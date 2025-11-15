100均で買えるってマジか…！さすがに売り場で3度見した…専門店がひっくり返る高コスパ商品

日々進化し続けるダイソー。先日売り場を覗いてみると、専門店もびっくりなコスパ抜群のヘアエクステを発見しました！100均のエクステってどうなの…？と正直不安でしたが、使ってみるとその質の良さに感動♡誰でも簡単にお洒落な髪型が楽しめるので、これは即買い推奨です。早速ご紹介していきます♪

商品情報

商品名：ヘアエクステ（リボンタイプ、ウェーブ、ベージュカラー系）

価格：￥550（税込）

内容量：リボン2種入り

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480905730

売り場でびっくり！ヘアエクステがダイソーで買える時代に♡

日々進化し続けるダイソーですが、先日売り場を覗いてみると、なんとヘアエクステが販売されていたので購入しました！商品名は『ヘアエクステ（リボンタイプ、ウェーブ、ベージュカラー系）』。エクステ1本、ヘアピン2本、リボン2本がセットになって、お値段はまさかの￥550（税込）。専門店もひっくり返りそうなコスパの良さです。

リボンは2種類付属していました。厚みのないものと、ベロア風生地のものの2種類です。服装や季節によって使い分けてもいいですよね。今回は、後者のリボンを使っていきます。

まずはリボンにヘアピンを取り付けて…

エクステの上部にある筒状のところに通していきます。

これで準備OK。早速取り付けていきましょう♪

簡単かわいい！ダイソーの『ヘアエクステ（リボンタイプ、ウェーブ、ベージュカラー系）』

あらかじめ手持ちのヘアゴムで髪をまとめておきます。続いてエクステについているコームピンを、結んだヘアゴムの上に挿し込みます。

コームピンを固定したら、あとはリボンを巻き付けて結ぶだけ。

before／afterはこちら！黒髪に近い色によく馴染みました。毛先が明るいベージュカラーになっているので最初は戸惑いましたが、使ってみると自然なグラデーションになってお洒落な仕上がりに♡

エクステの髪質もサラサラで、キレイに地毛と馴染んでくれるのがGOOD。簡単に着用できるので、エクステ初心者さんにもおすすめですよ。

今回はダイソーの『ヘアエクステ（リボンタイプ、ウェーブ、ベージュカラー系）』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。