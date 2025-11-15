アガリも守備も、そしてインタビューまで、全てがスターだった。「大和証券Mリーグ2025-26」11月14日の第2試合はTEAM雷電・萩原聖人（連盟）がトップを獲得。同日2連勝を決めた10月24日以来、15戦ぶりの勝利をチームにもたらした。

【映像】待たせたね！萩原、RMO轟かせた親満貫

第1試合はTEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）が2着。続く当試合は東家からBEAST X・中田花奈（連盟）、セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）、萩原、KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）の並びで始まった。

東1局、いきなり阿久津に倍満をツモられるが、続く東2局に萩原は“伝家の宝刀”を出した。早々にタンヤオのイーシャンテンとなり、まずカン6索のテンパイ。手替わりを待つと、すぐに8索を引き、高目678の三色同順となる最終形に辿り着いた。リーチ後、茅森から追っかけリーチが入ったが、その茅森から高目の6索でロン。リーチ・タンヤオ・平和・三色同順の8000点を成就。阿久津を追い上げる好位置に付けた。

東3局はダブ東をポンしてドラの北単騎待ちでテンパイ。これがトップ目の阿久津から出たことで望外の“デバサイ”となり、親満貫を直撃して逆転に成功した。南1局は茅森がチーテンの満貫をテンパイ。当たり牌の2索を掴んだ萩原は、河を一瞥するとこれをがっちりホールド。放銃を回避し、トップ目のまま試合はオーラスへ。南4局は4着目の茅森へ差し込みを決め、爽快な逃げ切りトップで試合終了した。

試合後のインタビューでは、手を前に差し出して「飛びました！」と元気に一言。チーム15戦ぶりのトップには「うれしいです！」と大きな声を上げ、喜びをあらわにした。東2局の三色同順を決めたシーンは「僕は三色と共に生き、三色と共に散ります」とコメント。上機嫌の一方で、「オーラス以外、どうして点棒を持っているか覚えてない。途中もビビリまくっていたし…。2索、打たなくて良かった！」と南1局の放銃回避を冷や汗交じりで振り返った。

さらに萩原は「雷電のみんなが展開に苦しめられている中で、なんとかオーラスまで勝負ができる状況でいたかった。いつもよりも若干引き気味に打った結果が良かったと思いました」と語り、東3局の親満貫については「あれはもう、運だけ！」とあっさり。オーラスの差し込みは「滅多にやらないですが、思い切ってやりました」と照れ笑い。

ファンには「待たせてごめん！っていう感じですよね。苦しい中でもみんな（心が）折れずに戦っていますし、先は長い。今日はいったん、瀬戸熊さんと僕でプラスを持ち帰ることができました。次またどうなるかわからない。でも僕たちは同じように、明るく楽しくトップを取るような麻雀を4人で打ちたいと思います」と思いを伝えた。

【第2試合結果】

1着 TEAM雷電・萩原聖人（連盟）3万4200点／＋54.2

2着 KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）2万6000点／＋6.0

3着 セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）2万800点／▲19.2

4着 BEAST X・中田花奈（連盟）1万9000点／▲41.0

【11月14日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋631.6（42/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋431.9（40/120）

3位 渋谷ABEMAS ＋43.7（42/120）

4位 BEAST X ＋30.9（42/120）

5位 赤坂ドリブンズ ▲15.0（40/120）

6位 TEAM雷電 ▲179.0（42/120）

7位 KADOKAWAサクラナイツ ▲179.2（40/120）

8位 U-NEXT Pirates ▲200.4（44/120）

9位 EARTH JETS ▲202.2（42/120）

10位 セガサミーフェニックス ▲362.3（42/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）