来週の『ばけばけ』“トキ”高石あかり、気まずさを感じる“ヘブン”トミー・バストウから“クビ”を告げられる
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第8週「クビノ、カワ、イチマイ。」が11月17日〜11月21日に放送される。
【写真】トキ（高石あかり）にある“おつかい”を頼むヘブン（トミー・バストウ）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第36回（11月17日放送）あらすじ
家族公認のもと、ヘブンの女中となったトキ。しかし、錦織（吉沢亮）が原因で広まった誤解のせいで、ヘブンはトキに対して気まずさを感じていた。その空気に耐えかねたヘブンからトキは「オトキサン、クビ！」と宣告される。
松野家と雨清水家の両家を支えるには女中の仕事をクビになるわけにはいかない。クビ撤回のために奮闘するトキに、ヘブンはある”おつかい”を頼むのだった。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
