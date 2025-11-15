¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÏÆ²°ÂÎ§¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤ò¤â¤Ã¤È°ú¤½Ð¤¹¤Ù¤·¡¡ÆÈ¥á¥Ç¥£¥¢¤â´üÂÔ¤ò¤«¤±¤ë¹¶·âÅª¤Êµ¯ÍÑË¡¡ÖÈà¤Ë¤ÏÁê¼ê¤ò°µÅÝ¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Î¸Ä¿Íµ»¤¬¤¢¤ë¡×
14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¤È¤Î¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿MFÆ²°ÂÎ§¡£¥¬¡¼¥ÊÀï¤Ç¤âÆÀ°Õ¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤Æ¤Îµ»¤¢¤ê¥·¥å¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ç¤âÂåÉ½¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯Á°¤Î¥Þ¥¤¥ó¥ÄÀï¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
¥Þ¥¤¥ó¥ÄÀï¤Ç¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éÁê¼êDF2¿Í¤ò¤«¤ï¤·¤Æ·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÏÆ²°Â¤Î¹¶·âÀ¤ò¤â¤Ã¤È°ú¤½Ð¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÆ²°Â¤¬Âè2Àá°Ê¹ß¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´ÆÆÄ¡Ê¥È¥Ã¥×¥á¥é¡¼¡Ë¤Ë¤âÀÕÇ¤¤Î°ìÃ¼¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤Î¼ºÅÀ¤ÎÂ¿¤µ¤«¤é¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÏÆ²°Â¤ò±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¼éÈ÷Åª¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿ËÄÂç¤Ê»Å»öÎÌ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Æ²°Â¤ÏÉÔËþ¤òÏ³¤é¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¼éÈ÷¤Î»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¹¶·âÌÌ¤Ç¤ÏÁªÂò»è¤¬¤«¤Ê¤ê¸Â¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢²Ã¤¨¤Æ¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈÀï¤Ç¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Ð¡¼¤ËÅö¤¿¤ëÉÔ±¿¤â¤¢¤Ã¤¿¡×
¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Î¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥¯¥í¥·¥§SD¤â¡Ö´ÆÆÄ¤Ï¸½¾õ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¼ºÅÀ¤¬Â¿¤¤¤Ê¤é¡¢ÍýÁÛ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¸½¼ÂÅª¤ÇÀµ¤·¤¤È½ÃÇ¤À¡£²æ¡¹¤Ï4¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¡¢¹¶·âÅª¤ÊÁª¼ê¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¤¢¤Î»þ¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¼éÈ÷¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ÏÃ£À®¤µ¤ì¤¿¡£Æ²°Â¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢¥Þ¥¤¥ó¥ÄÀï¤Ç¤ÏºÆ¤Ó¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤Ë¤ÏÁê¼ê¤ò°µÅÝ¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Î¸Ä¿Íµ»¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÆ²°Â¤Î¹¶·â¥»¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥à¥·¥å¤È¥¨¥¥Æ¥£¥±¤ÎÂàÃÄ°ÊÍè¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ç¤Ïµ©¾¯¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃæÈ×Àï¤«¤é¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Î¥´¡¼¥ëÎÌ»º¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿ºòµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÆó·å10¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£µ¨¤âÆó·åÆÀÅÀ·ÑÂ³¤¬ÌÜÉ¸¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
Æ²°ÂÎ§¤¬·è¾¡ÅÀ¤òµó¤²¤¿¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬¡¢º´Ìî³¤½®¤ÈÀîùõñ¥ÂÀ¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤òÇË¤ê¤Þ¤·¤¿#¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ pic.twitter.com/9yzvaGGHtL— ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ ÆüËÜ¸ìÈÇ (@Bundesliga_JP) November 9, 2025