「BAKE CHEESE TART」から“福袋”の発売決定！ オリジナルバッグ付きセットなど2種展開
「BAKE」が運営する北海道生まれのチーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」は、12月26日（金）から、福袋「HAPPY BOX 2026」2種類を、全国の店舗で発売する。
【写真】マチの広さが使いやすそう！ 「BAKEオリジナルシルバーバッグ」の詳細
■楽しい「くじ引き」も封入
今回登場するのは、今年ブランドカラーやロゴを刷新しリブランディングをした「BAKE CHEESE TART」が感謝の気持ちを込めて提供する2種類の福袋。
「オリジナルグッズセット」には、ブランドカラーのシルバーにライラックブルーであしらわれたロゴがポイントの「BAKEオリジナルシルバーバッグ」が付属。チーズタルトの6個BOXもすっぽり入るマチの広さで、ランチバッグなど普段使いしやすいアイテムだ。
また、「オリジナルグッズセット」と「スタンダードセット」に共通でセットされるのが、定番人気の「焼きたてチーズタルト オリジナル」や、リブランディングを機に新定番として登場した「焼きたてタルト 焦がしキャラメルベイクドチーズ」、「焼きたてタルト ミルキーマスカルポーネチーズ」がそれぞれ2個ずつ入った6個セット。
さらに、1枚につき最大でオリジナルのタルトが3個までもらえる「くじ引き」も封入される。
なお「HAPPY BOX 2026」の販売は、12月26日（金）〜2026年1月12日（月）の期間実施。なくなり次第終了となるため早めのチェックをおすすめする。
