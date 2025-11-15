　●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

　　※11月14日終値の11月7日終値に対する下落率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,310銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 下落率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <6433> ヒーハイスト　東証Ｓ　　-34.5 　　387　 今期経常を一転赤字に下方修正、配当も無配転落
２. <6525> コクサイエレ　東証Ｐ　　-29.1　　4112　 装置販売の来期ずれ込みで今期業績予想を下方修正
３. <2586> フルッタ　　　東証Ｇ　　-28.4 　　187　
４. <7320> Ｓｏｌｖｖｙ　東証Ｇ　　-27.1　　1540　 7-9月期(1Q)経常は21％減益で着地
５. <6276> シリウスＶ　　東証Ｓ　　-27.0 　　393　 人工知能関連
６. <7318> セレンＨＤ　　東証Ｇ　　-26.0　　4610　
７. <5138> リベース　　　東証Ｇ　　-24.0 　　860　 今期経常を86％下方修正
８. <6871> 日本マイクロ　東証Ｐ　　-23.8　　6420　 第３四半期営業利益３１％増益も材料出尽くし感強まる
９. <2700> 木徳神糧　　　東証Ｓ　　-23.3　　3235　 ２５年１２月期利益予想及び配当予想を上方修正も市場予想に届かず
10. <2743> ピクセル　　　東証Ｓ　　-22.5　　　79　 データセンター関連
11. <3842> ネクスジェン　東証Ｓ　　-22.5　　1012　
12. <3856> Ａバランス　　東証Ｓ　　-21.4 　　790　 第２四半期決算の開示延期
13. <3131> シンデンハイ　東証Ｓ　　-20.8　　2752　 今期経常を一転14％減益に下方修正
14. <4069> ブルーミーム　東証Ｇ　　-20.7　　1438　 量子コンピューター関連
15. <241A> ＲＯＸＸ　　　東証Ｇ　　-20.5 　　575　 人工知能関連
16. <5858> ＳＴＧ　　　　東証Ｇ　　-20.3　　1770　 今期経常を一転34％減益に下方修正
17. <7094> ネクストーン　東証Ｇ　　-20.0　　1720　
18. <5991> ニッパツ　　　東証Ｐ　　-19.4　　2248　 シート事業振るわず上期営業減益
19. <6203> 豊和工　　　　東証Ｓ　　-19.0　　1103　 今期経常を一転43％減益に下方修正
20. <6707> サンケン　　　東証Ｐ　　-18.4　　5441　 中国でシェア低下し今期下方修正
21. <4056> ニューラルＧ　東証Ｇ　　-18.1 　　471　 7-9月期(3Q)営業は4％減益
22. <3323> レカム　　　　東証Ｓ　　-17.4　　　90　 人工知能関連
23. <4419> フィナＨＤ　　東証Ｇ　　-17.2 　　939　 ４～９月期営業減益
24. <285A> キオクシア　　東証Ｐ　　-16.7 　10025　 ７～９月期業績は市場の期待に届かず失望感
25. <4316> ビーマップ　　東証Ｇ　　-16.5 　　827　 上期最終は赤字拡大で下振れ着地
26. <2970> グッドライフ　東証Ｓ　　-16.4 　　977　
27. <6666> リバーエレク　東証Ｓ　　-16.0 　　377　 今期下方修正を嫌気
28. <7066> ピアズ　　　　東証Ｇ　　-15.0 　　511　 今期経常は36％減益へ
29. <9271> 和心　　　　　東証Ｇ　　-14.7 　　836　
30. <8107> キムラタン　　東証Ｓ　　-14.6　　　35　 今期経常を56％下方修正
31. <4192> スパイダー　　東証Ｇ　　-14.6 　　351　 今期営業赤字へ下方修正
32. <7505> 扶桑電通　　　東証Ｓ　　-14.2　　1574　 今期経常は33％減益、実質減配へ
33. <9823> マミーマート　東証Ｓ　　-14.0　　1319　
34. <9557> エアクロ　　　東証Ｇ　　-14.0 　　296　 7-9月期(1Q)経常は赤字転落で着地
35. <7256> 河西工　　　　東証Ｓ　　-13.8 　　106　 4-6月期(1Q)経常は赤字転落で着地
36. <7501> ティムコ　　　東証Ｓ　　-13.6　　1305　
37. <4922> コーセー　　　東証Ｐ　　-13.5　　5119　 １～９月期営業利益２８％減
38. <418A> ウリドキ　　　名証Ｎ　　-13.4　　2000　
39. <6840> ＡＫＩＢＡ　　東証Ｓ　　-13.4 　　323　 半導体関連
40. <9069> センコーＨＤ　東証Ｐ　　-13.4　1760.5　 今期業績を下方修正
41. <6022> 赤阪鉄　　　　東証Ｓ　　-13.2　　4600　 造船関連
42. <2673> 夢みつけ隊　　東証Ｓ　　-12.9 　　249　
43. <6820> アイコム　　　東証Ｐ　　-12.9　　2809　 今期経常を一転21％減益に下方修正、配当も36円減額
44. <4499> スピー　　　　東証Ｓ　　-12.8　　2529　 今期最終は赤字拡大へ
45. <4165> プレイド　　　東証Ｇ　　-12.8 　　848　
46. <5592> くすりの窓口　東証Ｇ　　-12.6　　2909　
47. <3628> データＨＲ　　東証Ｇ　　-12.6 　　550　
48. <8226> 理経　　　　　東証Ｓ　　-12.4 　　467　 ドローン関連
49. <3664> モブキャスト　東証Ｇ　　-12.2　　　43　
50. <4074> ラキール　　　東証Ｇ　　-12.1 　　897　 1-9月期(3Q累計)経常が微減益で着地・7-9月期は赤字転落

株探ニュース