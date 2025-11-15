『放課後アシンメトリー』、「La Roseraie」で最終話を先行配信 - 期間限定で4話まで無料キャンペーン
BL専門電子書籍サービス「La Roseraie(ラ・ロズレ)」は、『放課後アシンメトリー』最終話を先行配信。完結を記念して、期間限定で4話まで無料で読めるキャンペーンを開催する。
男子高生の秘密の共有BL『放課後アシンメトリー』がついに完結。「La Roseraie」では、最終話をどこよりも早く先行配信し、期間限定で4話まで無料で読めるお得なキャンペーンを開催している。
■『放課後アシンメトリー』
著者：しもくら
出版社：SGH
レーベル：La Roseraieコミックス
【あらすじ】
小柄なことがコンプレックスの高校一年生、玉城は真面目な優等生。
ある日、クラスメイトである長身イケメンの瀬野に自慰を見られてしまう。
玉城は瀬野を警戒するが、"秘密の共有”を通して交流が深まるうちに、瀬野に惹かれていって──？
(C)しもくら／SGH
