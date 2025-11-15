ロングスロー多投時代でGKとDFに再び求められる“昔ながらの強さ” GKは足下の技術だけでなく「ハイボールの問題に再び適応していく必要がある」
現在のサッカー界ではロングスローを使用するチームが増えており、イングランド・プレミアリーグでも多くのクラブがロングスローを使用している。
トレンドとは巡っていくものだが、英『Football365』はロングスローに対抗すべく各チームのDFとGKが『昔ながらの強さ』を取り戻さなければならないと取り上げている。
2000年代後半にはジョゼップ・グアルディオラがバルセロナにてポゼッションベースのサッカーで黄金期を築いたこともあり、そこからDFやGKにも高度な足下の技術が要求されるようになった。そうした器用な選手が増えた一方で、ハイボールに対抗できるパワー自慢な選手が減少してしまったのではないかと同メディアは見ているのだ。
ロングスローを使うチームが増えれば、守備側はそれに対応するしかない。ここまでロングスローを多投する時代がくるとは予想外だったこともあり、DFやGKも適切な対応が分からなくなっているところがあるかもしれない。
今ではプレミア首位を走るアーセナルがコーナーキックやフリーキックからゴールを量産しているが、各クラブがこれにどう対応していくかも注目点となる。