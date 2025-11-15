買っといてよかった〜♡荷物が増えても安心！スーツケースに入れときたい100均便利グッズ

スーツケースのうえに手荷物をのせて移動していると、ちょっとした振動でズレたり、落ちたり…。地味〜にイライラしますよね。そこでおすすめしたいのが、ダイソーのアイディア商品。スーツケースとひとまとめにすることができるベルトが、110円（税込）で売られていたんです！実際に使ってみて感動。これは必見ですよ。

商品情報

商品名：スーツケースと手荷物まとめベルト

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480561271

旅行好きさん必見！一度使ってほしいダイソーのトラベルグッズ

今回ご紹介するのはダイソーのトラベルグッズ売り場で見つけた『スーツケースと手荷物まとめベルト』という商品。

見た目はスーツケースの開閉防止ベルトのようですが、実はスーツケースと手荷物をひとまとめにできる便利アイテムなんです。

作りとしては非常にシンプルで、ベルトに差し込みバックルの付いたアイテム。スーツケースのハンドル部分に通して使用します。

移動のたびにイライラしない！安定して手荷物も持ち運べるアイディア商品

スーツケースのハンドルに『スーツケースと手荷物まとめベルト』を通して、そこに手荷物を通したらバックルを差し込むだけ！

するとこのように、スーツケースと手荷物をまとめることができるんです。

このスーツケースには縦にラインが入っていることもあり、より相性がよく、かなり安定して持ち運ぶことができました。

スーツケースの上に荷物を置いているとズレたり落ちたりで面倒ですが、これならそういうプチストレスもなく快適でしたよ。

使わないときはコンパクトになるので、荷物が増えたとき用にバッグに入れておくと活躍してくれること間違いなし！もちろん長さ調節が可能なので、荷物の大きさに合わせて使用が可能です。

今回はダイソーで購入した『スーツケースと手荷物まとめベルト』をご紹介しました。110円（税込）とお安く、お守り代わりに持っておくと安心なアイテム。ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。