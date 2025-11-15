ちょっと奇抜で、ちょっとユーモラスで、たぶん少し懐かしい──独自のオルタナティブダンスで注目を集めるＭＷＭＷ（モウィモウィ）が「シアタートラム・ネクストジェネレーション」に登場し、“バキバキに踊る”新作を上演！

若い才能の発掘と育成を目的に、世田谷パブリックシアターで2008年から始まった「シアタートラム・ネクストジェネレーション」。17回目となる今回、ダンサー・振付家の高橋萌登が主宰するMWMW（モウィモウィ）が登場し、新作『どこにもない場所』を上演する。

幼少期よりクラシックバレエを学び、東京ELECTROCK STAIRSへの参加を経て本格的にソロ活動をスタートした高橋萌登。彼女が2017年に設立したダンスカンパニー・MWMWは、クラシックバレエで培った身体性と、ストリートダンスの自由なムーブメントを自在に融合して独自のスタイルを追求し、MWMWならではのオルタナティブなダンス作品を発表している。時間や感情、身体表現の境界を軽やかに飛び越える多層的な世界観が国内外で注目を集め、2024年にはアメリカ・ニューヨークとチャタムの2都市でカンパニー初の海外ツアーを成功させるなど、今後のさらなる飛躍が期待されている気鋭のカンパニーだ。

今回上演する『どこにもない場所』は、人の気配のない空間でありながら、妙な懐かしさや不安を感じる場所としてSNSなどで注目を集めている〈リミナルスペース〉をテーマに、「ここでもない、あそこでもない」曖昧な場所と人とのつながりを描いていく。

今作の上演にあたって、二度にわたるワークショップオーディションを開催。高橋をはじめとするMWMWのメンバーに加えて、ストリートダンサー、ジャグラー、俳優ら多彩な出演者が揃い、ちょっと奇抜で、ちょっとユーモラスで、たぶん少し懐かしい──“バキバキに踊る”新作を上演する。

本作は12月、東京・シアタートラムで上演される。

世田谷パブリックシアター芸術監督 白井晃：選出コメント 25年度に上演を行う「シアタートラム・ネクストジェネレーションvol.17－フィジカル－」に、高橋萌登さんが主宰するMWMWを選出した。

MWMWは、これからの身体表現の道筋を探しているように思える。ダンスの系譜の中で、クラシック、コンテンポラリー、ヒップホップの先にあるオルタナティブな表現を、自分たちの身体の中から掘り起こそうとしている。探り出そうとしているのは、身体の可能性ではなく、表現を求める心の可能性と言っても良いのかもしれない。だからこそ、実体がそこにあるのに、私たちが見ているのは、あたかも魂の動きのように思えてくるのだ。魂の揺れは劇場という閉じた空間の中に限定することなく、さまざまな場所を彷徨する。その浮遊感に私たちの心は導かれ、いつしか共に漂う感触を覚える。

振付、空間構成のみならず、音楽、映像まで手がける高橋萌登さんが、シアタートラムという空間の中で、MWMWの表現をどのように浮かび上がらせるか楽しみでならない。

■プロフィール

MWMW（モウィモウィ） ダンサー・振付家の高橋萌登が2017年に立ち上げたダンスカンパニー。高橋が培ってきた表現やテクニックを凝縮した〈オルタナティブダンス〉を軸に、登場人物のキャラクターや関係性に着目し、異なる時間や感情、身体表現を交差させながら、多層的な世界観を描き出している。舞台作品に加え映像制作にも取り組み、ダンスの可能性を探求している。ダンスグループ「MWnoズ」としても活動し、かながわ短編演劇アワード2022でグランプリを受賞。2024年には、アメリカ2都市でカンパニー初の海外ツアーを行った。 高橋萌登（たかはしもと） ダンサー・振付家・ビデオグラファー 長野県出身。幼少よりクラシックバレエを学び、日本女子体育大学を卒業後、2011年より東京ELECTROCK STAIRSのメンバーとして国内外の公演に参加。

2013年より創作活動を本格化し、ソロ作品でRencontres Choregraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis（パリ）、Festival Fabbrica Europa（フィレンツェ）など海外のフェスティバルからの招聘多数。2021年、横浜ダンスコレクション[コンペティションI]にて『幻モキュメント』を発表し、審査員賞と城崎国際アートセンター賞をW受賞。DaBYレジデントアーティスト。



