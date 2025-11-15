胃がんを疑う「すぐに病院へ行くべき症状」とはご存知ですか？【医師解説】
胃がんの症状とは？Medical DOC監修医が胃がんの末期症状や何科へ受診すべきかなどを解説します。気になる症状がある場合は迷わず病院を受診してください。
監修医師：
根来 和輝（医師）
日本消化器病学会・日本消化器内視鏡学会所属。
「胃がん」とは？
胃がんは胃から発生するがんです。胃は食道の次にある消化管で、食べたものは食道を通って胃に溜まり胃酸によって消化されます。消化の他にも栄養の吸収やホルモンの分泌が胃の役割です。胃の内側を覆っている粘膜からがん細胞が発生すると「胃がん」になります。
日本では2018年の胃癌の死亡数は約4万4千人で、肺癌・大腸癌に次いで3位でした。（男性では2位、女性では4位）胃がんの代表的な原因はピロリ菌で、感染が確認された場合は除菌治療が必要になります。
すぐに病院へ行くべき「胃がんの症状」
ここまでは胃がんの症状を紹介してきました。
以下のような症状がみられる際にはすぐに病院に受診しましょう。
吐血症状が見られた場合は、消化器内科へ
胃がんの末期症状の項でも紹介しましたが、胃がんが原因で吐血してしまうことがあります。吐血は胃がん以外にも胃潰瘍・十二指腸潰瘍・食道静脈瘤破裂など胃がん以外が原因になることも多いです。しかし、いずれにしても吐血は食道や胃で大量出血が起きることで起こる症状で非常に危険な状態です。放置すると出血多量で血圧が下がり、最悪の場合死に至ることもあります。すぐに消化器内科、夜間なら救急外来を受診しましょう。
受診・予防の目安となる「胃がんの症状」のセルフチェック法
・食欲不振がある場合
・みぞおちの痛みがある場合
・体重減少がある場合
「胃がんの症状」についてよくある質問
ここまで胃がんの症状を紹介しました。ここでは「胃がんの症状」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。
胃がんを発症しやすい年齢層を教えて下さい。
根来 和輝 医師
胃がんが最も多いのは70－80歳の男性です。女性に比べて男性が多く、40歳を超えたあたりから発症する人が徐々に増えていきます。(全国がん登録罹患データより)
胃がんの初期症状で一番多い症状はどんな特徴がありますか？
根来 和輝 医師
早期胃がんでは無症状であることがほとんどです。胃がんの初期症状として特定の症状はなく、軽い胃痛や食後のもたれなどの胃炎で生じるような不調がある場合は胃カメラ検査を受けることが重要です。
げっぷとおならは胃がんの症状と関係があるのでしょうか？
根来 和輝 医師
ほとんどの場合、関係はありません。げっぷが多い時は、逆流性食道炎や食道や胃の動きが悪い場合やストレスや癖で空気をたくさん飲み込んでしまっている場合などが考えられます。おならも胃がんと直接の関係はなく、食べるものや腸内環境等によって量は変化します。
編集部まとめ
胃がんは、早期発見が非常に重要です。しかし、早期胃がんは無症状であることがほとんどです。そのため、健診での胃カメラ検査が非常に重要になります。また、ピロリ菌除菌は胃がんのリスクを低減させることができます。早めに除菌するメリットは大きいと思います。
また、最後に伝えたいこととしては「皆さん、胃カメラ受けましょう！」です。楽な検査ではありませんが、最近は静脈麻酔でなるべく比較的楽に受けられる医療機関も増えてきています。「ちょっと胃カメラ受けてみるか」というような感覚でぜひ受けてみてください。異常がないことを確認しておくだけでも、日々の安心感は違ってくると思いますよ。40歳以上のあなた、特に男性の方は今すぐ消化器内科へご相談ください。
⚫︎まとめ
・胃がんは早期発見が重要。症状だけで早期発見は困難。
・早期発見には胃カメラが重要。
・ピロリ菌の除菌治療で胃がんのリスクを下げられる。
⚫︎ACTION PLAN
20歳以上の方はピロリ抗体検査を健診で受けてみましょう。
40歳以上の方・胃の不調がある人は胃カメラを受けてみましょう。
