ミキハウスは１４日、大阪・八尾市内の本社でスポーツクラブ所属の選手、チームの活動報告会を行った。

硬式野球部は１０月の日本選手権に２年連続で出場。京セラドームに社員、取引先関係者ら約４０００人が駆けつけた。社を象徴する色の赤いタオルで声援を受けたなか、初戦でホンダに敗れたが、１回戦を対象とした応援団コンクールで最優秀賞に選ばれた。壇上で主将就任が発表された坂井慎平外野手は「来年は、野球部も応援団も日本一を取れるように練習に励んでいきます」と力強くあいさつした。

野球部以外の所属選手では今季、１１種目１４人が世界選手権に出場。新体操・鈴木歩佳が団体総合で日本初の金メダルをつかんだほか、銀メダル５個、銅メダル２個を獲得した。また、今年入社した吉津拓歩は、大きな注目を集めた９月の東京世界陸上で１６００メートル混合リレーに出場し、８位入賞を果たした。

入社１３年目で３８歳になったカヌーの羽根田卓也は、１０月の日本選手権で優勝を逃すなど不本意なシーズンとなった。来年は地元・愛知県でアジア大会が開催される。「カヌーの会場は豊田市で、僕がカヌーを始めた“ルーツ”の川。出場しない訳にはいかないです」と、集まった社員らに逆襲を宣言した。