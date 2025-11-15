U-17日本代表の平島大悟「鹿島ではバリカンで吉田の髪を切っています」

U-17日本代表は11月14日、FIFA U-17ワールドカップが開催されているカタールのドーハでトレーニングを行った。

ノックアウトステージの南アフリカ戦を15日に控え、さらなるゴールへの意欲を見せたのは、MF平島大悟（鹿島アントラーズユース）。「得点に関わるというのが自分の特徴」と活躍を誓った。

クループステージ初戦のモロッコ戦で、貴重な追加点を決めた平島。「取りたいという気持ちは、ワールドカップの前からあって。最初にああいうゴールを決められて良かったですけど、他にも決められるチャンスは何回かあったので、もっと決めたいという自分の欲はあります」と、まだまだ決めるつもりだ。

茨城県神栖市出身で、幼少期からの鹿島ファン。「小学生に上がる前くらいから試合を見に行ったりして、ずっとアントラーズのファンです。自分を育ててくれたというか、自分の選手像というか、鹿島のスタイルを身につけさせてくれたのは地元でした」。17歳にして「鹿島イズム」はすでに沁みついている。

幼少期に憧れたのは、現在はアカデミーのテクニカルアドバイザーを務めている小笠原満男氏。「試合のときは、満男さんしか見ていなかったです。今はユースのコーチとして一緒に帯同してくれて、もう夢みたいです」。レジェンドの姿を間近で見て「守備がすごくて。キックの質もすごい」と驚きの連続だ。

また、今回のメンバーには鹿島からDF元砂晏翔仁ウデンバ、FW吉田湊海も選出されている。トップチームの練習に参加している2人とは「バチバチやり合って、日々切磋琢磨しています」と対抗心も燃やすが、ピッチから離れると仲良し。「鹿島ではバリカンで吉田の髪を切っています」と笑顔を教えてくれた。

鹿島ユースでは10番を背負っているが、廣山ジャパンでは背番号13。「今回13番ということで、柳沢（敦）さんが代表でつけていた番号なので、そこはありがたいです。これは偶然なのですが、何か縁があるのかな」と平島。縁起の良い番号でさらにゴールを決め、ノックアウトステージを勝ち進んでいきたい。（FOOTBALL ZONE編集部・工藤慶大 / Keita Kudo）