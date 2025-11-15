40ºÐ·Þ¤¨¤¿ºÇ¶á¤ÎC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¡ÈÐþËý¤µ¡É¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¡©¡¡WÇÕÀ©ÇÆ¤ÏÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¤È¯¸À&¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÀï¤ÎÂà¾ì·à¤«¤éÈãÈ½¤â¡ÖºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥á¥Ã¥·¤Ï¡Ä¡Ä¡×
13Æü¤Ë2026¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×²¤½£Í½Áª¤Ç¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç0-2¤ÈÇÔ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë61Ê¬¤Ë¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤¬Áê¼êDF¤Ø¤ÎË½ÎÏ¹Ô°Ù¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¶¥¤ê¹ç¤¤¤ÎºÝ¤ËÁê¼êDF¥À¥é¡¦¥ª¥·¥§¥¤¤ØÉªÂÇ¤Á¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤ÏFIFA¤«¤é3»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð2026WÇÕËÜÂç²ñ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸½éÀï¤È2ÀïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤ÊÂà¾ì·à¤À¡£
¥í¥Ê¥¦¥É¤ÏºÇ¶á¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ô¥¢¡¼¥º¡¦¥â¡¼¥¬¥ó¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Æ¡ÖWÇÕÀ©ÇÆ¤ÏÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢WÇÕÍ¥¾¡¤Þ¤Ç¤Î6¡¢7»î¹ç¤Ç»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤ò·è¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤ÏWÇÕ¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢Í¾·×¤ÊÈ¯¸À¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Æ±µ¼Ô¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥í¥Ê¥¦¥É¤ËÉÔÍÑ°Õ¤ÊÈ¯¸À¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤È¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏÅö»þ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¤¤Î°¤«¤Ã¤¿»Ø´ø´±¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Æ¥ó¡¦¥Ï¡¼¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½Åª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±µ¼Ô¤Ï¡Ö¥í¥Ê¥¦¥É¤ÎÐþËý¤ÊÀ³Ê¤Ïº£¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Í¥²í¤ÊÈÕÇ¯¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤»þ´ü¤Ë¤½¤ÎÐþËý¤µ¤¬¤µ¤é¤Ë¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èº£²ó¤ÎÂà¾ì·à¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈãÈ½¡£º£²ó¤ÎÉªÂÇ¤Á¹Ô°Ù¤â¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¤ÇÄ¹Ç¯¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¤í¤¦¤«¡£Æ±µ¼Ô¤Ï¥á¥Ã¥·¤ÎÊý¤¬Í¾·×¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÎ¾¼Ô¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¡£
¡ÖºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥á¥Ã¥·¤ÏÀ¸Íè¤Î¥·¥ã¥¤¤ÊÀ³Ê¤ä¤½¤³¤Þ¤Ç±Ñ¸ì¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤«¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤Û¤ÉÁûÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£8ÅÙ¤Î¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¼õ¾Þ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥á¥Ã¥·¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¥×¥ì¥¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÍ¥²í¤Ë°úÂà¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£°ìÊý¤Î¥í¥Ê¥¦¥É¤Ïº£²ó¤ÎÁûÆ°¤ò´Þ¤á¡¢ºÆ¤Ó¥¨¥´¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤ë¡£¥¥ã¥ê¥¢1000¥´¡¼¥ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ëÃæ¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¹Ô°Ù¤ÇÈà¤ÎÅÁÀâ¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä½ý¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡×
¸½ºß¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²¿ÅÙ¤«¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤ÎÊý¤¬Ê©¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤è¤ê¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿È¯¸À¤â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿È¯¸À¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÆ±µ¼Ô¤ÏÎÉ¤¤°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£