40ºÐ¤Îº£¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ø¤Î¾ðÇ®¤Ï¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¡¥Ý¡¼¥é¥ó¥É1Éô¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤ËÄ©¤à¥Ý¥É¥ë¥¹¥¤Î¸½ºß¡Öº£¤Ç¤â¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¡×
¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ý¡¼¥é¥ó¥É1Éô¥ê¡¼¥°¤Î¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥¯¥µ¤Ç15»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¡¢¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥°¡¼¥ë¥Ë¥¯¡¦¥µ¥Ö¥¸¥§¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢40ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¸µ¥É¥¤¥ÄÂåÉ½FW¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ý¥É¥ë¥¹¥¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ý¥É¥ë¥¹¥¤Ï2021Ç¯¤«¤éÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ê¤¬¤éÄÌ»»125»î¹ç¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£º£µ¨¤â½ÐÈÖ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¼ó°Ì¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£µ¨¤Ï¥Ý¥É¥ë¥¹¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÈ¡ØKolner Stadt Anzeiger¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥Ý¥É¥ë¥¹¥¤â¤Þ¤À¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥É¥ë¥¹¥¤Ï¥±¥Ð¥Ö¥·¥ç¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥ç¥Ã¥×¡¢²°Æâ¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î·Ð±Ä¤Ê¤É¥Ô¥Ã¥Á³°¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤âÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂ³¤±¤ëÆ»¤â¤Þ¤À¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·º£¤Ç¤â¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤À¤·¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤âÂç¤¤Ê´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¤â¤¦30ºÐ¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÂÎ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÄË¤ß¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¤Í¡×
¡Ö¥Ô¥Ã¥Á³°¤Î»Å»ö¤âËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤·¡¢40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍ¥Àè½ç°Ì¤âÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ïº£¤Ç¤âÆ±¤¸¤¯Âç¤¤Ê´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×
½êÂ°¤¹¤ë¥°¡¼¥ë¥Ë¥¯¡¦¥µ¥Ö¥¸¥§¤¬ºÇ¸å¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ï1987¡¼88¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥ì¥Õ¡¦¥Ý¥º¥Ê¥ó¤ä¥ì¥®¥¢¡¦¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¤¬¶¯¹ë¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¥°¡¼¥ë¥Ë¥¯¡¦¥µ¥Ö¥¸¥§¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤òµ¯¤³¤»¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¥Ý¥É¥ë¥¹¥¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥×¥é¥ó¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£