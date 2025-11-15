“因縁の相手”溝端淳平、岩本照と拘置所で再会 『恋する警護24時 season2』前作のラスボスがサプライズ出演
Snow Manの岩本照が主演、ヒロインを白石麻衣が務めるテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『恋する警護24時 season2』（毎週金曜 後11：15）の第5話が14日に放送された。第5話のラストでは、岩本演じる辰之助の因縁の相手で前作のラスボス、溝端淳平演じる漆原透吾がサプライズ登場。ただならぬ緊迫の空気の中で再会を果たした。
【写真】どんなシーン？ソファで上目遣いの藤原丈一郎の傍らに立つ岩本照
2024年1月期にオシドラサタデー枠で放送された『恋する警護24時』の続編。season2では、会社の事業拡大に伴い、無骨なボディーガード・北沢辰之助（岩本）は新警護チームと共に再始動。一方、白石演じる弁護士の岸村里夏とは遠距離恋愛となり…。
前作で、里夏を24時間警護するかたわら、父親の殺害事件の真相を追ってきた辰之助。そして、ようやくたどり着いた真犯人が漆原だったのだ。事件後も平然と生きてきた漆原が最後に明かした事件の衝撃の真相に、事件解決後もどこか心に影を落としてきた辰之助。season2では、拘置所にいる漆原から辰之助宛ての手紙が届くも向き合うことができず、手紙を開封することなく避けてきたが…。
第5話ではそんな辰之助の心の内に気づく里夏が寄り添いながらも背中を押したことで、ついに決意した辰之助は漆原のもとへ向かう。因縁の相手と再び対峙した辰之助。そこで漆原から語られることとは一体何なのか。次週放送の第6話（21日放送）で、想定外の事実が明かされることに。
因縁の関係を演じる岩本と溝端。1年半ぶりに2人が再会した撮影現場から岩本と溝端のコメントが到着した。久々の共演に溝端は「『また辰之助、というか照に会いたいな』と思いながらseason2を見ていたので、実際に会えてとてもうれしかったです」と喜びを口にする。
一方の岩本も「うれしいですよ。前作の撮影時に、もし続編があるならという話になった際に『淳平くんは出ないのかな？』『俺は出ないんじゃない？』という話をしていたからこそ、season2が始まってスケジュールに『漆原』という文字を見つけたときは、『あれ!? …ということは!?』とより興奮しました。漆原が登場するなら絶対に辰之助と関わると思ったので」と思いを明かした。そんな共に再会を願う中で、ついに実現した岩本と溝端の再共演。2人の熱い演技合戦にも注目だ。
