今週の【上場来高値銘柄】大成建、三井金属、三井海洋など125銘柄
今週の日経平均株価は、出遅れ感のあるバリュー株へ資金がシフトし、前週末比100円高の5万0376円と反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は125社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、工事採算が改善し9月中間期大幅増益で配当予想も増額修正したソネック <1768> [東証Ｓ]、26年3月期業績予想と配当予想を上方修正した大成建設 <1801> [東証Ｐ]、鹿島建設 <1812> [東証Ｐ]、国内工事の進捗見込み26年3月期業績予想を上方修正した大気社 <1979> [東証Ｐ]、今期は最高益更新と実質増配を計画するアズーム <3496> [東証Ｐ]、1～9月期最終大幅増益で通期予想を超過したセグエグループ <3968> [東証Ｐ]、9月中間期営業益は62％増で着地した日本システム技術 <4323> [東証Ｐ]、今期上方修正と自社株買いを発表したデクセリアルズ <4980> [東証Ｐ]、26年3月期業績予想及び配当予想を上方修正した三井金属 <5706> [東証Ｐ]、ＦＰＳＯ工事順調で通期業績・配当予想を上方修正した三井海洋開発 <6269> [東証Ｐ]、26年3月期業績・配当予想の上方修正と株主優待制度の拡充が好感されたバッファロー <6676> [東証Ｓ]など。また、ＪＴ <2914> [東証Ｐ]、ファーストリテイリング <9983> [東証Ｐ]など50社は先週に続き上場来高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 水産・農林業―――――――― 2銘柄
<1332> ニッスイ [東証Ｐ]
<1384> ホクリヨウ [東証Ｓ]
● 建設業――――――――――― 23銘柄
<1417> ミライトワン [東証Ｐ]
<1434> ＪＥＳＣＯ [東証Ｓ]
<1719> 安藤ハザマ [東証Ｐ]
<1723> 日本電技 [東証Ｓ]
<1736> オーテック [東証Ｓ]
<1762> 高松グループ [東証Ｐ]
<1768> ソネック [東証Ｓ]
<1799> 第一建設 [東証Ｓ]
<1801> 大成建 [東証Ｐ]
<1803> 清水建 [東証Ｐ]
<1812> 鹿島 [東証Ｐ]
<1925> 大和ハウス [東証Ｐ]
<1942> 関電工 [東証Ｐ]
<1944> きんでん [東証Ｐ]
<1946> トーエネク [東証Ｐ]
<1950> 日本電設 [東証Ｐ]
<1951> エクシオＧ [東証Ｐ]
<1961> 三機工 [東証Ｐ]
<1969> 高砂熱 [東証Ｐ]
<1975> 朝日工 [東証Ｐ]
<1979> 大気社 [東証Ｐ]
<1980> ダイダン [東証Ｐ]
<5076> インフロニア [東証Ｐ]
● 食料品――――――――――― 2銘柄
<2809> キユーピー [東証Ｐ]
<2914> ＪＴ [東証Ｐ]
● 繊維製品―――――――――― 2銘柄
<3302> 帝繊維 [東証Ｐ]
<3593> ホギメデ [東証Ｐ]
● 化学―――――――――――― 12銘柄
<4041> 日曹達 [東証Ｐ]
<4099> 四国化ＨＤ [東証Ｐ]
<4186> 東応化 [東証Ｐ]
<4368> 扶桑化学 [東証Ｐ]
<4401> ＡＤＥＫＡ [東証Ｐ]
<4617> 中国塗 [東証Ｐ]
<4626> 太陽ＨＤ [東証Ｐ]
<4966> 上村工 [東証Ｓ]
<4971> メック [東証Ｐ]
<4980> デクセリ [東証Ｐ]
<7988> ニフコ [東証Ｐ]
<9845> パーカー [東証Ｓ]
● ゴム製品―――――――――― 3銘柄
<5101> 浜ゴム [東証Ｐ]
<5105> ＴＯＹＯ [東証Ｐ]
<5108> ブリヂストン [東証Ｐ]
● ガラス土石製品――――――― 3銘柄
<3110> 日東紡 [東証Ｐ]
<5288> アジアパイル [東証Ｐ]
<5393> ニチアス [東証Ｐ]
● 非鉄金属―――――――――― 5銘柄
<5706> 三井金属 [東証Ｐ]
<5741> ＵＡＣＪ [東証Ｐ]
<5816> オーナンバ [東証Ｓ]
<5821> 平河ヒューテ [東証Ｐ]
<5857> ＡＲＥＨＤ [東証Ｐ]
● 金属製品―――――――――― 1銘柄
<3449> テクノフレ [東証Ｓ]
● 機械―――――――――――― 10銘柄
<1909> 日本ドライ [東証Ｓ]
<6226> 守谷輸送機 [東証Ｓ]
<6231> 木村工機 [東証Ｓ]
<6269> 三井海洋 [東証Ｐ]
<6357> 三精テクノロ [東証Ｓ]
<6361> 荏原 [東証Ｐ]
<6368> オルガノ [東証Ｐ]
<6383> ダイフク [東証Ｐ]
<6420> ガリレイ [東証Ｐ]
<6454> マックス [東証Ｐ]
● 電気機器―――――――――― 5銘柄
<6517> デンヨー [東証Ｐ]
<6648> かわでん [東証Ｓ]
<6676> ＢＵＦ [東証Ｓ]
<6758> ソニーＧ [東証Ｐ]
<6941> 山一電機 [東証Ｐ]
● 輸送用機器――――――――― 3銘柄
<7235> 東ラヂ [東証Ｓ]
<7250> 太平洋工 [東証Ｐ]
<7259> アイシン [東証Ｐ]
● 精密機器―――――――――― 1銘柄
<7760> ＩＭＶ [東証Ｓ]
● その他製品――――――――― 1銘柄
<7921> 宝＆ＣＯ [東証Ｐ]
● 電気・ガス業―――――――― 1銘柄
<9532> 大ガス [東証Ｐ]
● 倉庫運輸関連―――――――― 1銘柄
<9364> 上組 [東証Ｐ]
● 情報・通信業―――――――― 11銘柄
<3659> ネクソン [東証Ｐ]
<3968> セグエＧ [東証Ｐ]
<3997> Ｔワークス [東証Ｓ]
<4307> 野村総研 [東証Ｐ]
<4323> 日シス技術 [東証Ｐ]
<4812> 電通総研 [東証Ｐ]
<4828> ビーエンジ [東証Ｐ]
<5038> ｅＷｅＬＬ [東証Ｇ]
<5132> プラスゼロ [東証Ｇ]
<9433> ＫＤＤＩ [東証Ｐ]
<9436> 沖縄セルラー [東証Ｓ]
● 卸売業――――――――――― 17銘柄
<2737> トーメンデバ [東証Ｐ]
<2768> 双日 [東証Ｐ]
<3143> オーウイル [東証Ｓ]
<3153> 八洲電機 [東証Ｐ]
<7483> ドウシシャ [東証Ｐ]
<7608> ＳＫジャパン [東証Ｓ]
<7635> 杉田エース [東証Ｓ]
<7698> アイスコ [東証Ｓ]
<8002> 丸紅 [東証Ｐ]
<8012> 長瀬産 [東証Ｐ]
<8015> 豊田通商 [東証Ｐ]
<8037> カメイ [東証Ｐ]
<8053> 住友商 [東証Ｐ]
<8060> キヤノンＭＪ [東証Ｐ]
<9837> モリト [東証Ｐ]
<9934> 因幡電産 [東証Ｐ]
<9960> 東テク [東証Ｐ]
● 小売業――――――――――― 3銘柄
<8174> 日ガス [東証Ｐ]
<8267> イオン [東証Ｐ]
<9983> ファストリ [東証Ｐ]
● 銀行業――――――――――― 7銘柄
<5831> しずおかＦＧ [東証Ｐ]
<5832> ちゅうぎんＦ [東証Ｐ]
<7167> めぶきＦＧ [東証Ｐ]
<7173> 東京きらぼし [東証Ｐ]
<7184> 富山第一銀 [東証Ｐ]
<7389> あいちＦＧ [東証Ｐ]
<8306> 三菱ＵＦＪ [東証Ｐ]
● その他金融業―――――――― 2銘柄
<8591> オリックス [東証Ｐ]
<8593> 三菱ＨＣキャ [東証Ｐ]
● 不動産業―――――――――― 8銘柄
<2981> ランディクス [東証Ｇ]
<3241> ウィル [東証Ｓ]
<3288> オープンＨ [東証Ｐ]
<3496> アズーム [東証Ｐ]
<5280> ヨシコン [東証Ｓ]
<8801> 三井不 [東証Ｐ]
<8830> 住友不 [東証Ｐ]
<8877> エスリード [東証Ｐ]
● サービス業――――――――― 2銘柄
<6039> 動物高度医療 [東証Ｇ]
<7088> フォーラムＥ [東証Ｐ]
株探ニュース