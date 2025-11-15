¹â»ÔŽ¥¼«Ì±ÅÞ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëŽ¢6ÅÙÌÜ¤ÎÅÞÂ¸Ë´¤Î´íµ¡Ž£
2025Ç¯10·î21Æü¤ËÈ¯Â¤·¤¿¹â»ÔÆâ³Õ¡£11·î15Æü¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ·ëÅÞ70Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§Kiyoshi Ota¡¿Bloomberg¡Ë
1955Ç¯¤Î·ëÅÞ°ÊÍè¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï´öÅÙ¤Î´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢ÆüËÜÀ¯¼£¤Î¼çÌò¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¶áÃø¡ØÀï¸å80Ç¯¤Î¼èºà¾Ú¸À¡Ù¤ò¾å°´¤·¡¢Ä¹¤¯Àï¸åÀ¯¼£¤ò¥¦¥©¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¿±öÅÄÄ¬»á¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎËÜ¼Á¤Èº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
11·î15Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï·ëÅÞ70Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£70Ç¯Á°¤Î1955Ç¯¡¢À¯¸¢ÅÞ¤À¤Ã¤¿ÆüËÜÌ±¼çÅÞ¡Ê¸å¤ËÈ·»³Í³µªÉ×»á¤é¤¬·ëÀ®¤·¤¿Ì±¼çÅÞ¤È¤ÏÊÌ¤ÎÅÞ¡Ë¤ÈÌîÅÞ¤Î¼«Í³ÅÞ¡Ê¸å¤Ë³ÁÂô¹°¼£»á¤ä¾®Âô°ìÏº»á¤¬·ëÀ®¤·¤¿¼«Í³ÅÞ¤È¤ÏÊÌ¤ÎÅÞ¡Ë¤Î¡ÖÊÝ¼é¹çÆ±¡×¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
ÁíºÛ¤Ï½éÂå¤ÎÈ·»³°ìÏº¸µ¼óÁê¤«¤é¸½ºß¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Þ¤Ç·×28¿Í¡Ê¼Â¿ô¡£Á´29Âå¡Ë¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¼óÁê·Ð¸³¤Ï²ÏÌîÍÎÊ¿¸µÁíºÛ¤ÈÃ«³ÀÄ÷°ì¸µÁíºÛ¤ò½ü¤¤¤¿·×26¿Í¡Ê¼Â¿ô¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
²áµî¤Ë6²óÁø¶ø¤·¤¿¡ÖÅÞÂ¸Ë´¤Î´íµ¡¡×
¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÂç¤¤¯¤È¤é¤¨¤Æ²áµî¤Ë6²ó¡¢¡ÖÅÞÂ¸Ë´¤Î´íµ¡¡×¤ËÁø¶ø¤·¤¿¡£
1²óÌÜ¤Ï·ëÅÞ10Ç¯¤Î1960Ç¯¡¢´ß¿®²ð¼óÁê»þÂå¤Î¡Ö¶õÁ°¤ÎÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¡×¤Ë¤è¤ë¡Ö°ÂÊÝÁûÆ°¡×¤À¡£À¯¸¢¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤é¤®¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈÌîÅÞÅ¾Íî¤«¡¢¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¡£
2²óÌÜ¤Ï74Ç¯¡¢ÅÄÃæ³Ñ±É¼óÁê¤¬¡Ö¶âÌ®ÄÉµÚ¡×¤Ç¡Ö¼«Ì±ÅÞ»Ë¤Ç½é¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëÂà¿Ø¡×¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë76Ç¯È¯³Ð¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥É»ö·ï¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¡ÖÅÞ»Ë¾å¤Ç½é¤ÎÁ°¼óÁêÂáÊá¡×¤È¤Ê¤ë¡£°Ê¸å¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡ÖÅÄÃæ»ÙÇÛ¡×¤Î²¼¤Ç¡ÖÉÔ¿®¤È±åÇ°¤ÎÇÉÈ¶¹³Áè¡×¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
3²óÌÜ¤Ï88Ç¯¤ËÏª¸«¤·¤¿¥ê¥¯¥ë¡¼¥È»ö·ï¤À¡£ÅÞÆâ¤Î4ÂçÇÉÈ¶¤ÎÄ¹¤¬Á´°÷¡¢´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÇÉÈ¶ÁíÊø¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å°ä¾É¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢93Ç¯¤Î¿·À¸ÅÞ¤È¿·ÅÞ¤µ¤¤¬¤±¤Î´úÍÈ¤²¤Ë¤è¤ë¡ÖÅÞ»Ë¾å¤Ç½é¤ÎÂç·¿Ê¬Îö¡×¤Ç¡¢µÜß·´î°ìÆâ³Õ¤ÎÊø²õ¤ÈÈó¼«Ì±Ï¢Î©¤ÎºÙÀî¸îô¦Æâ³Õ¤ÎÈ¯Â¤È¤¤¤¦À¯ÊÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡ÖÅÞ»Ë¾å¤Ç½é¤ÎÌîÅÞÅ¾Íî¡×¤òÂÎ¸³¤·¤¿¡£
4²óÌÜ¤Ï2000¡Á01Ç¯¤Î¿¹´îÏ¯Æâ³Õ¤ÎÉÔ¿Íµ¤¤ÈÉÔÄ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÌîÅÞ¤À¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Ï¼Ò²ñÅÞ¡¦¤µ¤¤¬¤±¤È¤Î3ÅÞÏ¢Î©¤ÇÍ¿ÅÞÉüµ¢¤ò¿ë¤²¤¿¸å¡¢¼«Ì±ÅÞ¼óÁê¤Î¶¶ËÜÎ¶ÂÀÏºÆâ³Õ¡¢¾®Þ¼·Ã»°Æâ³Õ¤Ç¿É¤¦¤¸¤ÆÀ¯¸¢·ÑÂ³¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¿¹¼óÁê¤ÇºÆ¤ÓÌîÅÞÅ¾Íî¤â¡¢¤È¤¤¤¦¤¬¤±¤Ã±ï¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÅÞ»Ë¾å½é¤ÎÂè2ÅÞ¡×¤È¡Ö2ÅÙÌÜ¤ÎÌîÅÞ¡×
5²óÌÜ¤Ï2009Ç¯¤ÎËãÀ¸ÂÀÏºÆâ³Õ¤Ç¤Î½°±¡ÁªÂçÇÔ¤À¡£¡ÖÅÞ»Ë¾å½é¤ÎÂè2ÅÞ¡×¤È¡Ö2ÅÙÌÜ¤ÎÌîÅÞ¡×¤ò¤·¤¤¤é¤ì¤¿¡£
6²óÌÜ¤¬´ßÅÄÊ¸ÍºÆâ³Õ»þÂå¤Î23Ç¯¤ËÉ½ÌÌ²½¤·¤¿À¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤Ë¤è¤ëÅÞÀªÃüÍî¤Ç¤¢¤ë¡£24Ç¯¤Ë´ßÅÄ¼óÁêÂà¿Ø¡¢ÀÐÇËÌÐÆâ³Õ¤ÎÈ¯Â¡¢½°±¡Áª¤Ç¤ÎÍ¿ÅÞ²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤È¤¤¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ê°Ê¾å¤Î³Æ¾ìÌÌ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢25Ç¯7·î´©¹Ô¤ÎÀÛÃø¡ØÀï¸å80Ç¯¤Î¼èºà¾Ú¸À¡Ù¤Î¡ÖÂè5¹à¡¡Ï»¡»Ç¯°ÂÊÝ¡×¡ÖÂè14¹à¡¡ÅÄÃæ¼óÁê¼ºµÓ¡×¡ÖÂè38¹à¡¡Èó¼«Ì±Ï¢Î©À¯¸¢¤Î»Å³Ý¤±¡×¡ÖÂè52¹à¡¡²ÃÆ£¹É°ì¤ÎÍð¡×¡ÖÂè59¹à¡¡Å¥Á¥¼óÁê¡¦ËãÀ¸ÂÀÏº¤ÎÄÀË×¡×¡ÖÂè79¹à¡¡¿·¼óÁê¤Î¡Ø¤¤¤¤Ê¤ê²ò»¶¡Ù¤ÎÅÒ¤±¡×¤Çµ½Ò¡Ë¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ï70Ç¯´Ö¤Ç¡¢1955¡Á93Ç¯¤Î¡ÖÄ¹´ü°ìÅÞ»ÙÇÛ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿À¯¸¢Ã´Åö¤Î¸å¡¢²¼Ìî¤ÈÀ¯¸¢Éüµ¢¤ò¤½¤ì¤¾¤ì2²ó·«¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤È¤«ÅÞ¤È¤·¤ÆÀ¸Ì¿ÎÏ¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¿¡£70Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¡¦¹ÔÀ¯¤ÎÂÉ¼è¤ê¡¢³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ç¤ÎÂÐ±þ¡¢·ÐºÑ¡¦ºâÀ¯¡¦¹ñÌ±À¸³è¡¦»º¶ÈÀ¯ºö¤Ê¤É¤Î±¿±Ä¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¤ÇÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢À¯¼£¤Î°ÂÄê¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¿ÅÀ¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤óÂç¤Ê¤ê¾®¤Ê¤ê¤Ë¡¢»þ¤ÎÌ±°Õ¤¬º¬¶¯¤¯¼«Ì±ÅÞ¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
µÄ±¡Æâ³ÕÀ©¤Î²¼¤ÇÀ¯¸¢¤òÃ´¤¦¤Î¤Ï¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÂ¿¿ôÀªÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë°ÂÄêÀ¯¼£¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÂ¿¿ô¤Î·ÁÀ®¤¬²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¡¢¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤È²ÁÃÍ´Ñ¤ÏÄ¹¤¤´Ö¡¢Í¸ú¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÀ¯ÅÞ¤ò´ë¿Þ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ïµ¿¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤ÇÄ¹¤¯¡ÖÀ¸Ì¿Àþ¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£²¿¤è¤ê¤â¡ÖÊÝ¼é¡¦Ë¡¤Î»ÙÇÛ¡¦»Ô¾ì·ÐºÑ¡¦È¿¶¦¡¦Å·¹ÄÀ©¡×¤Ê¤É¤ÎÂçÏÈ¤Ç°ìÃ×¤¹¤ëÁØ¤ò¹¤¯¼è¤ê¹þ¤à¡ÖÊñ³çÀ¯ÅÞ¡×¤È¤¤¤¦ÅÞ¤ÎËÜ¼Á¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖÅÞÊ¬Îö¤ÎÀäÂÐ²óÈò¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬ºÇ½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¡Ö¸¢ÎÏ¤òÀÜÃåºÞ¤Ë·ë½¸¡¦ÃÄ·ë¡¦Åý°ì¤ò°Ý»ý¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¾å¤ÎÃÎ·Ã¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ö²¿¤¬²¿¤Ç¤âÍ¿ÅÞ¡×¤È¤¤¤¦ÅÞ¤ÎÂÎ¼Á¤È¹½Â¤¤¬º¬¤ò²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£24Ç¯°Ê¹ß¤Î6²óÌÜ¤Î´íµ¡¤Ç¤â¡¢25Ç¯9·î¤ËÀÐÇË¼óÁê¤¬¡ÖºßÇ¤2ÅÙÌÜ¤Î½°µÄ±¡²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¡×¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤¿¤È¤¡¢¿ÆÀÐÇË¿Ø±Ä¤ÎÃæ¤«¤é¤â¡ÖÅÞÊ¬Îö²óÈò¡×¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÀÐÇË¼óÁêÂà¿Ø¤Î·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤¬À¸¤±ä¤Ó¤ë¡Ö3¤Ä¤Î¥«¡¼¥É¡×
¹â»ÔÆâ³Õ¤Ï¡¢º£¤Ï¹â»Ù»ýÎ¨¤À¤¬¡¢Â¸µ¤ÎÍ¿ÅÞ¤Ï¡¢Ï¢Î©¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤Î¹ç»»¤Ç¤â¡¢½°»²Î¾±¡¤È¤â²áÈ¾¿ô¤Ë¤ï¤º¤«¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉÔ°ÂÄê¾õÂÖ¤À¡£¹â»Ô¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢ÀÈ¼å¤ÊÀ¯¸¢´ðÈ×¤òÃ¦¤·¤ÆÄ¹´ü°ÂÄêÀ¯¸¢¤ÎÉü³è¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤¬»ê¾åÌ¿Âê¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö½é¤Î½÷À¼óÁê¡×¤Î¹â¿Íµ¤¤òÉð´ï¤Ë¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¡×¤Ç°ìÈ¯¾¡Éé¤Ë½Ð¤ëÀïË¡¤â¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö½é¤Î½÷À¼óÁê¡×¤È¤¤¤¦´ÇÈÄ¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¡Ö²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¡×¤Ë¤è¤ëÅÞºÆÀ¸¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤Î¡ÖÉ½»æ¤Î¼è¤êÂØ¤¨¡×¤Ë½ª¤ï¤ë´í¸±À¤¬Âç¤¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤é¤º¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬À¸¤±ä¤Ó¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸½¾õ¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÊý¸þ¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¥«¡¼¥É¤Î¤É¤ì¤«¤À¤í¤¦¡£
Âè1¤Ï¡ÖÊÝ¼é¹çÆ±¡×°ÊÍè¤Î¡ÖÊÝ¼é¡¦±¦´ó¤ê¡×¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¼«Ì±ÅÞ¤ÎÍýÇ°¤ÈÏ©Àþ¤òºÇÍ¥Àè¤ÇÄÉµá¤¹¤ë¡Ö½ã²½Ï©Àþ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£Âè2¤Ï¡ÖÌ´¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡×¤Ç¡ÖÊÝ¼é¡¦±¦´ó¤ê¡×¤«¤é¡ÖÃæÆ»¡¦¥ê¥Ù¥é¥ë¡×¤Þ¤Ç¼è¤ê¹þ¤à¡Ö¸½ÂåÈÇ¡¦Êñ³çÀ¯ÅÞ¡×¤âÍÎÏ¸õÊä¤À¡£Âè3¤Ï¡Ö¾¯¿ôÀ¯ÅÞÊÂÂ¸À¯¼£¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤òÄ¾»ë¤·¤ÆÂ¿ÅÞÀ©¤Î²¼¤Ç¤ÎÈæ³ÓÂ¿¿ô¤Î³ÎÊÝ¤ÈÂ¾ÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¼ç´ã¤È¤¹¤ë¡ÖÉáÄÌ¤ÎÀ¯ÅÞ¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¡£
Âè1¤Î¡Ö½ã²½Ï©Àþ¡×¤Ï¡¢±¿Æ°ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¯ÅÞ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï°ì¤Ä¤ÎÀ¸¤Êý¤À¤¬¡¢¡ÖÈ¾±Êµ×Åª¾¯¿ôÀ¯ÅÞ¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤ÈÇØÃæ¹ç¤ï¤»¤Ç¤¢¤ë¡£Âè2¤Î¡Ö¸½ÂåÈÇ¡¦Êñ³çÀ¯ÅÞ¡×¤Ï¡¢¼Â¤ÏÌ±°Õ¤ÎÊÉ¤¬¹â¤¤¡£¸½Âå¤Ï¹ñÌ±¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬Ãø¤·¤¤¤¬¡¢Ì±°Õ¤¬¤³¤ì¤«¤é¤â¡ÖÊñ³çÀ¯ÅÞ¡×¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢°ì¤Ä¤À¤±¡¢¹ñÆâ¤ÎÀ¯¼£¾õ¶·¤Î·ãÊÑ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆüËÜ¼þÊÕ¤Î¹ñºÝ¾ðÀª¤Ê¤É¤Ç¡¢¸½ºß¤Î¡Ö¾¯¿ôÀ¯ÅÞÊÂÂ¸À¯¼£¡×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¦ÄÌ¤Î¡ÖÂç¤¤ÊÅ¨¡×¤¬ÂæÆ¬¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Öµß¹ñ·¿Êñ³çÀ¯ÅÞ¡×¤¬°ìµ¤¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¾ìÌÌ¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£
·ë¶É¡¢·ëÅÞ70Ç¯¤ÇÂçÅ¾´¹´ü¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÅÞ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¡ÖÉáÄÌ¤ÎÀ¯ÅÞ¡×¤È¤·¤ÆÂ¸Â³¤¹¤ë¤·¤«ÊýË¡¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¡¢ÅÞ¼ó¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¾ÍèÁü¤ò¤É¤¦ÉÁ¤¡¢¤É¤ó¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤È½èÊýäµ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤Ê¤Î¤«¡£½¢Ç¤1¥«·îÍ¾¤Î¸½ºß¤Ï¡¢°ÅÃæÌÏº÷¤Î°õ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¡£
Ä¹´üÀ¯¸¢¤òÃÛ¤¤¤¿4¼óÁê¤Î¶¦ÄÌÅÀ
¼«Ì±ÅÞ¤Î70Ç¯¤ò10Ç¯¤´¤È¤Ë¶èÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Îµ°À×¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£·ëÅÞ10Ç¯¤Î1965Ç¯¤ÎÁíºÛ¤Ïº´Æ£±Éºî¼óÁê¡¢20Ç¯ÌÜ¤Î1975Ç¯¤ÏÅÄÃæ¸µ¼óÁê¤Î¼¡¤Î»°ÌÚÉðÉ×¼óÁê¡¢30Ç¯ÌÜ¤Î1985Ç¯¤ÏÃæÁ¾º¬¹¯¹°¼óÁê¡¢40Ç¯ÌÜ¤Î1995Ç¯¤ÏÌîÅÞ¤Î²ÏÌîÁíºÛ¡¢50Ç¯ÌÜ¤Î2005Ç¯¤Ï¾®Àô½ã°ìÏº¼óÁê¡¢60Ç¯ÌÜ¤Î2015Ç¯¤Ï°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¤À¤Ã¤¿¡£
Á°½Ò¤Î6²ó¤Î´íµ¡¤Î¤¦¤Á¡¢ÅÄÃæ¼óÁê¤Î¼Ç¤¤ÈÂáÊá¤È¤¤¤¦2²óÌÜ¤Î1974¡Á76Ç¯¤Î¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿»°ÌÚ»á¤È¡¢3²óÌÜ¤Î93Ç¯¤Î¡Ö½é¤ÎÌîÅÞÅ¾Íî¡×¤ÇÁíºÛ¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÏÌî»á¤Î2¿Í¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Îº´Æ£¡¢ÃæÁ¾º¬¡¢¾®Àô¡¢°ÂÇÜ¤Î4»á¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ·ëÅÞ¸å¤Î70Ç¯¤ÇÄ¹´üºßÇ¤µÏ¿¤ò»Ä¤·¤¿¥È¥Ã¥×4¤Î¸µ¼óÁê¤Ç¤¢¤ë¡£Îò»Ë¤Î¶öÁ³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¿¤À¤Î½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£4¼óÁê¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¤³¤Î4¿Í¤Ï¡¢¶¦¤Ë¼óÁêÅþÃ£Á°¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤¬ÅöÌÌ¤·¤¿Âç¤¤Êº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¸å¤ËÀ¯¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¡ÖÅö»þ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·¤·¤¤»Ñ¤È·Á¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ¹´üÀ¯¸¢¤òÃÛ¤¤¤¿¡£70Ç¯ÌÜ¤ËÅÞ¤òÇØÉé¤Ã¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢4¼óÁê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·¤·¤¤»Ñ¤È·Á¡×¤Ë²Ì´º¤ËÄ©¤ó¤ÇÄ¹´üÀ¯¸¢¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡£
°ìÊý¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Î¾¯¿ôÀªÎÏ¤Ê¤¬¤éÅÞ¼ó¤È¤Ê¤Ã¤¿»°ÌÚ¸µ¼óÁê¤È²ÏÌî¸µÁíºÛ¤Ï¡¢¶¦¤ËÅÞÆâ¤Î¸¢ÎÏÆ®Áè¤ËÇÔ¤ì¡¢»°ÌÚ»á¤ÏÁá´üÂà¿Ø¡¢²ÏÌî»á¤Ï¼óÁê¤ÎºÂ¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤«¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤¬¸å¼Ô¤Î2»á¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÉÔËÜ°Õ¤ÊËöÏ©¡×¤ò¤¿¤É¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ê±öÅÄ Ä¬ ¡§ ¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë