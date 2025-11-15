「週刊文春様、大好きです！」お見送り芸人しんいちの投稿に「芸能人の敵」「文春さんを味方に」の声
お笑い芸人の「お見送り芸人しんいち」さんは11月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。「週刊文春様、大好きです！」と投稿しました。
写真には「文藝春秋社での取材に『差し入れ』としてケーキにワイン、シャインマスカットまで持参してくれたしんいちさん」と添えられ、炎上を経験しているしんいちさんが、なぜ嫌われながらも順調に仕事を増やすことができているのかについて取材を受けた際の写真のようです。
この投稿にコメントでは「あの文春にこんなピュアに喜び言えるしんいち可愛い」「しんいちさんは芸能人の敵ということですね」「懐に飛び込んでいく姿、さすがです」「文春さんを味方に付けてる…」「しんいちさんの良い面が出ているとても良い記事でした！！」との声が寄せられています。
このやり取りにコメントでは「どっちも嫌！ w」「地獄やんか」「トントンだろ」「どっちもすきだけどしんいちさんのほうがすき」「どっちもいい人なの知ってっから」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)
「週刊文春様、大好きです！」しんいちさんは「文春様が僕なんかを取材してくれるなんて、、、ほんま、いつもありがとうございます！ 週刊文春様、大好きです！！！」とつづり、文藝春秋社が「文春オンライン」に掲載した自身の写真を載せています。
「どっちも嫌！ w」「トントンだろ」8日の投稿では、しんいちさんと同じく炎上が多い、お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんが「しんいちが嫌だったらクロちゃんが守るしんからねー！ ギャル、カモーーン！！」とつづったXでの投稿に対して「クロちゃんが嫌な女の子きっと多いと思います！ 僕に言って下さいね！ 守るから！！！」と対抗しているしんいちさん。
