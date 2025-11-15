BL専門電子書籍サービス「La Roseraie(ラ・ロズレ)」は、『放課後アシンメトリー』最終話を先行配信。完結を記念して、期間限定で4話まで無料で読めるキャンペーンを開催する。



男子高生の秘密の共有BL『放課後アシンメトリー』がついに完結。「La Roseraie」では、最終話をどこよりも早く先行配信し、期間限定で4話まで無料で読めるお得なキャンペーンを開催している。

■『放課後アシンメトリー』

著者：しもくら

出版社：SGH

レーベル：La Roseraieコミックス

【あらすじ】

小柄なことがコンプレックスの高校一年生、玉城は真面目な優等生。

ある日、クラスメイトである長身イケメンの瀬野に自慰を見られてしまう。

玉城は瀬野を警戒するが、"秘密の共有”を通して交流が深まるうちに、瀬野に惹かれていって──？



(C)しもくら／SGH