週間ランキング【値下がり率】 (11月14日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※11月14日終値の11月7日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,310銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <6433> ヒーハイスト 東証Ｓ -34.5 387 今期経常を一転赤字に下方修正、配当も無配転落
２. <6525> コクサイエレ 東証Ｐ -29.1 4112 装置販売の来期ずれ込みで今期業績予想を下方修正
３. <2586> フルッタ 東証Ｇ -28.4 187
４. <7320> Ｓｏｌｖｖｙ 東証Ｇ -27.1 1540 7-9月期(1Q)経常は21％減益で着地
５. <6276> シリウスＶ 東証Ｓ -27.0 393 人工知能関連
６. <7318> セレンＨＤ 東証Ｇ -26.0 4610
７. <5138> リベース 東証Ｇ -24.0 860 今期経常を86％下方修正
８. <6871> 日本マイクロ 東証Ｐ -23.8 6420 第３四半期営業利益３１％増益も材料出尽くし感強まる
９. <2700> 木徳神糧 東証Ｓ -23.3 3235 ２５年１２月期利益予想及び配当予想を上方修正も市場予想に届かず
10. <2743> ピクセル 東証Ｓ -22.5 79 データセンター関連
11. <3842> ネクスジェン 東証Ｓ -22.5 1012
12. <3856> Ａバランス 東証Ｓ -21.4 790 第２四半期決算の開示延期
13. <3131> シンデンハイ 東証Ｓ -20.8 2752 今期経常を一転14％減益に下方修正
14. <4069> ブルーミーム 東証Ｇ -20.7 1438 量子コンピューター関連
15. <241A> ＲＯＸＸ 東証Ｇ -20.5 575 人工知能関連
16. <5858> ＳＴＧ 東証Ｇ -20.3 1770 今期経常を一転34％減益に下方修正
17. <7094> ネクストーン 東証Ｇ -20.0 1720
18. <5991> ニッパツ 東証Ｐ -19.4 2248 シート事業振るわず上期営業減益
19. <6203> 豊和工 東証Ｓ -19.0 1103 今期経常を一転43％減益に下方修正
20. <6707> サンケン 東証Ｐ -18.4 5441 中国でシェア低下し今期下方修正
21. <4056> ニューラルＧ 東証Ｇ -18.1 471 7-9月期(3Q)営業は4％減益
22. <3323> レカム 東証Ｓ -17.4 90 人工知能関連
23. <4419> フィナＨＤ 東証Ｇ -17.2 939 ４～９月期営業減益
24. <285A> キオクシア 東証Ｐ -16.7 10025 ７～９月期業績は市場の期待に届かず失望感
25. <4316> ビーマップ 東証Ｇ -16.5 827 上期最終は赤字拡大で下振れ着地
26. <2970> グッドライフ 東証Ｓ -16.4 977
27. <6666> リバーエレク 東証Ｓ -16.0 377 今期下方修正を嫌気
28. <7066> ピアズ 東証Ｇ -15.0 511 今期経常は36％減益へ
29. <9271> 和心 東証Ｇ -14.7 836
30. <8107> キムラタン 東証Ｓ -14.6 35 今期経常を56％下方修正
31. <4192> スパイダー 東証Ｇ -14.6 351 今期営業赤字へ下方修正
32. <7505> 扶桑電通 東証Ｓ -14.2 1574 今期経常は33％減益、実質減配へ
33. <9823> マミーマート 東証Ｓ -14.0 1319
34. <9557> エアクロ 東証Ｇ -14.0 296 7-9月期(1Q)経常は赤字転落で着地
35. <7256> 河西工 東証Ｓ -13.8 106 4-6月期(1Q)経常は赤字転落で着地
36. <7501> ティムコ 東証Ｓ -13.6 1305
37. <4922> コーセー 東証Ｐ -13.5 5119 １～９月期営業利益２８％減
38. <418A> ウリドキ 名証Ｎ -13.4 2000
39. <6840> ＡＫＩＢＡ 東証Ｓ -13.4 323 半導体関連
40. <9069> センコーＨＤ 東証Ｐ -13.4 1760.5 今期業績を下方修正
41. <6022> 赤阪鉄 東証Ｓ -13.2 4600 造船関連
42. <2673> 夢みつけ隊 東証Ｓ -12.9 249
43. <6820> アイコム 東証Ｐ -12.9 2809 今期経常を一転21％減益に下方修正、配当も36円減額
44. <4499> スピー 東証Ｓ -12.8 2529 今期最終は赤字拡大へ
45. <4165> プレイド 東証Ｇ -12.8 848
46. <5592> くすりの窓口 東証Ｇ -12.6 2909
47. <3628> データＨＲ 東証Ｇ -12.6 550
48. <8226> 理経 東証Ｓ -12.4 467 ドローン関連
49. <3664> モブキャスト 東証Ｇ -12.2 43
50. <4074> ラキール 東証Ｇ -12.1 897 1-9月期(3Q累計)経常が微減益で着地・7-9月期は赤字転落
株探ニュース