¡Ö¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î¾èÌ³°÷¤È¤·¤Æ¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤ÇÆ¯¤¯»Ñ¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¥Ð¥ì¡¼½é¿´¼Ô¤«¤éÉû¼ç¾¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¾åÃÒÂçÀ¸¤ò°ìÎ®´ë¶È¤¬Àä»¿
¡¡Ä¶°ìÎ®´ë¶ÈvsÄ¶Í¥½¨³ØÀ¸¤Îµ¿»÷½¢³è¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ABEMA¡Ø¥¥ã¥ê¥¢¥É¥é¥Õ¥È ¥·¡¼¥º¥ó3 #6¡Ù¤¬11·î14Æü¤ËÇÛ¿®¡£¥Ð¥ì¡¼·Ð¸³¥¼¥í¤«¤éÉû¼ç¾¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿ÅØÎÏ²È¤¬°ìÎ®´ë¶È¤«¤éÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û°ìÎ®´ë¶È¤¬Àä»¿¤·¤¿¾åÃÒÂçÀ¸¤Î¥×¥ì¥¼¥ó
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢»öÁ°ÌÌÀÜ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿³ØÀ¸¤¬¡¢ÉþÁõ¡¦¥×¥ì¥¼¥ó·Á¼°¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«Í³¤Ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç2Ê¬´Ö¤Î¼«¸ÊPR¤ò¼Â»Ü¡£27¿·Â´¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï´ë¶È¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¡¢ÌÌÀÜ´±¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÄ¶°ìÎ®´ë¶È¤Î¼ÂºÝ¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤¿¤Á¡£13¼Ò15¿Í¤Ë¤è¤ë7Ê¬´Ö¤Î¼ÁÌä¥¿¥¤¥à¤òÀß¤±¡¢¼«¼Ò¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò5¤È²¾Äê¤·¤Æ10ÅÀËþÅÀ¤ÇºÎÅÀ¤¹¤ë¡£³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¤¬´ë¶È¤Ë¶Á¤¯¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ëÀä¹¥¤ÎÉñÂæ¤À¡£
¡¡¾åÃÒÂç³ØÍý¹©³ØÉô¤ËÄÌ¤¦±»À¸ÎÝ¡Ê¤¦¤ê¤å¤¦¡¦¤ë¤¤¡Ë¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥ì¡¼·Ð¸³¥¼¥í¤«¤éÉû¼ç¾¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿ÅØÎÏ²È¤À¡£¿ÈÄ¹¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦¥Ï¥ó¥Ç¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾ìÌÌ¤´¤È¤Î¥ì¥·¡¼¥Ö¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤Ù¤¯¥ê¥ê¡¼¥Õ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤¿¤áÎý½¬¤ò¶¯²½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢OB¡¦OG¡¢Æ±´ü¤Ê¤É¤Ë¹¤¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¡¢À®Ä¹¤Î¤¿¤á¤ËÅ¥½¤¯ÅØÎÏ¡£À©Ìó¾ò·ï¤òÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¡¢²ò·èºö¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¿Íºà¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡Ö¼«¿È¤Î´ò¤·¤µ¤È¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤¿´ò¤·¤µ¡¢¤É¤Á¤é¤¬¾¡¤Á¤Þ¤¹¤«¡©¡×
Àîºê¿¿Ìé¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒJTB ¿Í»ö¥Á¡¼¥à ¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥À¡¼¡Êµá¿ÍÃ´Åö¡Ë¡Ë¡§Éû¼ç¾¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿°ìÈÖ¤ÎÍ×°ø¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
±»À¸¡§ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ïµ»½ÑÌÌ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î2Ç¯´Ö¡¢Á´Á³»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤´ü´Ö¤Ç¤â¡¢Å¥½¤¯ÅØÎÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢º£»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Éô°÷¤ä¡¢¤¢¤Þ¤ê¥Ð¥ì¡¼¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤Éô°÷¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤ÆÉô¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¯·Á¤Ç¸½ºßÉû¼ç¾¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶â»ÒÍ´µ®¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÀÄ»³ºâ»º¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹ ¿Í»öÉô ¿Í»ö´ë²è²Ý ²ÝÄ¹¡Ë¡§¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¡¢ÁÇÅ¨¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¼«¿È¤Î´ò¤·¤µ¤È¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤¿´ò¤·¤µ¡¢¤É¤Á¤é¤¬¾¡¤Á¤Þ¤¹¤«¡©
±»À¸¡§¥Ð¥ì¡¼¤ÏÆÀÅÀ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸å¤Ë1ÅÀ1ÅÀ´î¤ÖÊ¸²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿»þ¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ä¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¢±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Î´é¤ò¸«¤ë¤È¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤ÎÅ¥½¤µ¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÜÅö¤À¤Ê¤È¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡´ë¶È¤ÎºÎÅÀ¤Ï¡¢¾å¤Ï9ÅÀ¤«¤é²¼¤Ï4ÅÀ¤Þ¤Ç¤Ð¤é¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö9ÅÀ¡×¤ò¤Ä¤±¤¿³ô¼°²ñ¼ÒJTB¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤É¤³¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£Éû¼ç¾¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ÇÃ¯¤â¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥µ¥Ö¤Î³èÌö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹âÉ¾²Á¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¡Ö9ÅÀ¡×¤ò¤Ä¤±¤¿ÆüËÜ¹Ò¶õ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡Ö±»À¸¤µ¤ó¤¬º£¥Á¡¼¥à¤Ç²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ëÌò³ä¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î¾èÌ³°÷¤È¤·¤Æ¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤ÇÆ¯¤¯»Ñ¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅ¥½¤µ¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÜÅö¤À¤Ê¤È¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£