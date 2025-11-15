高校生が選んだ「今一番好きなモデル・インフルエンサー」ランキング！ 2位は“おひなさま”長浜広奈、1位は？
アイ・エヌ・ジーは、Z世代のリアルな声を届ける「渋谷トレンドリサーチ 2025年秋号」を公開しました。本調査は、2025年9月3〜10日にかけて、全国の高校生200人を対象にWEBアンケートで実施されたものです。
本記事では、「今一番好きなモデル・インフルエンサー」ランキングを紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました。』への出演をきっかけに、“おひなさま”の愛称でZ世代から親しまれている長浜広奈さんが、2位にランクインしました。番組内で話題となった「両手に男でーす」というセリフはSNSを中心に拡散され、影響を受けた投稿も多数登場するなど、大きな反響を呼んでいます。
また、Instagramなどではファッションセンスも注目されており、日常の投稿が“真似したい”と話題を集めています。
1位に輝いたのは、モデル・YouTuber・アーティストとして多方面で活躍するMINAMIさん。「彼氏がいることがバレてしまったが、3年以上続いていて好印象だった。意識が高いと思った」「歌手としての活動もしていて、可愛さと努力家なところにリスペクトしているから」と、ビジュアルはもちろん、姿勢や価値観への支持が多数寄せられました。
TikTokではダンスやメイク動画、YouTubeではVlogなども発信しており、ファンとの距離の近さも人気の理由のようです。
(文:浦岡 ミコ)
2位：長浜広奈
1位：MINAMI
