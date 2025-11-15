100均で見つけて思わず震えた…「なんだこの生物は！」フルコンプしそうになったキーホルダー
商品情報
商品名：フロッキーキーホルダー ウーパールーパー、ラッコ
価格：￥110（税込）
種類：ウーパールーパー、ラッコ
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4968583268742
ふわっとした存在感にやられた♡ダイソーの『フロッキーキーホルダー』
ダイソーのキーホルダー売り場で、「なにこれ…かわいい！」と思わず声が出た、『フロッキーキーホルダー』。
ずらりと並ぶアイテムの中で、やけに柔らかい雰囲気をまとった生き物が目に留まりました。
よく見ると、ウーパールーパーらしき子とラッコらしき子が。正直、最初は何の生物か一瞬わかりませんでした。
でもその“ゆるさ”が妙に愛おしくて、気づけば2種類ともカゴの中へ。
マスコットは小指の第一関節くらいのサイズ感。小さすぎて、金具部分の方が目立つくらいです。
手のひらにのせると、ふわふわとしたフロッキー加工がなんとも気持ち良く、思わず撫でたくなります。
思わず笑ってしまうほど小さくて、ゆるい表情に疲れもふわっとほぐれる感じがします。
このお顔がなんとも憎めません…♡
ラッコも負けていません！ふっくらした形に小さな手足がついていて、見ているだけで和みます。
売り場にはほかにも、ねこやひよこなどたくさんの種類が展開されていました。
どれもミニミニサイズで、複数つけてもごちゃごちゃせず、並べて飾っても◎思わず全種類コンプしそうになってしまうほどの中毒性です。
さりげなくかわいいをプラス！持ち物の目印にぴったり！
控えめなサイズ感で、バッグやポーチのファスナー部分につけても邪魔にならず、小さめのアイテムとも相性良し。
チラッと覗く小さな姿が可愛らしいです。ナスカンタイプなので、付け替えも簡単です。
職場や学校など、あまり派手なものはつけにくい環境でも、この子たちなら自然に馴染みます。
持ち物に目印をつけたいけれど、大ぶりなキーホルダーはちょっと…という場合にもぴったりです。
今回はダイソーの『フロッキーキーホルダー』をご紹介しました。個人的に特に刺さったのは、このウーパールーパーちゃん！
見れば見るほどじわじわ来る可愛さで、日常の小さな癒しになってくれます。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。