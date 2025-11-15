

●今週の業種別騰落率ランキング



※11月14日終値の11月7日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 26 業種 値下がり： 7 業種

東証プライム：1609銘柄 値上がり：1141 銘柄 値下がり： 444 銘柄 変わらず他： 24 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 鉱業(0252) +8.52 ＩＮＰＥＸ <1605> 、石油資源 <1662>

２. 石油・石炭(0259) +6.98 日本コークス <3315> 、コスモＨＤ <5021> 、ＥＮＥＯＳ <5020>

３. 繊維製品(0255) +6.75 ユニチカ <3103> 、東レ <3402> 、帝繊維 <3302>

４. ゴム製品(0260) +6.27 住友ゴ <5110> 、浜ゴム <5101> 、ブリヂストン <5108>

５. 証券・商品(0279) +5.49 ＪＩＡ <7172> 、マネックスＧ <8698> 、いちよし <8624>

６. 医薬品(0258) +5.31 住友ファーマ <4506> 、ネクセラ <4565> 、ツムラ <4540>

７. 電気・ガス(0270) +4.84 東ガス <9531> 、関西電 <9503> 、大ガス <9532>

８. 銀行業(0278) +4.46 岩手銀 <8345> 、富山第一銀 <7184> 、おきなわＦＧ <7350>

９. 不動産業(0282) +4.31 日神ＧＨＤ <8881> 、カチタス <8919> 、東建物 <8804>

10. 空運業(0273) +4.25 ＡＮＡＨＤ <9202> 、ＪＡＬ <9201>

11. その他金融業(0281) +3.98 アイフル <8515> 、オリックス <8591> 、ＳＢＩアルヒ <7198>

12. 保険業(0280) +3.54 第一生命ＨＤ <8750> 、ライフネット <7157> 、Ａクリエイト <8798>

13. パルプ・紙(0256) +3.44 大王紙 <3880> 、ザ・パック <3950> 、三菱紙 <3864>

14. 建設業(0253) +3.36 東洋エンジ <6330> 、レイズネク <6379> 、ピーエス <1871>

15. 食料品(0254) +3.12 ヤクルト <2267> 、キリンＨＤ <2503> 、不二製油 <2607>

16. ガラス・土石(0261) +3.08 日東紡 <3110> 、アジアパイル <5288> 、ニチハ <7943>

17. 水産・農林業(0251) +2.54 ニッスイ <1332> 、マルハニチロ <1333> 、極洋 <1301>

18. 鉄鋼(0262) +2.40 大平金 <5541> 、新日本電工 <5563> 、神戸鋼 <5406>

19. 非鉄金属(0263) +2.38 ＳＷＣＣ <5805> 、三井金属 <5706> 、古河機金 <5715>

20. 輸送用機器(0267) +2.03 いすゞ <7202> 、カヤバ <7242> 、プレス工 <7246>

21. 卸売業(0276) +1.93 伊藤忠食 <2692> 、八洲電機 <3153> 、オーハシテク <7628>

22. 小売業(0277) +1.69 ヨシックス <3221> 、エターナルＧ <3193> 、幸楽苑 <7554>

23. 化学(0257) +1.63 デクセリ <4980> 、大阪ソーダ <4046> 、Ｉｎｅ <4933>

24. 電気機器(0266) +1.63 タムラ <6768> 、ダイヤＨＤ <6699> 、ブラザー <6448>

25. 倉庫・運輸(0274) +1.01 上組 <9364> 、安田倉 <9324> 、エーアイテイ <9381>

26. 陸運業(0271) +0.04 西鉄 <9031> 、ＳＧＨＤ <9143> 、ＳＢＳＨＤ <2384>

27. サービス業(0283) -0.25 Ｊマテリアル <6055> 、エン <4849> 、コプロＨＤ <7059>

28. 海運業(0272) -0.39 ユナイテド海 <9110> 、郵船 <9101> 、川崎汽 <9107>

29. 機械(0265) -0.57 井関農 <6310> 、荏原 <6361> 、ローツェ <6323>

30. その他製品(0269) -1.21 ＮＩＳＳＨＡ <7915> 、タカラトミー <7867> 、グロブライド <7990>

31. 精密機器(0268) -1.29 Ｖテク <7717> 、Ａ＆Ｄホロン <7745> 、ＨＯＹＡ <7741>

32. 情報・通信業(0275) -1.38 パークシャ <3993> 、ＳＢＧ <9984> 、Ｍラインズ <3901>

33. 金属製品(0264) -2.46 ニッパツ <5991> 、ＳＵＭＣＯ <3436> 、ノーリツ <5943>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



