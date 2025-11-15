　●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

　　※11月14日終値の11月7日終値に対する上昇率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,310銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 上昇率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <9776> 札臨　　　　　東証Ｓ 　　72.9　　1959　 １株１９６５円でスクイーズアウト実施へ
２. <7455> パリミキＨＤ　東証Ｓ 　　55.2 　　551　 ＭＢＯ発表でＴＯＢ価格５８１円にサヤ寄せ
３. <9322> 川西倉　　　　東証Ｓ 　　55.0　　2205　 7-9月期(2Q)経常は2％増益、今期配当を100円増額修正
４. <2374> セントケア　　東証Ｐ 　　48.2　　1215　 ＭＢＯ発表でＴＯＢ価格にサヤ寄せ
５. <5596> アウトルック　東証Ｇ 　　47.5　　1791　 マネフォが１株１８００円でＴＯＢ
６. <1841> サンユ　　　　東証Ｓ 　　45.1　　1664　 ＭＢＯ発表でＴＯＢ価格１６００円にサヤ寄せ
７. <6269> 三井海洋　　　東証Ｐ 　　44.7 　14435　 ＦＰＳＯ工事順調で通期業績・配当予想を上方修正
８. <7635> 杉田エース　　東証Ｓ 　　43.9　　1748　 ＭＢＯ発表でＴＯＢ価格の１７１０円にサヤ寄せ
９. <3103> ユニチカ　　　東証Ｐ 　　41.5 　　273　 未定としていた２６年３月期は経常利益２８％増を計画
10. <5805> ＳＷＣＣ　　　東証Ｐ 　　40.8 　10800　 データセンター向け好調で通期業績・配当予想引き上げ
11. <6676> ＢＵＦ　　　　東証Ｓ 　　37.8　　4905　 ２６年３月期業績・配当予想の上方修正と株主優待制度の拡充を好感
12. <9067> 丸運　　　　　東証Ｓ 　　37.0 　　855　 センコーＨＤがＴＯＢ
13. <3110> 日東紡　　　　東証Ｐ 　　36.8 　13380　 今期最終利益予想の大幅な上方修正をポジティブ視
14. <7718> スター精　　　東証Ｐ 　　35.8　　2255　 米タイヨウ系ファンドによるＴＯＢ価格にサヤ寄せ
15. <4255> ＴＨＥＣＯＯ　東証Ｇ 　　34.8　　1461　 ２５年１２月期営業損益予想を上方修正
16. <6834> 精工技研　　　東証Ｓ 　　33.7 　13620　 今期業績予想の大幅増額
17. <7088> フォーラムＥ　東証Ｐ 　　33.6　　1704　 ＫＫＲによる公開買い付け発表でＴＯＢ価格にサヤ寄せ
18. <4570> 免疫生物研　　東証Ｇ 　　33.5 　　701　 『抗ＨＩＶ抗体及びその製造方法』に関する米国特許取得
19. <194A> ウルフハンド　東証Ｇ 　　33.0　　2048　 ７～９月営業益は７１％増
20. <421A> ムービン　　　東証Ｇ 　　32.6　　3450　
21. <7806> ＭＴＧ　　　　東証Ｇ 　　31.9　　4920　 前期業績急拡大に続き今期も大幅成長見込み株主還元強化も好感
22. <6578> コレックＨＤ　東証Ｓ 　　31.3 　　357　 株主優待制度の導入を材料視
23. <2413> エムスリー　　東証Ｐ 　　30.1　2737.5　 ７～９月期最終利益が前年同期比８割増と目を見張る伸び
24. <1768> ソネック　　　東証Ｓ 　　27.5　　1352　 工事採算が改善し９月中間期大幅増益で配当予想を増額修正
25. <4438> Ｗｅｌｂｙ　　東証Ｇ 　　27.5 　　357　 グループ会社がＮＴＴドコモ子会社と業務提携
26. <7372> デコルテＨＤ　東証Ｇ 　　26.8 　　463　 ＩＢＪが連結子会社化目指しＴＯＢを発表
27. <5137> スマートＤ　　東証Ｇ 　　26.8 　　540　 利益率上昇見込み２６年９月期営業益予想９１％増
28. <4937> ワクー　　　　東証Ｇ 　　26.1　　1766　 『湘南美容クリニック』運営会社が１株１９００円でＴＯＢ実施
29. <4980> デクセリ　　　東証Ｐ 　　26.0　2942.5　 今期上方修正と自社株買い
30. <3422> Ｊ－ＭＡＸ　　東証Ｓ 　　25.3 　　426　 ９月中間期業績の計画上振れと通期最終利益予想引き上げを材料視
31. <2196> エスクリ　　　東証Ｓ 　　25.3 　　243　 ノバレーゼとの合併報道でコメントを開示
32. <5706> 三井金属　　　東証Ｐ 　　24.6 　19500　 ２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正
33. <6768> タムラ　　　　東証Ｐ 　　24.0 　　657　 データセンター関連製品の需要が伸び通期営業益予想を引き上げ
34. <4046> 大阪ソーダ　　東証Ｐ 　　23.9　　2005　 今期利益・配当予想の上方修正と自社株買い
35. <6862> ミナトＨＤ　　東証Ｓ 　　23.5　　1062　 ４～９月期営業５割増益達成で通期予想も上振れ期待膨らむ
36. <166A> タスキＨＤ　　東証Ｇ 　　23.2 　　808　 26年9月期の営業利益予想は24.8％増、年間配当予想は4円増配の40円
37. <4288> アズジェント　東証Ｓ 　　23.1 　　635　 受注環境の改善進展で９月中間期最終利益は通期計画を超過
38. <7614> オーエムツー　東証Ｓ 　　23.0　　1829　
39. <5582> グリッド　　　東証Ｇ 　　22.7　　2995　 電力・鉄道の大型案件寄与し７～９月期営業益２．９倍
40. <4588> オンコリス　　東証Ｇ 　　22.6　　1043　
41. <2180> サニーサイド　東証Ｓ 　　22.4 　　851　 ＩＰ活用の商品企画が大幅に伸長し第１四半期大幅増益
42. <300A> ＭＩＣ　　　　東証Ｓ 　　22.4　　3060　 上期経常は2.1倍増益で着地
43. <6907> ジオマテック　東証Ｓ 　　21.8　　1350　 次世代半導体向け材料『ＨＲＤＰ』専用ライン稼働開始を材料視
44. <5258> ＴＭＮ　　　　東証Ｇ 　　21.8 　　487　 データセンターの移設作業完了で７～９月期は営業黒字に浮上
45. <157A> Ｇモンスター　東証Ｇ 　　21.5 　　662　
46. <9446> サカイＨＤ　　東証Ｓ 　　21.4 　　619　
47. <330A> タレントＸ　　東証Ｇ 　　21.0　　1037　 上期経常は18％増益で着地
48. <3386> コスモバイオ　東証Ｓ 　　20.9　　1351　 鶏卵バイオリアクター技術を用いた『ブラゼイン』の製造に成功
49. <6039> 動物高度医療　東証Ｇ 　　20.9　　5520　 小動物向け二次診療需要の拡大で通期業績予想を上方修正
50. <7202> いすゞ　　　　東証Ｐ 　　20.7　2318.5　 来年度の業績伸長期待などが高まる

株探ニュース