「まだスペースあったの！？」クローゼットを省スぺ化できる100均グッズ
商品情報
商品名：ハンガーストッカー クローゼット用
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4962964246503
ダイソーで見つけた『ハンガーストッカー クローゼット用』が優秀すぎる！
ハンガーを使用して衣類を収納していると、気付いたらクローゼットがパンパンに…なんてことも。かといって、ハンガー同士をギュッと詰めて掛けると取り出しにくいのがネックですよね。
そんな問題を簡単に解決できるアイテムをダイソーで発見しました！『ハンガーストッカー クローゼット用』という商品です。
こちらは穴の部分にハンガーのフックを掛けていくことで、クローゼット内の省スペース化を叶えられる便利なグッズです。
シンプルな構造で組み立て不要なので、サッと使える手軽さが嬉しいポイント！
2個入りで110円（税込）と、コスパ抜群なのも魅力のひとつ。
使い方は簡単で、フックをポールに掛けるだけでOK。
穴の部分にハンガーを掛けていくことで、クローゼット内の縦のデッドスペースを有効活用できます。
ハンガーを最大10本掛けられて整理整頓が捗る！
今回はカットソーを3本掛けてみましたが、横に並べて掛けるよりもスッキリまとめることができました！
これ1つで複数のアイテムを掛けられるため、整理整頓が捗ります。
ハンガー同士が重なったりしないので、取り出す際もスムーズですよ。
最大10本までハンガーを掛けることができます！
ただ、厚みや重量がある冬物のコート類を掛けるのには向いていないかもしれません。
あくまでトップスやボトムス、薄手のジャケットなどに使用するのがいいと思いました。
今回は、ダイソーで見つけた『ハンガーストッカー クローゼット用』をご紹介しました。
衣替えの季節なので、この機会に1つ持っておくと便利ですよ！ダイソーでお買い物の際に、ぜひチェックしてみてください。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。