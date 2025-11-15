　●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

　　※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
　　　（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
　　　　―― 対象銘柄数：4,310銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　　 増加率 (約定回数)　株価 (前週比率)　 指数採用/テーマ
１. <4438> Ｗｅｌｂｙ　　東証Ｇ　　242倍 ( 1,933) 　　357　( +27.5 )　
２. <3422> Ｊ－ＭＡＸ　　東証Ｓ 　47.2倍 ( 　661) 　　426　( +25.3 )　 電気自動車関連
３. <4720> 城南進研　　　東証Ｓ 　42.7倍 ( 　598) 　　259　( +12.1 )　
４. <9816> ストライダズ　東証Ｓ 　34.8倍 ( 　348) 　　279　(　+2.6 )　
５. <7635> 杉田エース　　東証Ｓ 　32.0倍 ( 　160)　　1748　( +43.9 )　
６. <9565> ＧＬＯＥ　　　東証Ｇ 　23.5倍 ( 　141) 　　904　(　+8.8 )　
７. <1841> サンユ　　　　東証Ｓ 　23.2倍 ( 　139)　　1664　( +45.1 )　
８. <9776> 札臨　　　　　東証Ｓ 　18.8倍 ( 　188)　　1959　( +72.9 )　
９. <3241> ウィル　　　　東証Ｓ 　18.4倍 ( 　386) 　　569　(　+6.4 )　
10. <7043> アルー　　　　東証Ｇ 　17.1倍 ( 　171) 　　970　(　-1.9 )　
11. <7183> あんしん保証　東証Ｓ 　16.5倍 ( 　362) 　　152　(　+0.7 )　
12. <3858> ユビＡＩ　　　東証Ｓ 　15.6倍 ( 1,481) 　　406　( +19.4 )　 サイバーセキュリティ関連
13. <6662> ユビテック　　東証Ｓ 　15.3倍 ( 　368) 　　269　( +10.7 )　
14. <3803> イメージ情報　東証Ｇ 　14.1倍 ( 2,971) 　　633　(　-9.1 )　
15. <3103> ユニチカ　　　東証Ｐ 　11.2倍 ( 4,774) 　　273　( +41.5 )　
16. <9287> Ｊインフラ　　東証IF 　10.8倍 ( 　496) 　64800　(　+2.0 )　
17. <5984> 兼房　　　　　東証Ｓ 　10.3倍 ( 　216) 　　677　(　+0.6 )　
18. <9221> フルハシＥ　　東証Ｓ　　8.8倍 ( 　256)　　1281　( +14.4 )　
19. <3904> カヤック　　　東証Ｇ　　8.8倍 ( 　194) 　　483　( +12.6 )　 人工知能関連
20. <4255> ＴＨＥＣＯＯ　東証Ｇ　　8.7倍 ( 　122)　　1461　( +34.8 )　
21. <3237> イントランス　東証Ｇ　　8.5倍 ( 　384)　　　85　( +18.1 )　
22. <3461> パルマ　　　　東証Ｓ　　7.2倍 (　　93) 　　522　(　+3.0 )　
23. <3386> コスモバイオ　東証Ｓ　　7.1倍 ( 　763)　　1351　( +20.9 )　
24. <2385> 総医研ＨＤ　　東証Ｇ　　6.7倍 ( 　549) 　　224　( +17.9 )　
25. <9854> 愛眼　　　　　東証Ｓ　　6.6倍 ( 　409) 　　190　( +12.4 )　
26. <6803> ティアック　　東証Ｓ　　6.3倍 ( 　516) 　　104　( +14.3 )　 半導体関連
27. <6907> ジオマテック　東証Ｓ　　6.2倍 ( 1,249)　　1350　( +21.8 )　
28. <9322> 川西倉　　　　東証Ｓ　　5.9倍 (　　89)　　2205　( +55.0 )　
29. <5596> アウトルック　東証Ｇ　　5.9倍 (　　65)　　1791　( +47.5 )　
30. <4288> アズジェント　東証Ｓ　　5.8倍 ( 　449) 　　635　( +23.1 )　 サイバーセキュリティ関連
31. <2374> セントケア　　東証Ｐ　　5.7倍 ( 　625)　　1215　( +48.2 )　
32. <4598> デルタフライ　東証Ｇ　　5.5倍 ( 1,601) 　　512　(　+3.0 )　
33. <331A> メディックス　東証Ｓ　　5.3倍 ( 　111) 　　513　(　-0.8 )　
34. <5476> 高周波　　　　東証Ｓ　　5.1倍 ( 　133) 　　483　(　+4.3 )　
35. <5892> ユトリ　　　　東証Ｇ　　5.1倍 ( 1,202)　　2846　(　-9.7 )　
36. <4069> ブルーミーム　東証Ｇ　　5.1倍 ( 　192)　　1438　( -20.7 )　 量子コンピューター関連
37. <7080> スポーツＦ　　東証Ｇ　　5.0倍 ( 　151) 　　827　(　-7.3 )　
38. <6155> 高松機械　　　東証Ｓ　　5.0倍 ( 　110) 　　489　(　+1.9 )　 半導体製造装置関連
39. <3683> サイバーリン　東証Ｓ　　4.9倍 ( 　930)　　1335　(　-5.8 )　 人工知能関連
40. <3913> ＧｒｅｅｎＢ　東証Ｇ　　4.9倍 ( 　487)　　1146　( +19.9 )　 人工知能関連
41. <6195> ホープ　　　　東証Ｇ　　4.9倍 ( 　505) 　　200　(　+2.0 )　
42. <8789> フィンテック　東証Ｓ　　4.9倍 ( 2,049) 　　128　( +18.5 )　
43. <7359> 東京通信Ｇ　　東証Ｇ　　4.8倍 ( 　691) 　　365　(　+5.5 )　 仮想通貨関連
44. <383A> ＭＸＳＰ等ウ　東証Ｅ　　4.8倍 (　　82)　　2240　(　+2.2 )　
45. <7094> ネクストーン　東証Ｇ　　4.7倍 ( 2,194)　　1720　( -20.0 )　
46. <4679> 田谷　　　　　東証Ｓ　　4.7倍 ( 　196) 　　236　(　-1.7 )　
47. <7985> ネポン　　　　東証Ｓ　　4.6倍 (　　78)　　1519　(　+6.4 )　
48. <4386> ＳＩＧＧ　　　東証Ｓ　　4.5倍 ( 　135) 　　879　( +13.6 )　 サイバーセキュリティ関連
49. <7320> Ｓｏｌｖｖｙ　東証Ｇ　　4.5倍 ( 　786)　　1540　( -27.1 )　 電気自動車関連
50. <4286> ＣＬＨＤ　　　東証Ｓ　　4.4倍 ( 　151)　　1129　( +20.4 )　

株探ニュース