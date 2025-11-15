100均で見つけて思わず震えた…「なんだこの生物は！」フルコンプしそうになったキーホルダー

ダイソーで見つけた瞬間、思わず二度見してしまうほどのインパクトで、なんともいえない存在感を放つキーホルダーを発見！ほんの指先くらいのミニミニサイズのキーホルダーで、ふわっとした質感とちょこんとしたフォルムがたまりません♡種類も豊富に展開されていて、思わずフルコンプしたくなるかわいさです！

商品情報

商品名：フロッキーキーホルダー ウーパールーパー、ラッコ

価格：￥110（税込）

種類：ウーパールーパー、ラッコ

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4968583268742

ふわっとした存在感にやられた♡ダイソーの『フロッキーキーホルダー』

ダイソーのキーホルダー売り場で、「なにこれ…かわいい！」と思わず声が出た、『フロッキーキーホルダー』。

ずらりと並ぶアイテムの中で、やけに柔らかい雰囲気をまとった生き物が目に留まりました。

よく見ると、ウーパールーパーらしき子とラッコらしき子が。正直、最初は何の生物か一瞬わかりませんでした。

でもその“ゆるさ”が妙に愛おしくて、気づけば2種類ともカゴの中へ。

マスコットは小指の第一関節くらいのサイズ感。小さすぎて、金具部分の方が目立つくらいです。

手のひらにのせると、ふわふわとしたフロッキー加工がなんとも気持ち良く、思わず撫でたくなります。

思わず笑ってしまうほど小さくて、ゆるい表情に疲れもふわっとほぐれる感じがします。

このお顔がなんとも憎めません…♡

ラッコも負けていません！ふっくらした形に小さな手足がついていて、見ているだけで和みます。

売り場にはほかにも、ねこやひよこなどたくさんの種類が展開されていました。

どれもミニミニサイズで、複数つけてもごちゃごちゃせず、並べて飾っても◎思わず全種類コンプしそうになってしまうほどの中毒性です。

さりげなくかわいいをプラス！持ち物の目印にぴったり！

控えめなサイズ感で、バッグやポーチのファスナー部分につけても邪魔にならず、小さめのアイテムとも相性良し。

チラッと覗く小さな姿が可愛らしいです。ナスカンタイプなので、付け替えも簡単です。

職場や学校など、あまり派手なものはつけにくい環境でも、この子たちなら自然に馴染みます。

持ち物に目印をつけたいけれど、大ぶりなキーホルダーはちょっと…という場合にもぴったりです。

今回はダイソーの『フロッキーキーホルダー』をご紹介しました。個人的に特に刺さったのは、このウーパールーパーちゃん！

見れば見るほどじわじわ来る可愛さで、日常の小さな癒しになってくれます。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。