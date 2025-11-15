「広島秋季キャンプ」（１４日、天福球場）

広島・田村俊介外野手（２２）が１４日、競争を勝ち抜くために打撃の軸をつくると誓った。１２日の「エイブル トライアウト ２０２５」では、今季まで広島でプレーした松山竜平外野手（４０）が３安打。年明けに合同自主トレを行っている師匠の姿に刺激を受けた。また辻大雅投手（２１）はクイック投球時の球速向上に意欲を燃やした。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−辻がブルペン入り。現状打破への思いが姿に表れている。

「今年、育成から支配下を勝ち取って、すぐ１軍でいいものを見せてくれた。また（今秋から）先発に挑戦するということで。彼の中でこの１年間は、目まぐるしく変化した年だと思う。でもそこについていって『このチャンスをモノにしてやるんだ』というハートを感じる」

−田村の現状は。

「侍ジャパンとの試合の前ぐらいから、少し良くなってきた」

−外野の一角に食い込んでいく立場。

「もちろん頑張ってもらいたいと思っているけど、そんなにチャンスはない。新しい選手が入ってくるので。今までみたいにそんなにチャンスはやってこないと思うから、そこを肝に銘じてやってほしい」