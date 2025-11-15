もっと早く知りたかった（涙）【シャトレーゼ】コスパも文句なし！「優秀スイーツ」

老舗洋菓子店【シャトレーゼ】は、その美味しさはもちろん、コスパの高さでも知られています。手作りの味わいをしっかり感じられるのに、手に取りやすい価格帯が魅力です。今回は、筆者もリピ中のスイーツから、気になる限定フレーバーまで、コスパ最強の優秀スイーツを厳選してご紹介します。

「プレミアムアップルパイ」で叶うご褒美タイム

焼きたての香りがたまらない「プレミアムアップルパイ」は、シャトレーゼの中でも人気の高い、筆者もリピ中の一品。バター香る層状のパイ生地はサクサクで、カスタードとりんごのカラメリゼが絶妙にマッチ。軽く温めれば、バターの風味がより際立ち、カフェ気分が堪能できます。

濃厚マンゴーの香り広がる「八ヶ岳高原牧場マンゴーヨーグルト」

続いてご紹介するのは、「八ヶ岳高原牧場ヨーグルト」シリーズから登場したマンゴーフレーバー。新鮮な生乳にトロピカルなマンゴーを合わせた、デザート感のあるヨーグルトです。「シャトレーゼ好き」の@mame48goさんによると「コスパもよく味もよくて隠れた人気商品」で「75円と信じられないほどのコスパ」なのだとか！ おやつや、食後の小さなご褒美にもぴったりです。

ほっこり甘い秋限定フレーバー「梨恵夢 さつまいも」

「梨恵夢（りえむ）」シリーズの秋限定「さつまいも」は、ふんわり生地とやさしい芋餡の組み合わせが特徴のスイーツ。しっとりとした食感と自然な甘さは、小腹を満たしたいときにもちょうど良さそう◎ ロングセラー商品の嬉しい限定フレーバー、見逃すわけにはいきません！

「プレミアムカスタードシュー」は、いつでも幸せの味

最後は、筆者も大好きな定番人気スイーツ「プレミアムカスタードシュー」。サクッと香ばしいクッキー生地と、なめらかなカスタードがたっぷり詰まったシュークリームで、濃厚なのに重すぎず、ペロリと食べられる軽やかさも魅力です。冷やして食べるのはもちろん、少し温めても楽しめるので、ぜひお試しください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mame48go様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里