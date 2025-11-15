

取材を受けてくれた松田有紗さん。ミスキャン出場の経歴を隠して生きてきたが……（筆者撮影）

かつて“大学の顔”として注目を集めていたミスコンが、近年「冬の時代」を迎えている。

長時間のライブ配信やSNS運用など、出場者には高い自己プロデュース力が求められ、スポンサー離れから運営する学生団体も疲弊している。ただ、その一方で、真剣に向き合い、努力してきた出場者がいるのも事実だ。

本連載では、そんなミスコンに出場した女性たちが、数年後の社会人として今どう生きているのかを取材。ミスコンに出た経験は、その後のキャリアや人間関係にどんな影響を与えたのか。その肩書とどう付き合ってきたか──「ミスコン以後」の現実を見つめていく。

一般的に「アナウンサー・芸能界への登竜門」とされやすいミスコンだが、実際は芸能の世界ではない一般企業に進む人が多い。2016年のミスキャンパス立命館でグランプリに輝いた松田有紗さんもそのひとりだ。

インタビュー前編では、ミスキャン（ミスコン）に出たきっかけ、日本一のミスを決めるMiss of Miss Campus Queen Contest（通称：ミスオブミス）と合わせて2度のグランプリを獲るも芸能界への道に進まなかった理由、ミスキャンでの経験を経て人間的に大きな成長を遂げたこと、一方でミスキャンに出たことを誇りに思えず隠していたという話をしてもらった。

後編では、松田さんの大学卒業後のキャリアに焦点を当てる。ミスキャンでの経験を活かして大手企業の内定を勝ち取った松田さんだが、その「ミスキャン」を最近まで誇れなかったのはなぜなのか。

注目を受ける重圧、他の出場者への“引け目”があった

立命館大学を卒業した松田さんは、新卒で第一志望の大手損害保険会社に入社。法人（保険販売代理店）向けの営業や金融セミナーの講師などを担当し、ミスキャン時代に培った「人前で話す力」を存分に発揮していた。

その一方で、大学卒業後はなるべくミスキャン時代の話をしないようにしていた。



もともとはプレゼンなどが苦手だった松田さんだが、ミスキャン出場を機に克服（筆者撮影）

「私は元々、人からの見られ方や評価を気にしてしまう性格なんです。なので『ミスキャン出場者』という色眼鏡で見られたり、過度に注目されることがつらくて、自分からはその話題を出さないようにしていました」

この「過度に注目されることがつらい」という理由は、前編でも伺った、松田さんが芸能界へ進まなかった理由とも共通している。

「あとは、アナウンサーや芸能界を目指してミスコンを頑張っていたメンバーもいたなかで、それらにまったく興味がない自分がグランプリを獲ってしまったことに、少し引け目を感じていた部分もありました」

冒頭で述べた通り、ミスコンは「アナウンサー・芸能界への登竜門」とも言われている。実際、筆者は数多くのミスコン出場者に取材をするなかで、アナウンサーを目指してアナウンススクールに通い、ミスコンにも出たものの、その夢が叶わなかった人たちを数多く見てきた。

もちろん、グランプリを獲ったからといって、アナウンサーになれるわけではない。しかし、グランプリを獲得することで得られる自信や、獲得するまでの努力の過程が、アナウンサー就活にまったく影響を与えないと言えば、嘘になるだろう。

「ミスオブミスを獲ったことを後悔はしていません。けれど、どうしても他人からの見られ方を気にしてしまって、その称号に対して自信を持つことはできませんでした」



他人の気持ちを慮れる松田さんだからこそ、葛藤も大きかったのだろう（筆者撮影）

ヨガを始めて「人の目が気にならなくなっていった」

一方で、松田さんは今回、筆者のインタビューを受けてくれている。それはすなわち、今の彼女は「ミスキャンやミスオブミスに出場し、グランプリを獲った」という事実を堂々と発信できるようになったということだ。

では、なにが松田さんの考えを変えたのだろうか。

「損保会社で働いていたときに趣味でヨガを始めたんですが、そのヨガが大きなきっかけでしたね」

馴染みのない人にとって、ヨガは「身体を柔らかくするための運動」や「目をつぶって正座をする動き」ぐらいのイメージしかないかもしれない。しかし、松田さんによれば、ヨガの本質は動作ではなく、瞑想や呼吸などを通じて自分と向き合い、自身のなかで大切なことを見つけることにあるという。

つまり、ヨガとは自分のなかに「ブレない軸」を見つけるためのものであり、それはまさに「他人からの評価を気にする」松田さんに必要なことでもあったのだ。

「ヨガを続けていくうちに自分軸を持てるようになり、徐々に人からどう思われても気にならなくなっていったんです。その変化は、自分にとってとてもプラスでした」

そして、ヨガの魅力に目覚めた松田さんは損保会社を辞め、ヨガインストラクターに転職した。

「新卒で入って3年目の年だったのですが、ちょうど転職を考えていた時期でもあったので、思い切ってヨガインストラクターとして働くことにしました。自分の心や身体とじっくり向き合う時間の大切さを知り、それを周囲にも提供できる人間になりたかったんです」

給与や福利厚生は損保会社のほうが良かったが、それ以上に「自分のやりたいこと」に気づいた松田さんにとって、転職に迷いはなかった。

歩行すら困難になるも…訪れた“新たな出会い”

こうして、松田さんはヨガインストラクターとして心身ともに充実した日々を過ごしていた。

しかし、試練は突然やってきた。坐骨神経痛を発症し、ヨガができなくなってしまったのだ。

坐骨神経痛とは、お尻から足にかけての「坐骨神経」がさまざまな原因で圧迫・刺激されて起こる、痛みやしびれなどの症状のこと。

「当時の私はまだ未熟だったので、知らず知らずのうちに無理な身体の使い方をしてしまっていたみたいなんです。だんだんと身体に負担が蓄積していって、そのツケがきたかたちですね」



一番の楽しみにしていたヨガが突然できなくなった松田さんだったが……（筆者撮影）

しかも、松田さんの症状はかなり重く、一時期は足を引きずらないと歩けなかったそう。

「自分軸を持つ大切さ」を気付かせてくれたヨガが、ある日突然奪われた。その絶望は計り知れないものだっただろう。

しかし、当の松田さんは「まったく落ち込んでいなかった」という。

「身体はしんどかったですが、元々あまり先々のことを憂うタイプではないので、そこまで不安にはならなかったですね（笑）。むしろ、『今の自分にできることは何かないかな』と思って、改善法を調べたり、知り合いに聞いたり、とにかくいろいろリサーチしていました」

そして、そのリサーチによって、松田さんは現在の仕事でもあるピラティスと出会った。

ピラティスとは、もともとリハビリから生まれたメソッドで、筋肉を鍛えるだけでなく、動きの質を高めることで効率的な身体の使い方を身につけるエクササイズである。

近年では、ピラティスをトレーニングメニューとして取り入れているスポーツ選手も増えており、サッカー日本代表の鈴木彩艶選手もピラティスを実践していることをとあるインタビューで語っている。

「ピラティスは身体の使い方を意識するので、実践すれば負担の少ない身体の動かし方が学べます。その動きを日常でも実践したことで、身体の痛みがなくなりましたね。そのおかげで、昔のようにヨガもできるようになったんです」



ピラティスに励む松田さん。股関節の柔らかさにびっくり！（写真：松田さん提供）

自分軸が確立した今、グランプリ獲得を誇れるように

身体の使い方を意識するピラティスは、ヨガ以上に自分自身と向き合うエクササイズでもある。そのため、松田さんは以前にも増してはっきりとした自分軸を持てるようになったという。

「ヨガとピラティスに出会って自分軸を確立できたことで、『ミスキャンやミスオブミスでの結果は恥ずかしいことではない。周りの人に何を言われても、グランプリは自分の努力の証であり、むしろ誇っていいことなんだ』と心の底から思えるようになりました。だからこそ、今は『ミスキャングランプリです』と胸を張って言えます」

新卒での就活をはじめ、社会に出れば否が応でも「自分と向き合うこと」は求められる。しかし、そこで逃げずに向き合うことができた者だけが、本当の意味で人として成長ができるのではないだろうか。

松田さんも大学生活のなかで自分という人間を理解し、社会人になってからヨガとピラティスを通してより深く自分と向き合うことで、大きな成長を遂げた。

そして、それらすべてのきっかけは「ミスコンに出たこと」であると言える。

「大学生になるまでは大好きなバレエに打ち込んでいたんですが、今思えば当時は、自分と向き合って自分の弱さを知ることはできていなかったと思います。そういった意味で、ミスキャンは初めて自分と向き合うきっかけをくれた特別な機会でした。あのとき自分で『ミスキャンに出る』と決めて、そのあと本気で活動を頑張って、本当によかったです」



晴れ晴れと語る松田さんの表情に、筆者も元気をもらえた（筆者撮影）

「産前産後ピラティスを広めたい」新たな挑戦は続く

そんな松田さんは現在、ピラティスインストラクターとしても働いている。その背景には、自身が感じたピラティスの素晴らしさを広めるのと同時に、「産前産後ピラティスを、もっとたくさんの人に知ってほしい」という想いもあるという。

産前産後ピラティスとは、妊娠中から産後の回復期にかけて実施するピラティスのこと。通常のピラティスの効果に加えて、妊娠中の腰痛緩和、出産に必要な筋力強化、産後の骨盤ケアや体型回復に効果があると言われている。つまり、産前産後ピラティスに取り組むことで、心身ともに負担が少ない状態で社会復帰がしやすくなるのだ。

そのことを世の中に広く知ってもらうため、松田さんは現在、通常のレッスンに加えて、産前産後ピラティスを学ぶワークショップも開催しているという。

「妊娠・出産はすごく喜ばしいことのはずなのに、女性のなかにはそれらを機に仕事やキャリアを諦めざるを得ず、つらい気持ちを抱えている人もいると思うんです。自分も環境が変わっても働き続けたいという思いがあるので、それがすごく歯がゆくて。だからこそ、産前産後ピラティスをもっとたくさんの女性に知ってもらい、その方たちが妊娠・出産を経ても自分の描いた道に向かって進んでいけるよう、少しでもサポートしていきたいんです」

（ワダハルキ ： ライター・カメラマン）