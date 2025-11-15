SKULLPANDAの世界観♡期間限定ポップアップ開催情報！

独自のモードとストリートカルチャーを融合させたブランド「SKULLPANDA」が、期間限定ポップアップを開催♡話題の新作アパレルやアクセサリーを先行でチェックできるチャンスです。ファッション好きにはたまらない世界観が広がる店内で、限定グッズやコラボアイテムも手に入ります♪価格はアイテムにより異なり、詳細は会場または公式サイトをご確認ください。

SKULLPANDAの新作コレクション



ポップアップでは、ブランドのシグネチャーであるスカルやパンダをモチーフにしたアパレルやアクセサリーが登場。

Tシャツやパーカー、キャップなど、ストリートスタイルにぴったりのアイテムがそろいます。価格帯は3,500円～15,000円（税込）で、先行販売となる限定デザインもチェック可能です♡

ヤングアニマル最新号に榎原依那が再登場！魅力満載グラビアと話題作が集結

限定グッズ＆コラボアイテム



会場限定で販売されるグッズには、トートバッグやステッカー、キーチェーンなどがラインナップ。人気アーティストやブランドとのコラボアイテムも数量限定で登場します。

ここでしか手に入らない特別アイテムは、ファッションコレクター必見です♪価格は500円～6,000円（税込）です。

ポップアップ開催詳細



開催期間は2025年11月15日（金）～11月24日（日）、場所は渋谷モディ1Fイベントスペースです。営業時間は11:00～20:00。

入場無料で、会場限定特典や購入者向けのノベルティも用意されています。公式サイトでも最新情報をチェック可能です。

©POP MART

SKULLPANDAポップアップで特別体験



期間限定で開催されるSKULLPANDAのポップアップでは、新作コレクションや限定グッズをいち早く体験できるチャンス♡

スカルとパンダのユニークな世界観に浸りながら、お気に入りアイテムをゲットしてファッションをアップデートしましょう♪

価格はアイテムごとに異なり、税込3,500円～15,000円となっています。