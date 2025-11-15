週間ランキング【約定回数 増加率】 (11月14日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,310銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <4438> Ｗｅｌｂｙ 東証Ｇ 242倍 ( 1,933) 357 ( +27.5 )
２. <3422> Ｊ－ＭＡＸ 東証Ｓ 47.2倍 ( 661) 426 ( +25.3 ) 電気自動車関連
３. <4720> 城南進研 東証Ｓ 42.7倍 ( 598) 259 ( +12.1 )
４. <9816> ストライダズ 東証Ｓ 34.8倍 ( 348) 279 ( +2.6 )
５. <7635> 杉田エース 東証Ｓ 32.0倍 ( 160) 1748 ( +43.9 )
６. <9565> ＧＬＯＥ 東証Ｇ 23.5倍 ( 141) 904 ( +8.8 )
７. <1841> サンユ 東証Ｓ 23.2倍 ( 139) 1664 ( +45.1 )
８. <9776> 札臨 東証Ｓ 18.8倍 ( 188) 1959 ( +72.9 )
９. <3241> ウィル 東証Ｓ 18.4倍 ( 386) 569 ( +6.4 )
10. <7043> アルー 東証Ｇ 17.1倍 ( 171) 970 ( -1.9 )
11. <7183> あんしん保証 東証Ｓ 16.5倍 ( 362) 152 ( +0.7 )
12. <3858> ユビＡＩ 東証Ｓ 15.6倍 ( 1,481) 406 ( +19.4 ) サイバーセキュリティ関連
13. <6662> ユビテック 東証Ｓ 15.3倍 ( 368) 269 ( +10.7 )
14. <3803> イメージ情報 東証Ｇ 14.1倍 ( 2,971) 633 ( -9.1 )
15. <3103> ユニチカ 東証Ｐ 11.2倍 ( 4,774) 273 ( +41.5 )
16. <9287> Ｊインフラ 東証IF 10.8倍 ( 496) 64800 ( +2.0 )
17. <5984> 兼房 東証Ｓ 10.3倍 ( 216) 677 ( +0.6 )
18. <9221> フルハシＥ 東証Ｓ 8.8倍 ( 256) 1281 ( +14.4 )
19. <3904> カヤック 東証Ｇ 8.8倍 ( 194) 483 ( +12.6 ) 人工知能関連
20. <4255> ＴＨＥＣＯＯ 東証Ｇ 8.7倍 ( 122) 1461 ( +34.8 )
21. <3237> イントランス 東証Ｇ 8.5倍 ( 384) 85 ( +18.1 )
22. <3461> パルマ 東証Ｓ 7.2倍 ( 93) 522 ( +3.0 )
23. <3386> コスモバイオ 東証Ｓ 7.1倍 ( 763) 1351 ( +20.9 )
24. <2385> 総医研ＨＤ 東証Ｇ 6.7倍 ( 549) 224 ( +17.9 )
25. <9854> 愛眼 東証Ｓ 6.6倍 ( 409) 190 ( +12.4 )
26. <6803> ティアック 東証Ｓ 6.3倍 ( 516) 104 ( +14.3 ) 半導体関連
27. <6907> ジオマテック 東証Ｓ 6.2倍 ( 1,249) 1350 ( +21.8 )
28. <9322> 川西倉 東証Ｓ 5.9倍 ( 89) 2205 ( +55.0 )
29. <5596> アウトルック 東証Ｇ 5.9倍 ( 65) 1791 ( +47.5 )
30. <4288> アズジェント 東証Ｓ 5.8倍 ( 449) 635 ( +23.1 ) サイバーセキュリティ関連
31. <2374> セントケア 東証Ｐ 5.7倍 ( 625) 1215 ( +48.2 )
32. <4598> デルタフライ 東証Ｇ 5.5倍 ( 1,601) 512 ( +3.0 )
33. <331A> メディックス 東証Ｓ 5.3倍 ( 111) 513 ( -0.8 )
34. <5476> 高周波 東証Ｓ 5.1倍 ( 133) 483 ( +4.3 )
35. <5892> ユトリ 東証Ｇ 5.1倍 ( 1,202) 2846 ( -9.7 )
36. <4069> ブルーミーム 東証Ｇ 5.1倍 ( 192) 1438 ( -20.7 ) 量子コンピューター関連
37. <7080> スポーツＦ 東証Ｇ 5.0倍 ( 151) 827 ( -7.3 )
38. <6155> 高松機械 東証Ｓ 5.0倍 ( 110) 489 ( +1.9 ) 半導体製造装置関連
39. <3683> サイバーリン 東証Ｓ 4.9倍 ( 930) 1335 ( -5.8 ) 人工知能関連
40. <3913> ＧｒｅｅｎＢ 東証Ｇ 4.9倍 ( 487) 1146 ( +19.9 ) 人工知能関連
41. <6195> ホープ 東証Ｇ 4.9倍 ( 505) 200 ( +2.0 )
42. <8789> フィンテック 東証Ｓ 4.9倍 ( 2,049) 128 ( +18.5 )
43. <7359> 東京通信Ｇ 東証Ｇ 4.8倍 ( 691) 365 ( +5.5 ) 仮想通貨関連
44. <383A> ＭＸＳＰ等ウ 東証Ｅ 4.8倍 ( 82) 2240 ( +2.2 )
45. <7094> ネクストーン 東証Ｇ 4.7倍 ( 2,194) 1720 ( -20.0 )
46. <4679> 田谷 東証Ｓ 4.7倍 ( 196) 236 ( -1.7 )
47. <7985> ネポン 東証Ｓ 4.6倍 ( 78) 1519 ( +6.4 )
48. <4386> ＳＩＧＧ 東証Ｓ 4.5倍 ( 135) 879 ( +13.6 ) サイバーセキュリティ関連
49. <7320> Ｓｏｌｖｖｙ 東証Ｇ 4.5倍 ( 786) 1540 ( -27.1 ) 電気自動車関連
50. <4286> ＣＬＨＤ 東証Ｓ 4.4倍 ( 151) 1129 ( +20.4 )
株探ニュース