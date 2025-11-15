100均で買えるってマジか…！さすがに売り場で3度見した…専門店がひっくり返る高コスパ商品
商品情報
商品名：ヘアエクステ（リボンタイプ、ウェーブ、ベージュカラー系）
価格：￥550（税込）
内容量：リボン2種入り
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480905730
売り場でびっくり！ヘアエクステがダイソーで買える時代に♡
日々進化し続けるダイソーですが、先日売り場を覗いてみると、なんとヘアエクステが販売されていたので購入しました！商品名は『ヘアエクステ（リボンタイプ、ウェーブ、ベージュカラー系）』。エクステ1本、ヘアピン2本、リボン2本がセットになって、お値段はまさかの￥550（税込）。専門店もひっくり返りそうなコスパの良さです。
リボンは2種類付属していました。厚みのないものと、ベロア風生地のものの2種類です。服装や季節によって使い分けてもいいですよね。今回は、後者のリボンを使っていきます。
まずはリボンにヘアピンを取り付けて…
エクステの上部にある筒状のところに通していきます。
これで準備OK。早速取り付けていきましょう♪
簡単かわいい！ダイソーの『ヘアエクステ（リボンタイプ、ウェーブ、ベージュカラー系）』
あらかじめ手持ちのヘアゴムで髪をまとめておきます。続いてエクステについているコームピンを、結んだヘアゴムの上に挿し込みます。
コームピンを固定したら、あとはリボンを巻き付けて結ぶだけ。
before／afterはこちら！黒髪に近い色によく馴染みました。毛先が明るいベージュカラーになっているので最初は戸惑いましたが、使ってみると自然なグラデーションになってお洒落な仕上がりに♡
エクステの髪質もサラサラで、キレイに地毛と馴染んでくれるのがGOOD。簡単に着用できるので、エクステ初心者さんにもおすすめですよ。
今回はダイソーの『ヘアエクステ（リボンタイプ、ウェーブ、ベージュカラー系）』をご紹介しました。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。