¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ëÆ²°Â photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¤È¤Î¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¤òµ­Ï¿¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿MFÆ²°ÂÎ§¡£¥¬¡¼¥ÊÀï¤Ç¤âÆÀ°Õ¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤Æ¤Îµ»¤¢¤ê¥·¥å¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ç¤âÂåÉ½¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯Á°¤Î¥Þ¥¤¥ó¥ÄÀï¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¡£

¥Þ¥¤¥ó¥ÄÀï¤Ç¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éÁê¼êDF2¿Í¤ò¤«¤ï¤·¤Æ·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÏÆ²°Â¤Î¹¶·âÀ­¤ò¤â¤Ã¤È°ú¤­½Ð¤¹¤Ù¤­¤À¤í¤¦¡£

ÆÈ¡ØBild¡Ù¤Ïº£µ¨½øÈ×¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬Æ²°Â¤ò¼éÈ÷¤ËÁö¤é¤»¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÂåÉ½¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯ÌÀ¤±¤«¤é¤Ï¹¶·âÅª¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¡ÖÆ²°Â¤¬Âè2Àá°Ê¹ß¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´ÆÆÄ¡Ê¥È¥Ã¥×¥á¥é¡¼¡Ë¤Ë¤âÀÕÇ¤¤Î°ìÃ¼¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤Î¼ºÅÀ¤ÎÂ¿¤µ¤«¤é¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÏÆ²°Â¤ò±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¼éÈ÷Åª¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿ËÄÂç¤Ê»Å»öÎÌ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Æ²°Â¤ÏÉÔËþ¤òÏ³¤é¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¼éÈ÷¤Î»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤­¤¿¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¹¶·âÌÌ¤Ç¤ÏÁªÂò»è¤¬¤«¤Ê¤ê¸Â¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢²Ã¤¨¤Æ¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈÀï¤Ç¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Ð¡¼¤ËÅö¤¿¤ëÉÔ±¿¤â¤¢¤Ã¤¿¡×

¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Î¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥¯¥í¥·¥§SD¤â¡Ö´ÆÆÄ¤Ï¸½¾õ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¼ºÅÀ¤¬Â¿¤¤¤Ê¤é¡¢ÍýÁÛ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¸½¼ÂÅª¤ÇÀµ¤·¤¤È½ÃÇ¤À¡£²æ¡¹¤Ï4¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¡¢¹¶·âÅª¤ÊÁª¼ê¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¤¢¤Î»þ¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¼éÈ÷¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ÏÃ£À®¤µ¤ì¤¿¡£Æ²°Â¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤­¤¿¤·¡¢¥Þ¥¤¥ó¥ÄÀï¤Ç¤ÏºÆ¤Ó¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤Ë¤ÏÁê¼ê¤ò°µÅÝ¤Ç¤­¤ë¤À¤±¤Î¸Ä¿Íµ»¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÆ²°Â¤Î¹¶·â¥»¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥à¥·¥å¤È¥¨¥­¥Æ¥£¥±¤ÎÂàÃÄ°ÊÍè¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ç¤Ïµ©¾¯¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃæÈ×Àï¤«¤é¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Î¥´¡¼¥ëÎÌ»º¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿ºòµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÆó·å10¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£µ¨¤âÆó·åÆÀÅÀ·ÑÂ³¤¬ÌÜÉ¸¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£