

2016年のミスキャンパス立命館と、2017年のMiss of Miss Campus Queen Contestでグランプリを獲得した松田有紗さん（筆者撮影）

かつて“大学の顔”として注目を集めていたミスコンが、近年「冬の時代」を迎えている。

長時間のライブ配信やSNS運用など、出場者には高い自己プロデュース力が求められ、スポンサー離れから運営する学生団体も疲弊している。ただ、その一方で、真剣に向き合い、努力してきた出場者がいるのも事実だ。

本連載では、そんなミスコンに出場した女性たちが、数年後の社会人として今どう生きているのかを取材。ミスコンに出た経験は、その後のキャリアや人間関係にどんな影響を与えたのか。その肩書とどう付き合ってきたか──「ミスコン以後」の現実を見つめていく。

大学ミスコンは時代に合わせて形態や趣旨を変えながら、今日まで生き残り続けている。

そんななかでも、大学ミスコンが「ふつうの大学生が有名になるための登竜門」としての役割を果たしていることは、今も昔も変わらない事実だ。

しかしながら、大学ミスコンに出場した人全員が、その知名度を生かした選択をするわけではない。大多数は一般企業に就職して、表舞台からは姿を消す。

では、そんな彼女たちは社会に出てから、どのような人生を歩んでいるのだろうか。もっと言えば、果たしてミスコンの経験は就活や仕事に生きているのだろうか？

今回は、2016年のミスキャンパス立命館（通称：ミス立命館）と2017年のMiss of Miss Campus Queen Contest（通称：ミスオブミス）でグランプリを獲得し、現在はピラティスのインストラクターをしている松田有紗さんに話を聞いた。

長く続けてきたバレエに終わりが訪れた

京都府出身の松田さんは中学受験で立命館の附属校に入学し、高校、大学もそのまま立命館へと進んだ。

傍から見れば順調な経歴だが、大学生になった松田さんは大きな壁に直面していた。

「幼少期から13年間バレエを習ってきたんですが、通っていたバレエ学園のカリキュラムを大学1回生の夏に卒業しました。なので、学園でのバレエ生活が終わってしまったんです」（松田さん、以下同）

幼少期の10年と成人後の10年では、その密度も価値も比べ物にならない。そんな幼少期の10年を捧げたバレエを失った松田さんの喪失感の大きさは、想像にかたくない。



大好きなバレエを10年以上続けていた（写真：松田さん提供）

「ミスキャンに出てみない？」思いがけない誘いに…

もちろん、2回生から新たに大学の部活やサークルに入るという選択肢もある。しかし、既に出来上がっているコミュニティに後から入るには、それなりの勇気とコミュニケーション能力が必要となる。そして残念ながら当時の松田さんには、その2つともが足りていなかった。

まさに「自分を見失い、なんとなく日々を過ごしていた」という松田さん。そんなとき、先輩からのふとした一言が大きな転機となった。

「ミスキャンに出てみない？」

この「ミスキャン」とは「ミスキャンパス立命館」のことだ。「ミスキャンパス同志社」と双璧をなす関西屈指の大学ミスコンであり、他のミスコン同様、数多くのアナウンサーや芸能人を輩出している。



「最初にミスキャンへの誘いを受けたときはびっくりしました」と松田さん（筆者撮影）

「友達に誘われるまでミスキャンのことはまったく知らなかったんですが、話を聞いているうちに『大学生のうちにしかできないことに挑戦してみたい』と思うようになっていったんです」

悩んだ末、松田さんはミスキャンへの出場を決めた。

自分の意志で「ミスキャン出場」という大きな一歩を踏み出した松田さん。ただ、慣れないSNSの更新やファイナリストとしての活動には、当初はかなり苦労したという。しかし、大きな収穫もあった。

「ミス立命館のコンセプトは、『文化と美』。ミスキャン運営部隊の計らいで、京都の伝統文化を体験したり、スピーチやウォーキングを講師の方から教えていただく『人間力向上レッスン』を受けたりと、貴重な体験をさせていただきました」

『人間力向上レッスン』のスピーチに苦戦し、思わず涙

大学ミスコンは、すべての大学が通り一遍で同じ活動をしているわけではない。各大学ごとに特色があり、ミス立命館では伝統文化体験やレッスンを通じて、外見だけではなく内面の美しさを磨くことに力を入れている。

当初、その活動のなかで松田さんにとって大きな“壁”となったのが、人間力向上レッスンでのスピーチだった。

「レッスンのなかで『7分間で自己紹介してください』という課題があったんですけど、当時の私は人前で7分も自分をアピールしたことなんてなかったので、最初はまったく上手くいかなくて。その場の空気感もすごくピリっとしていたし、自分自身のことすらうまく伝えられないしで、情けないですがレッスン中に毎回泣いてしまうぐらい大変でした……」

聞くだけでも胃がキリキリするような話だが、松田さんは決して折れず、これまで己と深く向き合わずに生きてきたことを自覚し、自分の価値観や内に秘めた思いとじっくり向き合った。そして、それを人にわかってもらえるにはどうまとめたらいいか考え続け、うまく伝わる話し方を習得するのに時間を割いたという。そして、ファイナリストとしてすべての活動をやり切り、最終的には見事、グランプリを獲得した。



ミスキャンでは着物も着用。グランプリの称号であるティアラも松田さんの笑顔も輝いています！（写真：松田さん提供）

その後、その年のミスキャンパスの中から日本一のミスを決める、「ミスオブミス」にも参加。

「ミスオブミスには、どちらかと言えば出たくはなかったんです……（笑）。けれど、これまでのミス立命館の先輩方も出場し、さまざまな賞を獲られていたこともあって、『私がその伝統を途切れさせるわけにはいかないな』と思って出場を決めました」

ミスオブミスでは、ミスキャンでは未経験だったLIVE配信審査があった。

「ミスキャン時代は、他のファイナリストの子たちとアドバイスし合ったりと『みんなで一緒に頑張る』みたいな雰囲気だったのですが、逆にミスオブミスはほとんど配信での審査だったので、かなり孤独で。配信も不慣れでしたし、ミスキャンとのギャップは大きかったですね」

ミスキャン時代とは違った“壁”にぶち当たった松田さんだったが、ミスキャンの運営陣が電話で相談に乗ってくれたり、ファイナリスト仲間が頻繁に遊びに連れ出してSNS用の写真を撮ってくれたりと協力してくれ、「1人じゃない」と思えたことで、活力につながったという。そうして試行錯誤しながらも最後まで走り切り、ミスオブミスでもグランプリを獲得した。

「力になってくれたみんなに少しは恩返しできたかな、と思うと嬉しかったです」



ミスオブミスのグランプリ受賞で立派なトロフィーも授与された（写真：松田さん提供）

芸能界に興味なし。むしろ「知られることが怖かった」

ミスキャンとミスオブミス。2つの大学ミスコンでグランプリを獲得したことで、松田さんの元には芸能事務所からのスカウトやテレビ出演のオファーが舞い込んできた。

それはすなわち、ミスコン出場者の多くが憧れるアナウンサーや芸能人になる道が見えてきたということでもある。

しかし、松田さんはそれらの誘いにいちべつもくれず、3回生になったタイミングで就職活動を始めた。

「そもそもミスキャンに出る前から、芸能界に興味はありませんでした。それに、ミスキャンに出て注目していただくようになって、自分がまったく知らない人から『あの人って、そうだよね？』みたいに自分の話をされることに、抵抗感を持つようになったんです。もちろん、私を知ってくださっていることはありがたいんですけど、それ以上に『なんか怖いな』と感じてしまって」



注目が集まるようになり、有名になることに対する弊害を実感したという（筆者撮影）

「ミスコングランプリ」という肩書は、昔も今も大きなインパクトがある。その肩書を得ることで、それまで何者でもなかった彼女たちは、ある種の「スター」のような扱いを受けることになる。

とはいえ、彼女たちが「1人の大学生」であることに変わりはないのだ。そして、一般的な大学生の感覚からすれば、「知らない人に指をさされる」ことを怖いと感じることは、なんらおかしなことではない。

もちろん、自分に注目が集まることに快感を覚える人もいるだろう。そういった人は芸能界に向いていると言える。その意味では、良くも悪くも松田さんには、その適性はなかったのだろう。

松田さんが掴みかけた「芸能界への切符」は、ある意味、ミスコンに出場する最大のうまみとも言える。そして、2つのミスコンでグランプリを獲った松田さんの切符は、他の人よりも輝いていたはずだ。

しかし、松田さんはあえてその切符を捨てた。

その選択は、見方によっては「ミスコンに出る意味」の大半を自ら捨てたように映るかもしれない。

松田さん自身はそれをどう捉えているのか。

ミスコンでの経験を糧に、営業職で内定を獲得

「私自身は、ミスキャンに出て自分に自信を持てるようになったので、ミスキャンに出て本当によかったと思っています」

前述の通り、ミス立命館では人間力向上レッスンでスピーチの練習を行う。「泣くほど大変」なレッスンではあったが、そのおかげで松田さんは人前でも堂々と話せるようになった。

そして、その成長は3回生で取り組んだ就活で大きく発揮された。

「最終的には、大手の損害保険会社に法人向けの営業職で内定をいただいたんですが、毎日のように人と話したり、プレゼンしたりする職に就くだなんて、ミスキャンに出る前の自分では考えられなかったですね（笑）。まさに人生が変わったなと思います」



プレゼンが苦手だったはずの松田さんがまさかの営業職に！ 非常に大きな変化だ（筆者撮影）

ミスキャンを通して新しい友人ができたことも、松田さんにとっては大きな出来事だった。

「普通、ミスコンの候補者って『バチバチしてる』と思われるかもしれないんですが、私の代は候補者同士の仲が本当に良くて。私のミスオブミスの表彰式にも、全員がわざわざ東京まで応援に来てくれましたし、今でもたまに会ってご飯に行ったりしているんです」

大学時代に新しくサークルや部活に入るチャンスを逃した松田さんにとって、ミスキャンは「生涯の友」ができたきっかけでもあったのだ。

ミスキャンに出たことで広がった可能性

一般的に、「ミスコン出場者」＝「アナウンサーや芸能界を目指す人」と思われることは非常に多い。しかし、筆者はミスコンの取材を重ねるにつれて、意外にも「大学生活で何かを成し遂げたい」といった理由でミスコンに出る人が多いことに気付いた。それは今回取材した松田さんも同様であった。

そして、松田さんはその成長の証しとして、ミスコンを通じて得た経験やスキル、初めて知った自分の適性を生かして就活に挑み、損害保険会社から営業職の内定を得た。

「人前で話すのが苦手だった私が第1志望の会社で営業職の内定を獲れたのは、間違いなくミスキャンに出場したおかげです」

なんときれいな結末だろう。1人の人間の成長譚として、これ以上のものがあるだろうか。

しかし、話はここでは終わらなかった。

「……実は、ミスキャンに出たことは、最近まで隠していたんです」



輝かしい経歴であるはずのミスキャン出場を隠していたとは、いったいなぜ‥!?（筆者撮影）

（ワダハルキ ： ライター・カメラマン）