週間ランキング【値上がり率】 (11月14日)
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※11月14日終値の11月7日終値に対する上昇率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,310銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <9776> 札臨 東証Ｓ 72.9 1959 １株１９６５円でスクイーズアウト実施へ
２. <7455> パリミキＨＤ 東証Ｓ 55.2 551 ＭＢＯ発表でＴＯＢ価格５８１円にサヤ寄せ
３. <9322> 川西倉 東証Ｓ 55.0 2205 7-9月期(2Q)経常は2％増益、今期配当を100円増額修正
４. <2374> セントケア 東証Ｐ 48.2 1215 ＭＢＯ発表でＴＯＢ価格にサヤ寄せ
５. <5596> アウトルック 東証Ｇ 47.5 1791 マネフォが１株１８００円でＴＯＢ
６. <1841> サンユ 東証Ｓ 45.1 1664 ＭＢＯ発表でＴＯＢ価格１６００円にサヤ寄せ
７. <6269> 三井海洋 東証Ｐ 44.7 14435 ＦＰＳＯ工事順調で通期業績・配当予想を上方修正
８. <7635> 杉田エース 東証Ｓ 43.9 1748 ＭＢＯ発表でＴＯＢ価格の１７１０円にサヤ寄せ
９. <3103> ユニチカ 東証Ｐ 41.5 273 未定としていた２６年３月期は経常利益２８％増を計画
10. <5805> ＳＷＣＣ 東証Ｐ 40.8 10800 データセンター向け好調で通期業績・配当予想引き上げ
11. <6676> ＢＵＦ 東証Ｓ 37.8 4905 ２６年３月期業績・配当予想の上方修正と株主優待制度の拡充を好感
12. <9067> 丸運 東証Ｓ 37.0 855 センコーＨＤがＴＯＢ
13. <3110> 日東紡 東証Ｐ 36.8 13380 今期最終利益予想の大幅な上方修正をポジティブ視
14. <7718> スター精 東証Ｐ 35.8 2255 米タイヨウ系ファンドによるＴＯＢ価格にサヤ寄せ
15. <4255> ＴＨＥＣＯＯ 東証Ｇ 34.8 1461 ２５年１２月期営業損益予想を上方修正
16. <6834> 精工技研 東証Ｓ 33.7 13620 今期業績予想の大幅増額
17. <7088> フォーラムＥ 東証Ｐ 33.6 1704 ＫＫＲによる公開買い付け発表でＴＯＢ価格にサヤ寄せ
18. <4570> 免疫生物研 東証Ｇ 33.5 701 『抗ＨＩＶ抗体及びその製造方法』に関する米国特許取得
19. <194A> ウルフハンド 東証Ｇ 33.0 2048 ７～９月営業益は７１％増
20. <421A> ムービン 東証Ｇ 32.6 3450
21. <7806> ＭＴＧ 東証Ｇ 31.9 4920 前期業績急拡大に続き今期も大幅成長見込み株主還元強化も好感
22. <6578> コレックＨＤ 東証Ｓ 31.3 357 株主優待制度の導入を材料視
23. <2413> エムスリー 東証Ｐ 30.1 2737.5 ７～９月期最終利益が前年同期比８割増と目を見張る伸び
24. <1768> ソネック 東証Ｓ 27.5 1352 工事採算が改善し９月中間期大幅増益で配当予想を増額修正
25. <4438> Ｗｅｌｂｙ 東証Ｇ 27.5 357 グループ会社がＮＴＴドコモ子会社と業務提携
26. <7372> デコルテＨＤ 東証Ｇ 26.8 463 ＩＢＪが連結子会社化目指しＴＯＢを発表
27. <5137> スマートＤ 東証Ｇ 26.8 540 利益率上昇見込み２６年９月期営業益予想９１％増
28. <4937> ワクー 東証Ｇ 26.1 1766 『湘南美容クリニック』運営会社が１株１９００円でＴＯＢ実施
29. <4980> デクセリ 東証Ｐ 26.0 2942.5 今期上方修正と自社株買い
30. <3422> Ｊ－ＭＡＸ 東証Ｓ 25.3 426 ９月中間期業績の計画上振れと通期最終利益予想引き上げを材料視
31. <2196> エスクリ 東証Ｓ 25.3 243 ノバレーゼとの合併報道でコメントを開示
32. <5706> 三井金属 東証Ｐ 24.6 19500 ２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正
33. <6768> タムラ 東証Ｐ 24.0 657 データセンター関連製品の需要が伸び通期営業益予想を引き上げ
34. <4046> 大阪ソーダ 東証Ｐ 23.9 2005 今期利益・配当予想の上方修正と自社株買い
35. <6862> ミナトＨＤ 東証Ｓ 23.5 1062 ４～９月期営業５割増益達成で通期予想も上振れ期待膨らむ
36. <166A> タスキＨＤ 東証Ｇ 23.2 808 26年9月期の営業利益予想は24.8％増、年間配当予想は4円増配の40円
37. <4288> アズジェント 東証Ｓ 23.1 635 受注環境の改善進展で９月中間期最終利益は通期計画を超過
38. <7614> オーエムツー 東証Ｓ 23.0 1829
39. <5582> グリッド 東証Ｇ 22.7 2995 電力・鉄道の大型案件寄与し７～９月期営業益２．９倍
40. <4588> オンコリス 東証Ｇ 22.6 1043
41. <2180> サニーサイド 東証Ｓ 22.4 851 ＩＰ活用の商品企画が大幅に伸長し第１四半期大幅増益
42. <300A> ＭＩＣ 東証Ｓ 22.4 3060 上期経常は2.1倍増益で着地
43. <6907> ジオマテック 東証Ｓ 21.8 1350 次世代半導体向け材料『ＨＲＤＰ』専用ライン稼働開始を材料視
44. <5258> ＴＭＮ 東証Ｇ 21.8 487 データセンターの移設作業完了で７～９月期は営業黒字に浮上
45. <157A> Ｇモンスター 東証Ｇ 21.5 662
46. <9446> サカイＨＤ 東証Ｓ 21.4 619
47. <330A> タレントＸ 東証Ｇ 21.0 1037 上期経常は18％増益で着地
48. <3386> コスモバイオ 東証Ｓ 20.9 1351 鶏卵バイオリアクター技術を用いた『ブラゼイン』の製造に成功
49. <6039> 動物高度医療 東証Ｇ 20.9 5520 小動物向け二次診療需要の拡大で通期業績予想を上方修正
50. <7202> いすゞ 東証Ｐ 20.7 2318.5 来年度の業績伸長期待などが高まる
