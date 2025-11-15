【ソウル＝藤原聖大、ワシントン＝阿部真司】米韓両政府は１４日（韓国時間）、韓国で１０月２９日に行われた米国のトランプ大統領と韓国の李在明（イジェミョン）大統領による首脳会談の合意内容をまとめた文書を公表した。

韓国が国防費を早期に国内総生産（ＧＤＰ）比３・５％に引き上げる方針を表明し、原子力潜水艦建造の承認も明記された。

トランプ米政権は、日本や韓国などインド太平洋地域の同盟国の防衛支出をＧＤＰ比で５％に引き上げるよう求めている。韓国の２０２５年の国防費はＧＤＰ比２・３２％となっている。

合意文書には、韓国側が３０年までに２５０億ドル（約３兆８６００億円）分の米国製の装備品を購入することが盛り込まれた。在韓米軍に対する総額３３０億ドル（約５兆１０００億円）の包括的な支援計画でも合意した。

首脳会談では、李氏が韓国の宿願である原子力潜水艦建造を承認するよう要請し、トランプ氏が認める意向を示していた。合意文書にも原潜建造の承認が明記され、平和利用を目的としたウラン濃縮や使用済み核燃料再処理について、米国が韓国の権限拡大に向けた手続きを支持すると記された。米韓は今後、原子力協定の改定交渉を始める見通しだ。

韓国の自主国防力の増強が認められた背景には、地域での中国の軍事力拡大を受け、主に朝鮮半島有事への対応を担う在韓米軍の役割拡大を図りたい米国の意向がある。米国は台湾有事を念頭に、在韓米軍の活動範囲を朝鮮半島以外にも広げる「戦略的柔軟性」を強化する方針だ。

文書には「両首脳は台湾海峡の平和と安定の維持の重要性を強調した」との文言が盛り込まれた。李氏は合意内容について説明した１４日の記者会見で韓国が目指すべき外交の方針について、「朝鮮半島と北東アジアの秩序を主導する中心国家として力強く躍進しなければならない」と述べた。

一方、韓国が３０年代後半までの進水を目指す原潜の建造地について、トランプ氏は会談後に米ペンシルベニア州フィラデルフィアの造船所で建造されるとの見通しを示したが、合意文書には言及がなかった。韓国の魏聖洛（ウィソンラク）国家安保室長は１４日、記者団に対し、「韓国での建造を前提に話し合いを進めている」と述べた。