても賢い選択ではなかったと気づいたはずです。

お役御免の外部ボタンは自然消滅する

Metaは、これらの機能を終了すると発表したブログ記事で、｢今回終了するプラグインは、より古い時代のウェブ開発を反映したものであり、デジタル環境の変化とともに自然と利用が減少してきました｣と説明しています。もうデータを抜けなくなってきたのでお役目終了ってわけですね。

外部ボタンを取り入れている開発者は、特に何もせずに放置していればいいそうですよ。終了時期が来れば、ボタンは表示されなくなります。正確には、外部ボタンは｢0ピクセル×0ピクセル｣の見えないコンテンツとして描画されるため、エラーを引き起こしたり、ウェブサイトの機能に支障をきたしたりはしないそうです。

ただし、Facebookの旧式｢ソーシャルプラグイン｣がすべて終了するわけではありません。この記事のトップ画像の上に表示されている｢f｣マークが付いたソーシャルボタンは、現時点で終了することはないようです。

外部ボタンが自然消滅するって、『ミッション:インポッシブル』のメッセージみたい…。