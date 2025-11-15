『幽霊殿下とわたしの秘密のおしゃべり』、第2巻発売！新たにPVを公開
キルタイムコミュニケーションは、「コミックブリーゼ」の人気連載で、単行本第2巻が発売された『幽霊殿下とわたしの秘密のおしゃべり』のPVを新たに公開した。
記憶喪失の幽霊殿下と過ごす穏やかな夜のひと時──。
触れられずとも惹かれていく、居場所をなくした伯爵令嬢のシークレット・ラブストーリー。
○●【婚約破棄】居場所をなくした伯爵令嬢×記憶喪失の幽霊殿下『幽霊殿下とわたしの秘密のおしゃべり』【令嬢】【PV】
父を不慮の事故で亡くした伯爵令嬢のノアンは、伯爵家の跡を継いだ叔父と再婚した実母、叔父の血を引く妹から悪質な嫌がらせを受けていた。
全てを諦め辛い生活にも耐え過ごしていたが、ついには学園の舞踏会で婚約者まで妹に奪われてしまう。
全てを失ったその日の夜、自室の窓からひとり星空を眺めるノアンの前に、半透明の身体を持ち記憶を失った青年、“幽霊さん”が現れる。
表情豊かな幽霊さんとのおしゃべりを通し、触れられない彼に惹かれていくノアン。
彼と過ごす秘密の夜が続いてほしいと願うも、別れの時は近づいて……。
現在、第1話、第2話が「コミックブリーゼ」にて無料公開中
■『幽霊殿下とわたしの秘密のおしゃべり2』
漫画：宙見こよい／原作：鷹凪きら／キャラクター原案：ももしき
発売日：2025年11月14日
定価：792円(本体720円+税10％)
(C)宙見こよい(C)Kira Takanagi(C)キルタイムコミュニケーション
