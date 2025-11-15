更年期のつらさをガマンしない｢タイプ別｣改善法
更年期症状を改善するために、まずは自分の体質を知ることが大切です（写真：jessie／PIXTA）
動悸、薄毛、疲れ、イライラ、不安感、ほてり、めまい……。40代を中心とした“ゆらぎ世代”を悩ませる更年期症状ですが、実は「これらの症状が強く出やすい人には、共通した性格の特徴がある」--そう語るのは、予約のとれない人気鍼灸師としてテレビでも活躍している、TC鍼灸マッサージ院院長・森田遼介氏。
では、どんな性格の人が更年期症状に悩まされやすいのか？ また、更年期の不調を改善するカギ「自律神経」を整える“最初のステップ”として知っておきたい、自分の身体（体質）とは……？
本稿では、森田氏の新刊『東洋医学が効く！更年期と自律神経をととのえる本』より一部抜粋・編集し、更年期症状が強く出やすい「14の性格」と、不調の根本原因を知るための、オーダーメイド級「体質診断チェックリスト」をご紹介します。
更年期症状が強く出やすい性格とは？
更年期症状が強く出やすい人には、共通した性格の特徴があります。
東洋医学的には「実証（じっしょう）」タイプといって、陽気に満ちて体力があり、症状が強く現れる体質や病態を指します。西洋医学的には、ストレスや疲労の蓄積から、緊張・興奮作用がたかぶって交感神経が優位に働きやすいタイプに当てはまります。
こうしたタイプの人は、いったいどんな性格なのかを具体的に見ていきましょう。
1. 完璧主義
2. まじめ過ぎる
3. サボることが苦手
4. 人に頼むことが苦手で自分が動いてしまう
5. 体力の限界ギリギリまで動いてしまう
6. 普段からじっとできない
7. プライドが高い
8. 0か100かで物事を考える
9. 目標を達成するまで手を抜けない
10. 体調が悪くても無理してしまう
11. 責任感が強い
12. 他人を気にし過ぎる
13. せっかち
14. 神経質
皆さんはいくつ当てはまりますか？
2つ以上当てはまる人は、考え方から気をつけねばなりません。なぜなら、これらの特徴は、そのままうつ病になりやすい人の特徴でもあるからです。
これらの性格の人は、疲労やストレスの蓄積スピードも速く、自律神経が乱れて不調が起こりやすくなります。自己免疫力の低下にもつながりますが、性格をすぐに変えることは難しいと思います。日頃の意識の持ち方から徐々に変えていきましょう。
また、こうした性格をわかりやすく言い換えれば「頑張り屋さん」タイプ。決して悪いことではないのですが、更年期の不調を防ぐためには、まず自分をいたわり体調を整え、心と身体の余裕を作ることが必要です。
頭ではわかっていることでも、不調が強まるとつい忘れてしまうので、気をつけましょう。
この頑張り屋さんタイプの人は交感神経が優位になる傾向があり、その度合いも強いため、音や光、温度、熱感などの刺激に敏感になりやすくなります。
交感神経優位の度合いが大きいと、ちょっとしたことでも急に怒りが沸点に達してしまうなど、メンタル面でもエネルギーを多く使うことになるため、結果として本人が疲弊するのみならず、人間関係などで損するリスクも増えてしまいます。
（イラスト／pum 『更年期と自律神経をととのえる本』より）
体質診断チェックリスト
交感神経と副交感神経のバランスを正常化させるためにも、まずは自分の体質を知ることが大切です。東洋医学では、人の体質を次の6つのタイプに当てはめることができると考えます。
気や血（けつ）が不足する「気虚（ききょ）」「血虚（けっきょ）」、気や血の流れが滞る「気滞（きたい）」「瘀血（おけつ）」、それに水（すい：津液）の乱れ「陰虚（いんきょ）」「水滞（すいたい）」を加えた計6つの体質--これらのうち、自分にはどれが一番当てはまるかをチェックしていきましょう。
当てはまる数が多い「証（しょう：西洋医学でいう病名に当たる東洋医学名）」を把握し、該当するタイプの説明を参照してみてください。
（『更年期と自律神経をととのえる本』より）
体質1 気虚
□疲れやすい
□体力がない
□声に力がない
□話すのが面倒
□息切れしやすい
□食欲がない
□胃もたれしやすい
□倦怠感
□無気力感
□昼食後にすぐ眠くなる
□風邪をひきやすい
□むくみやすい
（『更年期と自律神経をととのえる本』より）
体質2 血虚
□顔が青白い or 艶がない
□動悸がする
□もの忘れが多い
□めまいや立ちくらみをする
□爪が薄い or 割れやすい
□髪が細くなる or 抜け毛が多い
□筋肉がつりやすい
□目が乾燥する or かすむ
□月経不順
□手足がしびれやすい
□月経血が少ない or 色が薄い
□眠りが浅い or 夢をよく見る
（『更年期と自律神経をととのえる本』より）
体質3 気滞
□胸やのどのつまり感がある
□ため息が多い
□気分が落ち込みやすい
□イライラしやすい
□緊張や不安感を感じやすい
□頭痛や肩こりがある
□胸や脇腹の張りや痛み
□お腹が張る
□げっぷやガスが溜まる
□下痢と便秘を繰り返す
□月経不順や月経痛がある
□食後に不快感を覚える
（『更年期と自律神経をととのえる本』より）
体質4 瘀血
□顔色がくすむ or 暗い
□シミやそばかすが気になる
□目の下にクマができる
□唇が紫がかる
□しこりや腫れができやすい
□月経血が黒っぽい or 塊が多い
□手足が冷えやすく痛みを伴う
□静脈瘤が多い
□赤紫色の細い血管（細絡／さいらく）がパチパチとある
□慢性的な痛みがある
□皮膚がカサカサしている
□アザができやすい
（『更年期と自律神経をととのえる本』より）
体質5 陰虚
□のぼせやほてり（特に午後や夜に悪化）
□寝汗が多い
□口やのどの渇きが強い
□皮膚や目が乾燥しやすい
□眠りにくい or 眠りが浅い
□舌が赤い or 苔が少ない
□月経量が少ない or 無月経
□空咳をする
□冷たいものを欲しやすい
□便がコロコロして出にくい
□尿量が少ない
□足の裏や手のひらがカーッと熱くなる
（『更年期と自律神経をととのえる本』より）
体質6 水滞
□むくみやすい（特に顔や手足）
□胃が重い or ムカムカしやすい
□吐き気がする
□身体が重だるい
□動きたくない
□関節痛や腫れがある
□下痢や水っぽい便
□めまいや耳鳴りがする
□寒がりで冷えを感じやすい
□のどが渇きにくい
□喘息や蕁麻疹が出やすい
□舌の縁に歯形がつきやすい
自身の“注意レベル”を把握
皆さんはどの体質に一番多くチェックがつきましたか？ それぞれの「証」が混ざっていることも当然あるはず。その場合はチェック数ごとの“注意レベル”分けを、以下の基準で把握してみてください。
● 0〜2個……症状が軽い、または該当しない
● 3〜5個……軽度の傾向があり、早めのセルフケアを推奨
● 6〜8個……中程度の傾向があり、血液検査などや専門家に相談することを推奨
● 9個〜………強い傾向があり、専門家の施術を受けることを推奨
これで自分自身の体質と注意レベルを把握できましたね。
ちなみに体質がわかると「1、自分の健康状態を客観的に把握できる」「2、適切なセルフケアに出会いやすくなる」「3、早期対応で慢性化や重症化を防げる」「4、心身のバランスを整え、生活の質が向上する」「5、健康管理の基礎ができ、無駄な医療費を抑えられる」「6、季節やライフステージに合わせた健康管理ができる」「7、自己肯定感の向上」といった、たくさんのメリットがあります。
タイプ別「不調」&「改善法」
それぞれのタイプ別に、さらにくわしく体質を掘り下げていきましょう。
【気虚タイプ】
（イラスト／pum 『更年期と自律神経をととのえる本』より）
＜気虚タイプのよくある日常＞
起きることが苦手で朝の時間経過スピードが特に早く感じる
↓
午前中の動きは悪くないが、昼食後にとても眠くなる
↓
寒がりでスーパーや美容院が苦手
↓
一度の食事で多く食べられないため間食しがち
↓
夕方には疲れ切ってしまい、力が抜けていく感じがする
↓
晩ご飯を作る気力も、お風呂に入る気力も起きない
気虚は、エネルギー不足タイプです。気・血・水（津液）を吸収することが苦手なタイプといえます。
更年期における気虚は、エネルギーの根本である「気」が不足した状態を指します。更年期のホルモンバランスの変化や加齢により、特に現れやすい症状の1つです。
【改善へのメッセージ】
気も血も水（津液）も、全身に巡らせるためには、まずは胃腸で食物や水分を消化吸収し、体内に取り込むことから始まります。
胃腸に負担をかけないように、ゆっくりとたくさん嚙む、すぐに飲み込まない、しっかりとお腹が空いてグーッと鳴ってから食べる、夕食を軽めにすることを意識してみてください。
【血虚タイプ】
（イラスト／pum 『更年期と自律神経をととのえる本』より）
＜血虚タイプのよくある日常＞
朝起きて鏡を見たら肌の乾燥が気になる
↓
仕事中に立ち上がるとクラッとする
↓
生理が重くて動く気になれない
↓
入浴後に髪をとかしていたら抜け毛が気になる
↓
性交痛があって行為をしたくない
↓
寝付きが悪く睡眠が浅い
血虚は、「血」を増やせない血液不足タイプです。
更年期における血虚は、身体を滋養する血が不足した状態を指します。東洋医学では、血は身体と心を潤し、栄養を運ぶ役割を担うとされていますが、更年期にはホルモンバランスの変化や加齢による血の生成能力の低下により、血虚が起こりやすくなります。
【改善へのメッセージ】
更年期の血虚は、身体だけでなく心の健康にも大きな影響を与えます。血虚のサインに早めに気づき、食事や睡眠、漢方や鍼灸、ヨガなど生活習慣の改善を通じて血を補うことが、更年期を快適に過ごすためのカギとなります。
【気滞・瘀血タイプ】
（イラスト／pum 『更年期と自律神経をととのえる本』より）
＜気滞タイプのよくある日常＞
食後に便が出ない
↓
気圧の変動時に偏頭痛が起こりやすい
↓
お腹が張って仕事や家事に集中できない
↓
周りの言動にイライラしやすく、つい余計なことを言ってしまう
↓
生理前は普段の自分でなくなる感覚に陥る
↓
脳が覚醒してなかなか寝付けない
（イラスト／pum 『更年期と自律神経をととのえる本』より）
＜瘀血タイプのよくある日常＞
朝起きて化粧をするときに目のクマやシミが気になる
↓
生理痛が重く、仕事に行きたくても動けない
↓
職場が冷えていて本当につらい
↓
生理中の血液の色が赤黒く、レバーのような塊がある
↓
お風呂で身体を洗っていると、静脈瘤や細絡に気づき不安になる
気滞や瘀血は、更年期女性に多い
気滞・瘀血は、「気」と「血」のめぐりが悪い血流悪化タイプです。
更年期における気滞と瘀血は、東洋医学では密接に関連する状態とされています。気滞は気の流れが滞る状態を指し、これが進行すると血液の流れにも影響を与え、瘀血という血の停滞が生じることがあるのです。
【改善へのメッセージ】
気滞や瘀血は、更年期女性に多い症状ですが、自分の体力に見合った量の運動を日常生活に取り入れたり、ストレスケアや血流促進を意識することがポイントになります。
冷えで気になる箇所がある場合、全身のバランスや内臓機能の乱れから局所に血流の不調をきたしている可能性があるため、早めに全身メニューのマッサージや鍼灸の施術を受けることをおすすめします。
【陰虚タイプ】
（イラスト／pum 『更年期と自律神経をととのえる本』より）
＜陰虚タイプのよくある日常＞
通勤中に突然カーッと熱くなり、頭から多く汗をかくなど気温差の調整がうまくできない
↓
腸の潤いが不足して、硬い便になりやすい
↓
情緒が不安定になりやすく、疲れやすい
↓
夕方や夜に頭や顔が熱くなる
↓
夜中に大量の汗をかく、これが原因で睡眠が中断することも
陰虚は、身体の乾燥・熱が強いタイプです。水分が足りず、クールダウンできません。更年期における陰虚は、東洋医学で身体を潤し、栄養を与える「陰」が不足した状態を指します。
【改善へのメッセージ】
更年期の陰虚では、乾燥や熱感、睡眠障害といった症状が特徴的です。頑張り過ぎずに適切な休息を取って、体内の潤いを補い、陰陽バランスを整えるようにしましょう。陰虚の改善は、「潤いを補い、熱を冷ます」ことがポイント。早期のケアが健康を維持するカギとなります。
【水滞タイプ】
（イラスト／pum 『更年期と自律神経をととのえる本』より）
＜水滞タイプのよくある日常＞
のどが乾燥して水をたくさん飲みたくなる
↓
洗顔後に肌がつっぱり、乾燥が気になる
↓
目が乾燥してショボショボし、スマホやパソコンの画面を見続けるのがつらい
↓
夕方になると特に身体が重だるくなる
↓
排便に時間がかかる
↓
身体が熱っぽく感じて寝付けない
早めの改善が生活の質を向上させる
水滞は、むくみ・冷えタイプです。身体の水分の流れが悪いタイプといえます。
更年期における水滞とは、東洋医学で体内の「水分代謝」が滞った状態を指します。これは、身体の中に不要な水分が溜まり、全身の機能に悪影響を与える状態です。更年期にはホルモンバランスや代謝機能の変化が起こるため、水滞が現れやすくなります。東洋医学の五臓では、水分代謝を司る「腎（じん）」の働きが重要になります。
【改善へのメッセージ】
更年期の水滞は、むくみや冷え、重だるさといった不快な症状を引き起こし、低気圧がくると余計につらくなります。
水滞を改善させるためには、水分代謝を促し、余分な水を汗や尿で排出することがポイントになります。身体を温めて水分代謝を促す生活習慣を取り入れ、食事や鍼灸、漢方薬、セルフお灸などを組み合わせて、体質改善を目指しましょう。早めの改善が生活の質を向上させるカギとなります。
これだけタイプがあるのですから、「更年期」という大きなくくりでも、人によって現れる不調が異なるわけですね。体調や不調を人とくらべず、自分に合った方法で改善していきましょう。
（森田 遼介 ： TC鍼灸マッサージ院院長、はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧師）